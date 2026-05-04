Regresó a México para evitar al ICE y ahora quiere volver a EE.UU.: qué dice la ley sobre el castigo de 10 años
La abogada Alma Rosa Nieto explicó que quien permanece más de un año de forma ilegal enfrenta una prohibición de reingreso de 10 años al salir del país; existe un mecanismo de perdón, pero no todos los casos califican
- 3 minutos de lectura'
Por el temor que le generaba la posibilidad de ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una mujer migrante, que no contaba con la residencia, regresó a México por voluntad propia. Sin embargo, ahora su deseo es volver a EE.UU. y reencontrarse con su hija, algo que no será tarea sencilla.
Salida voluntaria en EE.UU.: cómo afecta al reingreso y qué sanciones enfrentan migrantes sin estatus
A través de la sección “Inmigración y tus derechos” de Telemundo, la hija de la mujer le hizo llegar sus dudas a la abogada Alma Rosa Nieto.
“Mi madre regresó voluntariamente a México para evitar una posible deportación: ¿existe alguna vía legal para poder apoyarla y solicitar el ajuste de estatus?”, fue la consulta de la hija.
Castigo de 10 años en EE.UU.: cuándo se activa y qué alternativas legales existen para regresar
De acuerdo con la explicación de Nieto, la legislación de EE.UU. establece consecuencias para las personas que permanecen en el país norteamericano por un año o más de forma ilegal. “Va a tener un castigo de diez años. Esa es la ley”, advirtió la abogada experta en migraciones.
Esta restricción se conoce como el “castigo de los diez años” y afecta a quienes superaron la barrera de los 365 días en suelo estadounidense. No obstante, la abogada destacó que existe otra vía que puede ser útil en estos casos.
Petición familiar ante el Uscis: requisitos para que hijos ciudadanos pidan a sus padres
La joven (que sí posee la ciudadanía de EE.UU.) tiene la facultad de iniciar un trámite para la obtención de un beneficio para su madre a través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).
Nieto explicó que el organismo establece que el hijo o la hija del solicitante debe contar con al menos 21 años para hacer la petición. Una vez que la autoridad aprueba la solicitud inicial, el caso se traslada al ámbito del Departamento de Estado (DOS) para la gestión de una cita en el exterior.
Sin embargo, la abogada Nieto insistió en que es muy probable que en este caso puntual detecten irregularidades pasadas y le dictaminen la prohibición de ingresar al país norteamericano por una década, más allá del pedido de su hija.
Perdón migratorio en EE.UU.: requisitos, familiares elegibles y condiciones para solicitarlo
La ley contempla la existencia de un mecanismo de auxilio denominado “perdón”. Este recurso permite que una persona regrese a EE.UU. antes del cumplimiento de los diez años de sanción, siempre y cuando cumpla con determinados requisitos.
La abogada aclaró que no todos los solicitantes son elegibles para obtener este documento. Para que la madre pueda pedir el perdón, debe demostrar que tiene un cónyuge o un padre con estatus legal que aún se encuentre en EE.UU.
Otras noticias de Agenda EEUU
Calendario 2026. Cuándo es el Día de la Madre en Estados Unidos y por qué cambia la fecha
Herencias en Florida. La nueva ley firmada por DeSantis que reduce trámites judiciales desde el 1° de julio
Según el último informe de empleo. Cuáles son los dos sectores en los que Illinois contrata más trabajadores
- 1
Cómo fue la sanción a Leclerc que le permitió a Colapinto escalar un puesto en Miami
- 2
Cuatro muertos y tres heridos por un choque entre dos autos cerca de Sierra de la Ventana
- 3
Cuál es y cómo anda el modelo más barato de Hyundai
- 4
El Gobierno apuesta a recuperar iniciativa con las conferencias de Adorni y la agenda legislativa