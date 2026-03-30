Atenazado más que nunca por EE.UU. e Irán, Irak se convierte en uno de los principales campos de batalla de la guerra

BARCELONA.– La principal e involuntaria consecuencia geopolítica de la guerra de Irak de 2003 fue la conversión de este país árabe en escenario de una encarnizada lucha entre Estados Unidos e Irán por la tutela de Bagdad. La influencia de ambos se pone de manifiesto tras cada proceso electoral, pues es imposible formar un nuevo gobierno sin la bendición a la vez de Washington y Teherán, lo que suele prolongar las negociaciones durante meses.

Por eso, cuando empezaron a caer las bombas sobre Teherán hace casi un mes, los iraquíes temieron que su país se convirtiera en un auténtico polvorín. Desgraciadamente, no estaban equivocados.

Miembros de las Fuerzas de Movilización Popular asisten al funeral de un compañero que murió el 24 de marzo en Anbar, en Ciudad Sadr, Bagdad, el 28 de marzo de 2026 Hadi Mizban - AP

Si bien durante los primeros días del conflicto las partes implicadas presentes en Irak actuaron con cautela, durante la última semana se ha producido una escalada de violencia con ataques cruzados que han causado la muerte de una treintena de personas. Irak se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de este conflicto regional.

El balance de Bagdad

El primer ministro en funciones, Mohamed Shia al-Sudani, condenó el martes los bombardeos contra sedes de las fuerzas de seguridad del país y convocó a los más altos representantes de Irán y Estados Unidos. Desde el inicio de la guerra, Shia al-Sudani, un islamista moderado chií que ascendió al poder en 2022 tras más de una década de experiencia en varios ministerios, está realizando complejos equilibrios para evitar que el país vuelva a caer en una espiral de violencia.

Su tarea no es nada fácil, ya que ambas partes del conflicto poseen unidades militares o grupos armados afines desplegados en el territorio. Por un lado, Estados Unidos dispone de la base militar Ain al-Asad en Erbil, en la región autónoma kurda, que aloja unos 2000 soldados estadounidenses. En 1991, Washington selló una alianza con las principales fuerzas soberanistas kurdas de Irak, y desde entonces ha protegido a su gobierno regional.

Miembros de las Fuerzas de Movilización Popular asisten al funeral de un compañero que murió el 24 de marzo en Anbar, en Ciudad Sadr, Bagdad, el 28 de marzo de 2026 Hadi Mizban - AP

Por eso, Teherán percibe a los combatientes kurdos, los peshmergas, como fieles aliados de Estados Unidos. No obstante, sus dirigentes han insistido desde el inicio del conflicto en su estricta neutralidad. Además, en esta zona se hallan las posiciones de retaguardia de varias milicias kurdo-iraníes que hace años llevan a cabo una insurgencia de baja intensidad contra el régimen de los ayatollahs.

Por el otro lado, Irán cuenta en Irak con el apoyo de una constelación de milicias islamistas chiíes agrupadas bajo el paraguas de las Fuerzas de Movilización Populares (FMP), conocidas en árabe como hashem al-shaabi. Estas grupos fueron creados en 2014 con el patrocinio de Teherán para combatir el autodenominado Estado Islámico o ISIS. Tras la derrota del “califato” jihadista se integraron a las fuerzas de seguridad estatales como una fuerza paramilitar. Las FMP se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para Shia al-Sudani. Aunque están a sueldo del gobierno iraquí, en algunos casos, su lealtad hacia Teherán es más fuerte que hacia Bagdad.

Fuego cruzado en Irak

Mientras en las primeras semanas del conflicto la mayoría de bombardeos en Irak, ya sea con misiles o drones, llevaron la firma de Teherán y tuvieron como blanco la base estadounidense de Ain al-Assad o las posiciones de las milicias kurdo-iraníes, recientemente, las FMP se han sumado a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses, lo que ha suscitado una respuesta contundente de Washington.

Funeral de Hussein Fadhel Ali, miembro de la alianza iraquí Hashed al-Shaabi, en el suburbio de Ciudad Sadr, en Bagdad, el 24 de marzo de 2026 MURTADHA RIDHA - AFP

En concreto, el pasado fin de semana el Ejército estadounidense llevó a cabo bombardeos contra varias posiciones de las FMP, entre ellas, su sede en la provincia de Anbar, provocando la muerte de al menos unas 20 personas. Las instalaciones, que incluyen una clínica, pertenecen al Ministerio de Defensa iraquí, lo que suscitó una reacción airada de la institución. “Es un ataque odioso … que viola todas las leyes y normas internacionales”, denunció el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los bombardeos estadounidenses tuvieron lugar horas después de que una instalación logística estadounidense adjunta al aeropuerto de Bagdad fuera atacada con drones, presuntamente dirigidos por las FMP. El mismo día también fue atacado el edificio de una unidad de inteligencia iraquí que trabaja estrechamente con el Ejército de Estados Unidos, segando la vida de un agente de policía. El hecho de que en cuestión de horas instalaciones públicas iraquíes fueran atacadas por bandos opuestos en la guerra pone de manifiesto la extrema complejidad del tablero iraquí.

Estrangulamiento económico

Las inquietudes de Shia al-Sudani no se limitan al ámbito de la seguridad, sino también al económico. Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, el gobierno iraquí declaró el cierre indefinido de la mayoría de sus pozos petrolíferos, ya que los depósitos de almacenaje de crudo se hallan repletos. Hasta el 90% de los ingresos de Bagdad provienen de la venta de petróleo, por lo que una prolongación de la guerra durante un largo periodo podría llevar al país a la bancarrota.

Campo petrolero de Zubair, cuyas operaciones se han visto reducidas debido a la guerra en Medio Oriente, cerca de Basra, Irak, el 28 de marzo de 2026 Leo Correa - AP

Por si el escenario bélico actual no fuera ya de por sí complicado, el estallido de la guerra coincidió con unas largas y tensas negociaciones para la formación de un nuevo Ejecutivo después de las elecciones generales del pasado mes de noviembre.

Uno de los principales aspirantes a primer ministro es Nuri al-Maliki, que ya ocupó el cargo entre 2006 y 2014, pero el presidente norteamericano, Donald Trump, advirtió en enero que su elección conllevaría la suspensión total de la ayuda a Irak. Más de dos décadas después de que George Bush invadiera Irak, el país, roído por la corrupción y el sectarismo, continúa siendo un auténtico avispero.