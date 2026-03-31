Día 32 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra este martes 31 de marzo en su 32° día de guerra. Pese a las negociaciones entre Washington y Teherán para convenir un cese a las hostilidades, sigue en aumento la tensión en la región con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel a infraestructura civil y militar en Irán, que amenaza con continuar con las restricciones en el estrecho de Ormuz.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- El presidente Donald Trump afirmó que la Casa Blanca mantiene “conversaciones serias” con las autoridades del régimen para poner fin a las operaciones militares.
- Desde Teherán acusan que, mientras dicen querer negociar, autoridades de Estados Unidos planean una ofensiva “en secreto”.
- Trump dejó una severa advertencia al gobierno iraní por el bloqueo al estratégico estrecho de Ormuz: “Concluiremos nuestra estadía en Irán aniquilando sus centrales eléctricas”.
- Pese a que Trump afirma haber destruido la capacidad militar, Irán sigue protagonizando ataques en diferentes países de Medio Oriente.
- Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra un depósito de municiones en la ciudad iraní de Isfahán utilizando bombas antibúnker de 2.000 libras.
- El Ejército israelí suspendió del servicio activo en la Cisjordania ocupada a un batallón de reservistas después de que soldados de esa unidad retuvieran a un equipo periodístico de CNN y uno de los militares dijera ante cámara que las tropas estaban llevando a cabo una “venganza” contra los palestinos.
Otros hechos de importancia
- El Parlamento de Israel aprobó una controvertida ley que autoriza la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes en ataques considerados de carácter nacionalista o “terrorista”.
- Las bolsas asiáticas cayeron fuertemente en el comercio matinal del martes mientras el petróleo continuó su alza, ante una nueva escalada en la crisis de Medio Oriente.
- La Casa Blanca le respondió este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.
- La Unión Europea mostró su apoyo a los países del Golfo atacados por Irán.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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