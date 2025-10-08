Violencia en Ecuador: un grupo de manifestantes atacó con piedras y disparos la caravana del presidente Daniel Noboa

QUITO.-La caravana vehicular en las que se desplazaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacada por un grupo de manifestantes en una localidad del sur del país andino en medio de un paro indígena decretado hace más de dos semanas en contra del aumento del precio del diésel-fuel oil, según informaron este martes las autoridades gubernamentales. Al menos seis personas fueron detenidas.

La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que el incidente ocurrió cuando la caravana del mandatario se dirigía a una zona para la entrega de obras y precisó que al acercarse al punto donde debían realizar la actividad aparecieron unas 500 personas en “actitud agresiva” que lanzaron piedras y otros objetos a los vehículos de la comitiva presidencial. También dijo que presentó ante la Fiscalía “una denuncia por tentativa de asesinato al presidente”.

“Hay signos de balas en el auto del presidente”, aseguró Manzano en declaraciones a periodistas y advirtió que “esto no va a quedar en la impunidad”.

Una funcionaria denunció una "tentativa de asesinato" contra Noboa Dolores Ochoa - AP

De acuerdo con la versión del gobierno, el suceso se produjo en la población El Tambo, 382 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana, en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, y que mantiene intermitentes bloqueos de importantes vías de al menos tres provincias.

Tras el incidente, Noboa expresó: “No vamos a permitir que vándalos eviten que trabajemos por ustedes”. Además convocó a la población a que “no sigan los malos ejemplos, como los que en el camino nos querían parar”.

El ataque se produjo en un contexto en el que en Ecuador rige un estado de excepción en 12 provincias decretado por el gobierno para enfrentar las protestas que después de dos semanas han dejado un saldo de un indígena muerto, 12 militares heridos, más de un centenar de detenidos, 12 de los cuales están acusados de presunto terrorismo, según las autoridades.

⭕ #ParoNacional2025 | Caravana de comunidades de Toacazo avanza hacia Latacunga en el día 16 de resistencia.

El camino está lleno de militares y policías: la fuerza pública actúa para reprimir al pueblo, no para dar seguridad.

El IVA del 15 % sirvió para armar al gobierno, no… pic.twitter.com/goHx8tRQ2n — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 7, 2025

La Confederación Indígena que impulsa el paro indicó en la red social X que las comunidades del cantón El Tambo “denuncian una brutal acción policial y militar en el punto de resistencia”. En respuesta a la llegada de Noboa “se desató una violencia orquestada contra el pueblo movilizado”, agregó.

En tanto, los dirigentes de la organización insistieron en que las protestas de los indígenas son pacíficas y que la violencia que se les atribuye está generada supuestamente por infiltrados.

Con información de AP.