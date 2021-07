Vivo de milagro: un youtuber se compró un Aston Martin y lo destrozó a las dos semanas

Salva, un conocido youtuber, compró el auto de sus sueños, un Aston Martin Vantage, por el que pagó 180 mil dólares y lo destruyó a los pocos días de haberlo estrenado. El influencer español se convirtió en noticia esta semana luego de haber chocado la nave que quería desde que era un niño, en una peligrosa ruta de Andorra, por donde viajaba junto a su novia, Nina.

“Imaginate tener un sueño desde pequeño y cuando lo tenés tirarlo a la basura”, empieza el joven que estuvo desaparecido de las redes sociales por varios días luego de estar internado en el hospital.

Un sueño... y un choque

El pasado 25 de julio, Salva estaba manejando, junto a su novia, por una ruta sinuosa de Andorra, con curvas muy pronunciadas, donde tuvieron el grave accidente que casi les cuesta la vida a ambos. “Vi un animal y lo primero que hice fue pisar el freno hasta el fondo. No recuerdo qué fue lo que pasó, sé que se fue sobre la cuneta, giré el coche para llevarme yo el golpe porque yo era quien estaba conduciendo y si pasaba algo el responsable tenía que ser yo, no quería que mi novia se golpeara. Después no recuerdo nada porque se activaron los airbags. Lo siguiente que recuerdo es que llegó la policía y servicios de emergencia”, describió.

El joven viajaba junto a su novia por una ruta sinuosa de Andorra cuando tuvo el accidente Instagram @salvaavf

El pasado 15 de julio, Salva subió imágenes de la nave a su cuenta de Instagram, donde dio la noticia de su nueva adquisición. “Dicen que los sueños se hacen realidad. No es solo un coche, es el reflejo de años de trabajo. Muchas gracias por haberme apoyado y acompañado en este camino largo, bonito y complicado. Les presento mi nuevo Aston Martin Vantage”, escribió en la red social.

Sin embargo, a pocos días llegó el accidente que le cambió la vida. El joven contó que no está bien psicológicamente, por lo que le tomará un tiempo recuperarse del momento. “Hice el video solo para que sepan que estoy vivo, porque eso es lo importante, y para contarles lo que pasó”, agrega en el video que subió a YouTube para explicar lo sucedido. Hacía solo dos semanas, el influencer había posteado un video donde trató de interactuar con sus seguidores sobre el precio que había pagado por el lujoso vehículo.

Salva, el youtuber español que tuvo un accidente donde destruyó el auto de sus sueños Instagram @salvaavf

“Lo primero que quiero decir es: a la mierd... el coche, lo importante es que mi novia está bien, que estoy vivo y que he vuelto a nacer”, agregó visiblemente triste. Por otro lado, aclaró las versiones de que iba alcoholizado. “Yo no bebí, no estaba borracho ni ebrio. No se me hizo ninguna prueba, ni análisis de sangre. El caso ya está en manos de mi abogada porque dicen que tenía entre 0,5 y 0,7 gramos por litro en sangre y no”, sostuvo. Si bien el vehículo quedó casi destruido, por suerte él y su novia solo se llevaron algunos rasguños.

LA NACION