Escondida en Venezuela: la ruta de fuga de la suegra de la exreina de belleza de México acusada de asesinar a su nuera

Luego de que se emitiera una ficha roja de la Interpol para su búsqueda internacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la aprehensión de Erika María “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, a quien presuntamente asesinó. Lo que se sabe tras su arresto en Venezuela.

Sospechosa de asesinar a exreina de belleza huyó a Venezuela con ayuda de su hijo

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María “N” el pasado 29 de abril para responder por la muerte de su nuera.

El video del momento del asesinato de Carolina Flores

En el informe se detalla que la detenida es sospechosa de haber asesinado a una mujer de 27 años en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según N+, Erika María habría escapado a Venezuela con ayuda de su hijo, Alejandro Gómez y esposo de la víctima, quien habría permitido que su madre abandonara el predio y presentó la denuncia el día siguiente, el jueves 16 de abril.

El medio citado dio a conocer que Gómez no habría informado a las autoridades de inmediato para que su madre tuviera tiempo suficiente de escapar. Por su parte, alegó que la demora se debió a que intentó amamantar a su bebé de ocho meses con el cuerpo sin vida de Flores.

La sospechosa fue detenida por autoridades venezolanas X @FiscaliaCDMX

La sospechosa habría salido de la Ciudad de México solo unas horas después de haber, presuntamente, cometido el crímen, con la primera parada en Panamá. Posteriormente viajó hasta Caracas, ciudad a la que ingresó el 16 de abril cuando todavía no existía una alerta internacional para detenerla.

Cuando la mujer fue interceptada por policías venezolanos se resistió, alegó que no tenían autoridad para detenerla y negó cualquier tipo de delito. Actualmente, la sospechosa se encuentra bajo custodia de las autoridades de Venezuela mientras se realiza el proceso para formalizar su extradición a México.

Asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, se volvió viral

El caso del crimen cometido en contra de Carolina Flores se volvió viral en redes sociales tras la publicación de un video que, presuntamente, quedó como evidencia del ataque. En el clip, grabado desde una cámara para monitorear a su bebé se puede ver a Flores con su suegra, quien la sigue con las manos en los bolsillos. Posteriormente se escucha que ambas hablan, pero no se entiende con claridad lo que dicen.

El asesinato de Carolina Flores fue ampliamente difundido en redes sociales Facebook Club MX

Segundos después, luego de que cambiaran de habitación, se aprecia un disparo y un grito, seguido de al menos seis detonaciones más. Cuando el esposo de la víctima nota lo sucedido le cuestiona a su madre “qué fue lo que hizo” y esta le contesta: “Nada, es que me hizo enojar”. El hombre le responde “¿Qué te pasa? Es mi familia”. La acusada solo replica: “Tú eres mío y ella te robó”.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del crimen y se desconocen los motivos detrás del asesinato. Cabe destacar que en 2017 Flores fue Miss Teen Universe y representó al estado de Baja California, en el norte de México. Antes de su muerte incursionó en el modelaje y era creadora de contenido en TikTok.