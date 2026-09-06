Witkoff y Kushner buscan acercar a Kiev y Moscú, pero persisten los principales obstáculos para la paz

KIEV.– Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron este domingo una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en Kiev, en el marco de un nuevo intento de Washington por destrabar las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia, después de un encuentro de más de tres horas con Vladimir Putin en Moscú que terminó sin anuncios concretos de avances.

Witkoff calificó de “significativa, sustanciosa e importante” la primera ronda de conversaciones con Zelensky y su equipo, y aseguró que las partes están “muy animadas” y dispuestas a continuar las discusiones “el tiempo que haga falta”. “Ambas partes tendrán que hacer concesiones y acotar las cuestiones pendientes. Creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo”, afirmó Witkoff después de reunirse en Kiev. “Es una tarea muy difícil, pero estamos comprometidos, nos importa el asunto y esperamos que esto conduzca a una solución diplomática exitosa y pacífica”, expresó.

Kushner, yerno de Trump, sostuvo por su parte que espera que el viaje haya permitido “despejar nuevas pistas para avanzar” y afirmó que los enviados estadounidenses “han aprendido mucho” durante su paso por Moscú y Kiev. Además agregó que Estados Unidos está trabajando en la elaboración de un “paquete de paz”.

Tras esa primera reunión, que incluyó un almuerzo de trabajo y se extendió durante unas tres horas, comenzaron nuevas conversaciones entre los enviados de Washington, la delegación ucraniana y responsables europeos de seguridad. Asesores de seguridad nacional de Gran Bretaña, Francia y Alemania viajaron también a Kiev, en una señal del intento de los principales aliados europeos de Ucrania de acompañar a Zelensky en las negociaciones con Estados Unidos.

Zelensky recibió a los emisarios estadounidenses y afirmó que Ucrania está preparada para negociar, pero reclamó garantías de seguridad y una paz “digna” Ukrainian Presidential Press Off

La visita de Witkoff y Kushner es la primera que realizan a Ucrania como negociadores estadounidenses desde el inicio del actual mandato de Trump y se produce después de su encuentro del sábado con Putin en Moscú. El viaje forma parte de una renovada ofensiva diplomática de Washington para intentar poner fin a un conflicto que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022 y que, tras más de cuatro años, continúa sin una salida negociada.

Zelensky había anticipado antes de la llegada de los emisarios que Ucrania estaba preparada para una conversación “constructiva”. “Estamos interesados en poner fin a la guerra. La paz es necesaria. Las garantías de seguridad son necesarias. Es esencial que la paz de la posguerra sea digna”, escribió en sus redes sociales.

El mandatario afirmó además que las propuestas ucranianas para alcanzar un acuerdo “están listas” y que será necesario trabajar de manera “coordinada, concreta y realista”. Para Kiev, uno de los puntos centrales de cualquier pacto será obtener garantías de seguridad suficientemente sólidas de Estados Unidos y sus aliados europeos para evitar que Rusia vuelva a atacar el país en el futuro.

A meeting with our negotiating team ahead of the meeting with the U.S. President’s envoys. We are ready for the conversation. Ukraine has always been and will remain constructive. We are interested in bringing the end of the war closer. Peace is needed. Security guarantees are… pic.twitter.com/WIqQKZfLAs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

La reunión con Putin, celebrada a puertas cerradas en el Kremlin, duró más de tres horas. El asesor de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov, la describió como “constructiva”, “franca” y “útil”, pero no anunció ningún acuerdo ni avance específico. Según Ushakov, Putin presentó a los estadounidenses una evaluación de la situación en el campo de batalla y volvió a insistir en la necesidad de abordar lo que Moscú considera las “causas profundas” del conflicto.

Las conversaciones, según el Kremlin, no se limitaron a Ucrania. Ushakov afirmó que también se analizaron cuestiones económicas y posibles proyectos conjuntos entre Rusia y Estados Unidos. La Casa Blanca, por su parte, señaló que los próximos pasos de la iniciativa diplomática podrían anunciarse en las próximas semanas.

El Donbass y la seguridad

El esfuerzo de Trump por poner fin a la guerra perdió impulso en los últimos meses, mientras su administración concentró buena parte de su atención en el conflicto con Irán. Las anteriores rondas de conversaciones impulsadas por Washington no consiguieron superar las profundas diferencias entre Moscú y Kiev. El propio Trump sugirió el viernes que Estados Unidos tenía una nueva propuesta para avanzar hacia la paz, aunque no ofreció detalles.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo el futuro del Donbass. Rusia exige que Ucrania se retire de ciudades y territorios del este que todavía permanecen bajo control de Kiev, mientras que el gobierno ucraniano rechaza esa posibilidad y sostiene que no está dispuesto a ceder territorio como condición para la paz.

Vladimir Putin se reunió el sábado con Witkoff y Kushner en Moscú Gavriil Grigorov - AP

La seguridad también constituye una cuestión decisiva. Zelensky considera que cualquier acuerdo debe incluir compromisos occidentales que garanticen que Rusia no pueda lanzar una nueva invasión una vez concluida la guerra.

Moscú, en cambio, rechazó históricamente fórmulas que impliquen una presencia occidental de seguridad que considere una amenaza para sus intereses.

Continúan los ataques

El esfuerzo diplomático se desarrolla además en medio de una nueva escalada de ataques aéreos. Aunque Moscú y Kiev habían acordado una pausa de 72 horas en los ataques contra sus respectivas capitales mientras avanzaban las conversaciones, los intercambios de fuego continuaron durante la noche.

Las autoridades ucranianas informaron que los ataques rusos contra distintas regiones dejaron al menos un muerto y diez heridos. En Zaporiyia murió un hombre de 74 años y tres personas resultaron heridas, mientras que un ataque con dron contra un edificio de apartamentos en la región de Jmelnitsky dejó otros siete heridos. La fuerza aérea ucraniana aseguró haber interceptado 82 de los 108 drones lanzados por Rusia durante la noche, además de seis misiles.

Rusia, a su vez, informó de ataques ucranianos con drones. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 258 aparatos sobre 14 regiones del país, Crimea y las aguas de los mares Negro y de Azov. En la región fronteriza de Belgorod, las autoridades reportaron la muerte de un hombre y heridas graves a una mujer después de que un dron impactara contra un vehículo.

Ucrania también reivindicó un ataque contra la refinería de petróleo de Riazán, situada a unos 480 kilómetros de la frontera ucraniana, que habría provocado un incendio. Kiev ha intensificado durante los últimos meses sus ataques contra refinerías, terminales petroleras y otras infraestructuras dentro de Rusia con el objetivo de elevar el costo económico de la guerra para Moscú.

🇷🇺🇺🇦 AHORA: Ucrania confirmó ataques con drones contra la refinería de Riazán y objetivos militares en Rostov, horas después de las conversaciones de Putin con Witkoff y Kushner. Los enviados estadounidenses llegaron luego a Kyiv para dialogar. pic.twitter.com/Q4DGMuTVRC — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 6, 2026

En Kiev, el nuevo impulso diplomático generó expectativas moderadas. Durante el habitual minuto de silencio nacional en homenaje a los soldados ucranianos muertos, algunos residentes expresaron su deseo de que las conversaciones finalmente permitan detener el conflicto.

Pero el escepticismo también es fuerte. “Ya hemos visto delegaciones como esta venir aquí antes”, afirmó Oleksandr Pastukhov, de 27 años, quien cuestionó que la visita de dos enviados estadounidenses pueda modificar sustancialmente una guerra que lleva más de cuatro años.

El papa León XIV se sumó a las expectativas internacionales y pidió durante el Ángelus que las negociaciones produzcan resultados. “Espero que las negociaciones sobre Ucrania den frutos; que se abra el camino al diálogo”, afirmó.

Agencias AFP, ANSA y Reuters