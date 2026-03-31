Día 32 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este martes 31 de marzo en su 32° día de guerra. Pese a las negociaciones entre Washington y Teherán para convenir un cese a las hostilidades, sigue en aumento la tensión en la región con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel a infraestructura civil y militar en Irán, que amenaza con continuar con las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

El presidente Donald Trump afirmó que la Casa Blanca mantiene “conversaciones serias” con las autoridades del régimen para poner fin a las operaciones militares.

afirmó que la Casa Blanca mantiene con las autoridades del régimen para Desde Teherán acusan que, mientras dicen querer negociar, autoridades de Estados Unidos planean una ofensiva “en secreto” .

. Trump dejó una severa advertencia al gobierno iraní por el bloqueo al estratégico estrecho de Ormuz: “Concluiremos nuestra estadía en Irán aniquilando sus centrales eléctricas”.

TOPSHOT - El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 30 de marzo de 2026 IBRAHIM AMRO - AFP

Pese a que Trump afirma haber destruido la capacidad militar, Irán sigue protagonizando ataques en diferentes países de Medio Oriente.

en diferentes países de Medio Oriente. Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra un depósito de municiones en la ciudad iraní de Isfahán utilizando bombas antibúnker de 2.000 libras.

llevó a cabo un contra un en la ciudad iraní de utilizando bombas antibúnker de 2.000 libras. El Ejército israelí suspendió del servicio activo en la Cisjordania ocupada a un batallón de reservistas después de que soldados de esa unidad retuvieran a un equipo periodístico de CNN y uno de los militares dijera ante cámara que las tropas estaban llevando a cabo una “venganza” contra los palestinos.

Otros hechos de importancia

El Parlamento de Israel aprobó una controvertida ley que autoriza la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes en ataques considerados de carácter nacionalista o “terrorista”.

Las bolsas asiáticas cayeron fuertemente en el comercio matinal del martes mientras el petróleo continuó su alza, ante una nueva escalada en la crisis de Medio Oriente.

Trump sobre las últimas conversaciones con Irán

La Casa Blanca le respondió este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

después de que el gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra. La Unión Europea mostró su apoyo a los países del Golfo atacados por Irán.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Irá atacó objetivos en Arabia Saudita JACK GUEZ - AFP