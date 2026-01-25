Xi Jinping decapita la cúpula militar de China y se queda con el control de la Armada

TAIPEI.– El general de mayor rango militar de China, superado sólo por Xi Jinping, el líder de la nación, es sometido a investigación y acusado de “graves violaciones de la disciplina y la ley”, dijo el sábado el Ministerio de Defensa Nacional, la escalada más sorprendente hasta ahora en la purga de la élite del Ejército Popular de Liberación (EPL) por parte de Xi.

El general Zhang Youxia es vicepresidente de la Comisión Militar Central, el órgano del Partido Comunista que controla las fuerzas armadas chinas. Otro miembro de la comisión, el general Liu Zhenli, quien dirige el Departamento del Estado Mayor Conjunto del ejército, también está siendo investigado, según informó el Ministerio de Defensa. El anuncio no especificó qué presuntamente hicieron mal los generales.

La caída del general Zhang es la medida más drástica hasta la fecha en la campaña de años de Xi para erradicar lo que él describió como corrupción y deslealtad en los altos mandos militares. Resulta aún más sorprendente porque el general Zhang parecía ser confidente de Xi, quien lo conoce desde hace décadas.

“Esta medida no tiene precedentes en la historia del ejército chino y representa la aniquilación total del alto mando”, dijo Christopher K. Johnson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia que sigue la política de la élite china, sobre la investigación del general Zhang.

El general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Central del Ejército de China, durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional, el 5 de marzo de 2025 Ng Han Guan - AP

Con la salida efectiva de los dos generales, la Comisión Militar Central solo cuenta con dos miembros: su presidente, Xi, y el general Zhang Shengmin, quien supervisó las purgas militares. Xi destituyó a todos menos uno de los seis generales que nombró para la comisión en 2022.

Johnson, presidente de la consultora China Strategies Group, dijo que Xi parecía haber llegado a la conclusión de que los problemas en el ejército eran muy profundos y que lo indicado era “hacer un corte profundo generacional para encontrar un grupo no contaminado”. “La purga de incluso un amigo de la infancia, Zhang Youxia, demuestra que ahora el celo anticorrupción de Xi no tiene límites”, agregó.

Los rumores de que el general podría estar en apuros se extendieron durante días, ya que los informes oficiales de prensa dejaron indicios de que él y el general Liu habían estado ausentes de una reunión del Partido Comunista. Pero Zhang, de 75 años, ya había desaparecido antes, y un alto funcionario suele pasar meses sin ser visto antes de que el partido confirme que está siendo investigado.

China dijo que el vicepresidente senior de su poderosa Comisión Militar Central y otro funcionario de alto rango estaban bajo investigación por presuntas "graves violaciones de la disciplina" WANG ZHAO� - AFP�

La velocidad con la que se anunció la destitución del general Zhang pareció tener como objetivo detener el daño potencial para Xi, dijo Su Tzu-yun del Instituto de Investigación de Defensa Nacional y Seguridad en Taipei. “Esto podría ser un gran golpe a la moral dentro del EPL”, dijo Su.

El general Zhang y el general Liu también eran los dos principales comandantes del EPL para tareas operativas prácticas, y su remoción dejará un vacío en la experiencia, dijo Shanshan Mei, un politólogo de RAND, una organización de investigación que estudia las fuerzas armadas de China. “Esto va a ser muy duro, y posiblemente haya más por venir”, anticipó.

Los padres de Zhang y Xi, ambos veteranos de las guerras revolucionarias de Mao Zedong, se conocían personalmente, y Xi había mantenido al general Zhang en el cargo más allá de la edad de jubilación, alrededor de los 70 años.

Pero la preocupación de Xi por la confiabilidad de sus comandantes pareció superar cualquier apego que sintiera por el general. “Creo que esto refleja la inseguridad personal de Xi Jinping, y ese es un factor importante en sus purgas militares”, dijo Su.

Una depuración de larga data

Desde 2023, oleadas de altos comandantes, oficiales y ejecutivos de fabricantes de armas fueron destituidos de sus cargos y puestos bajo investigación o desaparecieron de la escena pública sin explicación.

Las primeras purgas se centraron en la Fuerza de Cohetes de China, que opera los misiles nucleares y los convencionales. Las investigaciones subsiguientes derribaron a almirantes, comandantes militares regionales y miembros de la Comisión Militar Central.

Muchos de los oficiales en cuestión habían sido ascendidos por Xi con la promesa de erradicar la corrupción endémica de las fuerzas armadas. Tras una década al mando, parecía haber llegado a la conclusión de que algunos de sus protegidos se habían visto afectados por la corrupción militar, que históricamente implicó aceptar sobornos para obtener contratos o ascensos.

Xi parece haber calculado que su reorganización del ejército lo hará menos corrupto, más leal y más eficaz en la consecución de sus objetivos, como presionar a Taiwán.

Pero por ahora las perturbaciones causadas por las purgas podrían dejar a Xi menos seguro de que sus comandantes estén preparados para el combate.

El general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Central Militar de China, y el ministro de Defensa de Rusia Sergei Shoigu Russian Defense Ministry Press Service

El general Zhang era uno de los pocos comandantes chinos con amplia experiencia en combate. Hijo de un general, cobró prominencia como oficial de primera línea durante la última guerra de China con Vietnam en 1979. Ascendió hasta convertirse en jefe del Departamento General de Armamento, encargado de la adquisición de armas, y luego a la Comisión Militar Central en 2017.

Pero los analistas especularon que el tiempo del general Zhang en el Departamento General de Armamento –conocido como un foco de corrupción por los contratos de armas–pudo haber sembrado la semilla de su caída. Otros generales de ese departamento también fueron purgados, incluido el exministro de Defensa.

Es posible que Xi necesite años o más para formar una nueva camada de oficiales confiables, y también debe llenar las mermadas filas del Comité Militar Central. “Reconstruir estas cadenas de mando podría llevarle cinco años o más”, dijo Su. “Las probabilidades de un ataque a Taiwán a corto plazo se han reducido”, agregó.