“Vinieron e hicieron lo que quisieron”: el temerario comportamiento de los soldados rusos que se expusieron a la radiación en Chernobyl

CHERNOBYL, Ucrania.— Como escala para un asalto a Kiev, la Zona de Exclusión de Chernobyl, uno de los lugares más tóxicos de la Tierra, probablemente no fue la mejor opción. Pero eso no pareció molestar a los generales rusos que se hicieron cargo del sitio en las primeras etapas de la guerra. “Les dijimos que no lo hicieran, que era peligroso, pero nos ignoraron”, dijo en una entrevista Valeriy Simyonov, ingeniero jefe de seguridad del sitio nuclear de Chernobyl.

Aparentemente sin inmutarse por las preocupaciones de seguridad, las fuerzas rusas pisotearon los terrenos con excavadoras y tanques, cavaron trincheras y búnkeres, y se expusieron a dosis potencialmente dañinas de radiación que persistía debajo de la superficie.

El ejército ruso había excavado un elaborado laberinto de pasarelas y búnkeres hundidos. Un vehículo blindado de transporte de personal abandonado estaba cerca. Aparentemente, los soldados habían acampado durante semanas en el bosque radiactivo.

Un puesto de control ruso abandonado el jueves 7 de abril de 2022 en la Zona de Exclusión de Chernobyl en Ucrania. Los campamentos mostraban signos de fuerzas rusas excavando en un suelo que podría contener radiactividad 1.000 veces los niveles ambientales, suficiente para causar cáncer IVOR PRICKETT - NYTNS

Aunque los expertos en seguridad nuclear dicen que no han confirmado ningún caso de enfermedad por radiación entre los soldados, es posible que los cánceres y otros posibles problemas de salud asociados con la exposición a la radiación no se desarrollen hasta décadas después.

Simyonov dijo que el ejército ruso había desplegado oficiales de una unidad nuclear, biológica y química, así como expertos de Rosatom, la compañía estatal de energía nuclear de Rusia, que consultaron con los científicos ucranianos.

Pero los expertos nucleares rusos parecían tener poca influencia sobre los comandantes del ejército, dijo. Los militares parecían más preocupados por planificar el asalto a Kiev y, después de que fracasara, usar Chernobyl como ruta de escape a Bielorrusia para sus maltrechas tropas.

Un cruce temporal construido por el ejército ucraniano para reemplazar un puente que fue destruido por las fuerzas rusas en retirada. IVOR PRICKETT - NYTNS

“Vinieron e hicieron lo que quisieron” en la zona alrededor de la estación, dijo Simyonov. A pesar de los esfuerzos de él y otros ingenieros y técnicos nucleares ucranianos que permanecieron en el sitio durante la ocupación, trabajando las 24 horas y sin poder salir excepto por un cambio de turno a fines de marzo, el atrincheramiento continuó.

Los movimientos de tierra no fueron el único caso de imprudencia en el tratamiento de un sitio tan tóxico que aún tiene el potencial de propagar la radiación mucho más allá de las fronteras de Ucrania. En una acción particularmente desacertada, un soldado ruso de una unidad de protección química, biológica y nuclear recogió una fuente de cobalto-60 en un sitio de almacenamiento de desechos con sus propias manos, exponiéndose a tanta radiación en unos pocos segundos que se salió de la escala de un contador Geiger, dijo Simyonov. No estaba claro qué le pasó al hombre, dijo.

Un soldado ucraniano fuera de la estación principal de la planta nuclear de Chernobyl IVOR PRICKETT - NYTNS

El momento más preocupante, dijo Simyonov, se produjo a mediados de marzo, cuando se cortó la energía eléctrica en una piscina de refrigeración que gastó depósitos de barras de combustible nuclear que contenían muchas veces más material radiactivo que el que se dispersó en la catástrofe de 1986. Eso generó la preocupación entre los ucranianos de un incendio si el agua enfriaba las barras de combustible se evaporaba, exponiéndolas al aire, aunque los expertos descartaron rápidamente esa posibilidad. “Están enfatizando los peores escenarios, que son posibles pero no necesariamente plausibles”, dijo Edwin Lyman, un experto en reactores de la Unión de Científicos Preocupados.

El mayor riesgo en un apagón prolongado, dicen los expertos, era que el hidrógeno generado por el combustible gastado pudiera acumularse y explotar. Bruno Chareyron, director de laboratorio de CRIIRAD, un grupo francés que monitorea los riesgos de radiación, citó un estudio de 2008 del sitio de Chernobyl que sugiere que esto podría suceder dentro de unos 15 días.

Eventualmente, sin embargo, se restauró la electricidad a la planta, disipando cualquier temor.

La formación irrumpió en Ucrania el 2 de febrero. El 24 de febrero, luchó durante casi un mes en los suburbios de Kiev y luego se retiró, dejando a su paso vehículos blindados incinerados, sus propios muertos en la guerra, destrucción generalizada y evidencia de abusos contra los derechos humanos, incluidos cientos de cuerpos de civiles en las calles de la ciudad. de Bucha.

Mientras se retiraban de Chernobyl, las tropas rusas volaron un puente en la zona de exclusión y plantaron un denso laberinto de minas antipersonal, cables trampa y trampas explosivas alrededor de la extinta estación. Dos soldados ucranianos pisaron minas la semana pasada, según la agencia gubernamental ucraniana que administra el sitio.

Valeriy Simyonov, a la izquierda, el ingeniero jefe de seguridad en el sitio nuclear de Chernobyl en Ucrania IVOR PRICKETT - NYTNS

En una extraña señal final de las desventuras de la unidad, los soldados encontraron electrodomésticos y productos electrónicos ucranianos desechados en las rutas de la zona de Chernobyl. Aparentemente, estos fueron saqueados de ciudades más profundas dentro de Ucrania y abandonados por razones poco claras en la retirada final.