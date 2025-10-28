Violencia en Río de Janeiro: quién es “Doca”, el cabecilla del Comando Vermelho, acusado de cometer más de 100 asesinatos

Uno de los objetivos del masivo operativo de la Policía Civil y militar contra la organización criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó un saldo de 64 muertos, fue la captura del capo narco Edgard Alves Andrade, alias “Doca” o “Urso” (Oso), de 55 años.

Doca es identificado por la Policía Civil como uno de los miembros de la cúpula del Comando Vermelho, que opera en el Complejo de Penha. En pleno despliegue policial para frenar la expansión de la banda, la principal organización criminal del estado, el gobierno estatal lanzó una recompensa de 100.000 reales (unos USD 18000) por cualquier información que conduzca a su captura.

Al menos 2500 agentes de las fuerzas de seguridad participaron en un operativo para detener a narcotraficantes del Comando Vermelho Mauro Pimentel - AFP

El monto ofrecido por el narcotraficante es igual a la recompensa a cambio del narcotraficante Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar, quien, a pesar de estar en prisión desde hace 20 años, sigue siendo el actual jefe del CV, según informó el diario brasileño O Globo.

Durante los allanamientos la policía encontró un particular grafiti de un oso gigante con chaleco antibalas y rifle en las manos en referencia al “Escuadrón Oso”, el grupo vinculado a Edgard Alves de Andrade.

Entre los 81 detenidos en el operativo figuran Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”) y el operador financiero de Edgard Alves de Andrade (“Doca”). Ambos eran buscados por la justicia en el marco de una investigación de más de un año que emitió 51 órdenes de captura y 67 acusaciones de conspiración para el narcotráfico, además de tres cargos por tortura.

Perfil de Doca

Fugitivo del sistema penitenciario, la justicia investiga a Doca por más de 100 homicidios, incluido la ejecución de niños y la desaparición de residentes en comunidades bajo el control de la organización criminal.

En octubre de 2023 las autoridades lo identificaron como el autor intelectual de un triple crimen de médicos y el intento de asesinato de una cuarta víctima en Barra da Tijuca, en la Zona Oeste de Río. Su escuadrón confundió a las víctimas con milicianos de Rio das Pedras durante un congreso médico.

Grafiti que representa al "Escuadrón Oso", un grupo vinculado a Edgard Alves de Andrade Foto: O Globo

La Policía sospecha también que Doca ordenó numerosas operaciones narcos en Gardênia y Rio das Pedras. Además, De Andrade, fue uno de los blancos de la Operación Bomba Zumbido, lanzada en septiembre del año pasado por la Policía Federal para reprimir el uso de drones lanzagranadas operados por individuos vinculados al CV.

Los narcotraficantes, según la policía, utilizaron este martes esos mismos drones contra los equipos del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y del Comando de Recursos Especiales (Core), en una táctica que el gobernador Cláudio Castro calificó de “narcoterrorismo”.

Tras la operación Bomba Zumbido en 2024, el criminal quedó en prisión preventiva dictada por el Primer Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Fue acusado de crimen organizado y posesión de explosivos, cuyas penas combinadas podrían alcanzar hasta 14 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Sin embargo, luego huyó de la justicia.

Según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil, existen más de 20 órdenes de arresto en su contra emitidas por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ).