Video: un auto se tuvo que tirar a la banquina para esquivar el avance de un barco en plena Ruta 40

Un insólito hecho sorprendió a un automovilista que circulaba por la Ruta Nacional 40 en Santa Cruz, mano a El Chaltén. El conductor de un auto debió tirarse a la banquina para esquivar un camión que cargaba un gran barco y ocupaba ambos carriles, mano y contramano.

Según las imágenes que mostró LN+, el hombre no tuvo otra alternativa ya que, si no salía de la cinta asfáltica, chocaba de frente contra el catamarán. El destino final de la embarcación era Lago Viedma.

El episodio, que fue publicado por el propio conductor, se viralizó rápidamente en las redes sociales y escaló a más de 11 millones de reproducciones en TikTok.

Un auto esquivo un barco en plena ruta 40

Qué ocurrió

El conductor viajaba junto a su familia cuando, de pronto, una camioneta que escoltaba al camión detrás comenzó a hacerle luces para que advirtiera lo que sucedía -otro vehículo iba atrás del rodado para cuidar a los conductores-.

En ese sentido, tratando de vislumbrar de qué se trataba la inmensa carga que transportaba, el hombre comenzó a desplazarse hacia el lateral derecho de la ruta sureña.

“Te está haciendo señas que te tires a la banquina, andá a la banquina”, insistió la mujer que viajaba en el asiento de copiloto, al ver que el barco estaba cada vez más cerca. “Ya sé, ya sé”, respondió el conductor.

Finalmente, el catamarán pasó por el medio de ambos carriles sin ningún problema. “Ay no, ¡qué miedo!”, expresó la mujer mientras la embarcación se desplazaba a pocos centímetros de su vehículo.