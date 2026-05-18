¿Dónde se contagiaron? Nuevos datos del viaje por el país de la primera pareja que enfermó por hantavirus en el crucero

Ushuaia, donde abordaron el Hondius, quedó en la mira del mundo; pero los neerlandeses subieron fotografías de varias provincias del norte y pasaron casi dos semanas en Neuquén

LA NACION Fabiola Czubaj Escuchar Nota

USHUAIA (De una enviada especial).- Nuevos datos empiezan a aportar más precisiones sobre los pasos del ornitólogo neerlandés que fue el primero en enfermar por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius durante su viaje previo por la Argentina, Chile y Uruguay. El barco zarpó de esta ciudad el 1° de abril y el brote en altamar terminó por activar una alerta sanitaria en más de una decena de países por la capacidad de la variante Andes del virus detectada de transmitirse entre personas y por los síntomas iniciales similares a los de otras infecciones respiratorias.

Hasta ahora, el único itinerario conocido de Leo Schilperoord, de 70 años, y su esposa, y Mirjam Huisman, de 69 años, era el que había dado a conocer el Ministerio de Salud de la Nación. Esa cartera recibe información que los distintos países van aportando sobre una emergencia o problema de interés de salud pública a una red de puntos de enlace nacionales que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el Reglamento Sanitario Internacional. La alerta por el brote de hantavirus en un crucero que había salido de un puerto austral argentino llegó al país a través de esa vía de comunicación entre estados.

Leo Schilperoord, el neerlandés que fue el primero en enfermar por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius Facebook Leo Schilperoord

A la provincia con el puerto de salida de los Schilperoord-Huisman después de cinco meses de viaje, un primer itinerario llegó recién la semana pasada en el comunicado público que emitió el ministerio nacional sobre el envío de 2500 kits diagnósticos para hantavirus por la variante Andes sur a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido.

Al día siguiente, en una reunión vía zoom con los directores de Epidemiología de las provincias, los representantes patagónicos pidieron colaboración a la Nación para contar con datos más precisos sobre los movimientos en el país y fronteras. Esa información sirve epidemiológicamente para relevar puntos de posible exposición y avanzar en la investigación sobre la cadena de contagios en la que están participando equipos de 20 países.

“Se pudo confirmar que arribaron al país el 27 de noviembre del año pasado y que viajaron en auto durante 40 días para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año”, dio a conocer la cartera nacional un día antes de la reunión con los representantes provinciales. Desde Chile, la pareja siguió camino “por 24 días más” en automóvil. Hubo otro “ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde”, desde donde regresaron por el cruce fronterizo con Mendoza “para un viaje en auto por 20 días para llegar a Misiones”, informó Salud. “El 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia, de donde salieron el 1° de abril”, cerró la descripción del trayecto.

Movimiento de embarcaciones en el puerto de Ushuaia Fabián Marelli_Enviado Especial

Según pudo conocer LA NACION en esta ciudad, los Schilperoord-Huisman habrían arribado acá el 29 de marzo, dos días después que la información original. Lo hicieron por avión, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. Habrían llegado a la ciudad de Buenos Aires por ferry desde Uruguay. En ese país es donde habrían devuelto el automóvil alquilado que utilizaron durante el viaje, de acuerdo con los datos preliminares. De ahí, salieron por vía aérea con destino al “fin del mundo”.

Leonardus Jacob Schilperoord, que fue la primera de tres víctimas fatales del brote en el crucero, y su esposa Mirjam tomaron el vuelo 1884 de Aerolíneas Argentinas con destino a Ushuaia programado para las 11.05 del 29 de marzo. Arribaron a las 14.40, de acuerdo con registros que se analizan. Una vez en la ciudad, se alojaron en un departamento de alquiler temporario de la zona céntrica.

La fecha inicial de partida del buque MV Hondius era el 31 de marzo. Las condiciones climáticas retrasaron 24 horas esa salida. La pareja pasó dos días y medio en esta ciudad antes de dirigirse a la oficina de Control de Pasajeros para poder embarcar. Está ubicada junto al acceso principal del puerto de Ushuaia, que es donde atracan los cruceros y otras embarcaciones para carga y descarga que llegan a este punto de la isla.

La actividad turística continúa en "el fin del mundo" Fabián Marelli_Enviado Especial

En ese edificio, sobre la avenida Prefectura Naval Argentina, en la costanera, se les controló la documentación y el ticket de embarque, además de pasar el equipaje por el escáner. Recién entonces siguieron hasta donde estaba el buque en el puerto para abordar. Ese chequeo no incluye cuestiones sanitarias, según explicaron en el lugar a LA NACION.

¿Qué hicieron en los dos días y medio que permanecieron acá? Es lo que se está rastreando localmente. Consultadas, personas que se dedican aquí al avistaje de aves –como hacía la pareja– no descartan que hayan ido a varios de los puntos que abundan en esta ciudad para ver ejemplares que ornitólogos no se perderían, además de pasear. Si lo hicieron, también coinciden, se movieron por su cuenta y por la experiencia que tenían de años en la actividad, con publicaciones internacionales relacionadas con la identificación de aves. Schilperoord llevaba registradas 5998 especies observadas en casi la totalidad del continente americano, excepto en Canadá; en Islandia, Oceanía, algunos sitios al sur del continente africano, los países nórdicos, India o Asia central (Kazajistán y Mongolia).

Aquí uno de los sitios de avistaje es el relleno sanitario o basural, a unos siete kilómetros del centro por su fácil acceso y proximidad. El avistaje se hace desde los caminos de tierra de uso público que bordean una parte del predio. Más allá de que aún no habría quien pueda aportar información en el ambiente de la ornitología local o entre los guías que suelen acompañar a interesados en ver especies carroñeras únicas de estas coordenadas, tampoco la pareja habría dejado registros fotográficos de esos avistajes en plataformas especializadas donde sí lo hicieron con aves de otras localidades por donde pasaron desde febrero.

Aquí uno de los sitios de avistaje de aves es el relleno sanitario o basural, a unos siete kilómetros del centro por su fácil acceso y proximidad. Fabián Marelli

Una reconstrucción realizada por el medio francés Libération a partir de las imágenes que la pareja fue subiendo a la cuenta de Schilperoord de la plataforma EBirds, orienta a ubicarlos en los cinco meses del viaje (entre el 27 de noviembre de 2025 y 1° de abril de 2026). Es información que también están utilizando las autoridades sanitarias argentinas como referencia, además de las consultas con los ministerios de Salud desde Neuquén hacia el resto de las jurisdcciones al sur.

En esa reconstrucción, el primer registro es de La Rioja datado el 21 de febrero. Las siguientes observaciones son de Catamarca (22 y 23 de febrero), Salta (24 al 28 de febrero), norte de Santiago del Estero casi en el límite con Chaco (1° de marzo) y distintos puntos de Corrientes (4 al 11 de marzo). El siguiente registro ya los ubica en Montevideo, Uruguay, el 27 de marzo, desde donde cruzaron por el Río de la Plata a Buenos Aires. De ahí, el itinerario trazado por el medio francés, coincide con el vuelo a Ushuaia el 30 de marzo.

Este brote por el virus Andes que aún queda por definir dónde comenzó ocurre en medio de un aumento de los casos de hantavirus en el país. El propio Ministerio de Salud nacional ubicó al escenario desde el invierno del año pasado “por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados”, con 41 confirmados desde enero, comparado con un promedio de 23 que se informaba desde las jurisdicciones los tres años anteriores. También casi se duplicó la cantidad total de infecciones positivas para hantavirus esta temporada, que epidemiológicamente es entre julio de 2025 y junio próximo: pasó a 102 de los 59 casos de la de 2024-2025.

“A diferencia de otros virus, el hantavirus no presenta condiciones para generar una pandemia global. Su propagación depende de la presencia de un reservorio específico y de condiciones ambientales particulares”, enfatizó Luciana Piudo, directora de Ecosistemas Terrestres del Centro de Ecología Aplicada en el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN). “Si bien la variante Andes [Sur] puede transmitirse entre personas, esto ocurre de manera poco frecuente y en contextos de contacto estrecho, sin alcanzar niveles de transmisión masiva. En este sentido, el principal riesgo no está asociado a la circulación comunitaria, sino a la exposición a ambientes donde pueden encontrarse roedores infectados”, aclaró.

El CEAN, que depende del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales neuquino, está coordinando con la cartera provincial de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) del Malbrán las tareas asociadas con el monitoreo de roedores reservorios del virus en los lugares donde pudieron haber estado los Schilperoord-Huisman cuando ingresaron a Neuquén, a finales de enero, desde Chile.

Lo hicieron a través del paso frenterizo Icalma. “Viajaban en una combi”, refirieron a LA NACION desde el Ministerio de Salud neuquino.

Recorrieron esa región norpatagónica durante casi las dos primeras semanas de febrero. Habrían vuelto a cruzar a Chile para seguir camino hacia el norte y reingresar a la Argentina por el paso internacional Pehuenche, en Malargüe, Mendoza. Desde ahí, siguieron la ruta por el norte argentino hacia el litoral. El último tramo, antes de viajar a Ushuaia para abordar el MV Hondius, fue en Uruguay.

Hoy se espera en esta ciudad que arribe el equipo del Malbrán. Pondrán trampas para capturar roedores y relevar varios puntos junto con el área de Epidemiología provincial y el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic-Conicet). Los elementos de trabajo ya llegaron el viernes.

Con la colaboración de Sofía Sandoval