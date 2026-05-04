Regresó a México para evitar al ICE y ahora quiere volver a EE.UU.: qué dice la ley sobre el castigo de 10 años

Por el temor que le generaba la posibilidad de ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una mujer migrante, que no contaba con la residencia, regresó a México por voluntad propia. Sin embargo, ahora su deseo es volver a EE.UU. y reencontrarse con su hija, algo que no será tarea sencilla.

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A través de la sección “Inmigración y tus derechos” de Telemundo, la hija de la mujer le hizo llegar sus dudas a la abogada Alma Rosa Nieto.

La historia de la mujer que se autodeportó por temor al ICE y qué debe hacer ahora

“Mi madre regresó voluntariamente a México para evitar una posible deportación: ¿existe alguna vía legal para poder apoyarla y solicitar el ajuste de estatus?”, fue la consulta de la hija.

Castigo de 10 años en EE.UU.: cuándo se activa y qué alternativas legales existen para regresar

De acuerdo con la explicación de Nieto, la legislación de EE.UU. establece consecuencias para las personas que permanecen en el país norteamericano por un año o más de forma ilegal. “Va a tener un castigo de diez años. Esa es la ley”, advirtió la abogada experta en migraciones.

Esta restricción se conoce como el “castigo de los diez años” y afecta a quienes superaron la barrera de los 365 días en suelo estadounidense. No obstante, la abogada destacó que existe otra vía que puede ser útil en estos casos.

Petición familiar ante el Uscis: requisitos para que hijos ciudadanos pidan a sus padres

La joven (que sí posee la ciudadanía de EE.UU.) tiene la facultad de iniciar un trámite para la obtención de un beneficio para su madre a través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Las medidas que pueden tomar los hijos de las personas autodeportadas, siempre y cuando cuenten con la ciudadanía estadounidense AP

Nieto explicó que el organismo establece que el hijo o la hija del solicitante debe contar con al menos 21 años para hacer la petición. Una vez que la autoridad aprueba la solicitud inicial, el caso se traslada al ámbito del Departamento de Estado (DOS) para la gestión de una cita en el exterior.

Sin embargo, la abogada Nieto insistió en que es muy probable que en este caso puntual detecten irregularidades pasadas y le dictaminen la prohibición de ingresar al país norteamericano por una década, más allá del pedido de su hija.

Perdón migratorio en EE.UU.: requisitos, familiares elegibles y condiciones para solicitarlo

La ley contempla la existencia de un mecanismo de auxilio denominado “perdón”. Este recurso permite que una persona regrese a EE.UU. antes del cumplimiento de los diez años de sanción, siempre y cuando cumpla con determinados requisitos.

Castigo de 10 años en EE.UU.: cuándo se activa y qué alternativas legales existen para regresar ICE

La abogada aclaró que no todos los solicitantes son elegibles para obtener este documento. Para que la madre pueda pedir el perdón, debe demostrar que tiene un cónyuge o un padre con estatus legal que aún se encuentre en EE.UU.