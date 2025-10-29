Video: un camión perdió el control en una curva y aplastó a un auto

Dos personas que viajaban a bordo de un auto en una ruta de Rumania murieron tras ser embestidos de frente por un camión que perdió el control de su acoplado. Según se pudo observar en las imágenes que transmitió LN+, el conductor del vehículo de menor porte frenó la marcha al advertir la situación aunque no logró desviarse.

De acuerdo a lo que consignaron medios locales, el hecho ocurrió en la ruta DN2, en el condado de Iași, ciudad situada al noroeste de ese país. En el video se aprecia que el camino se encontraba resbaladizo debido a la lluvia.

Bajo esas condiciones climáticas, que dificultaban el desplazamiento en la calzada, el chofer del camión tomó una curva cerrada a alta velocidad y perdió el dominio de las ruedas traseras, que transportaban el peso de la carga. Al realizarle un test de alcoholemia, le dio negativo.

Un camión se salió de control y aplastó a un auto: dos muertos

La pérdida de adherencia, combinada con la inercia del vehículo pesado, no permitieron que el conductor del camión corrigiera la trayectoria. El efecto que ocurrió se denomina “aquaplaning”, que suele ser muy frecuente con malas condiciones meteorológicas.

El conductor del auto que venía de frente, por la mano contraria, advirtió la situación y desaceleró la marcha, aunque no logró evitar la situación y terminó aplastado. Los ocupantes a bordo fallecieron en el acto.

Así quedó el auto en el que viajaban dos personas a bordo

Qué es el “aquaplaning” y cómo evitarlo

El “aquaplaning” ocurre cuando el neumático pierde contacto con la superficie y no responde al movimiento del volante.

En esa situación, hay que soltar el acelerador, sujetar con firmeza el volante y pisar el embrague a fondo hasta recuperar la tracción y conducir con normalidad.