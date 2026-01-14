La guerra comercial no frena a China: registró el mayor superávit comercial de la historia

PEKÍN.- China anunció el miércoles el mayor superávit comercial de la historia, incluso ajustado por inflación, tras un tsunami de exportaciones que inundó los mercados de todo el mundo el año pasado.

El superávit comercial récord fue de casi 1,2 billones de dólares en el transcurso del año 2025, un 20% más que el año anterior, conseguido gracias a que sus exportaciones hacia otros mercados globales compensaron la drástica caída de los envíos a Estados Unidos por la guerra comercial.

La administración de Donald Trump mantiene una ofensiva de aranceles que impactó el comercio directo, pero no frenó la expansión comercial de la segunda economía más grande del planeta.

Un trabajador instala andamios en un edificio en construcción en un distrito comercial de la capital, en Beijing, el martes 21 de octubre de 2025. (AP Foto/Andy Wong) Andy Wong - AP

Durante el año pasado, las exportaciones chinas registraron un aumento del 5,5%, lo que equivale a un valor total de 3,77 billones de dólares. En contraste, las importaciones no mostraron variaciones significativas y quedaron estancadas en 2,58 billones de dólares.

Este desequilibrio llevó al superávit comercial desde los 992.000 millones de dólares registrados en 2024 hasta la marca actual de 1,19 billones de dólares.

El desempeño de diciembre resultó fundamental para consolidar estos números. Las ventas al exterior subieron un 6,6% en términos de dólares, un dato que superó las estimaciones de los economistas y el registro del mes previo.

Por su parte, las compras chinas al mundo crecieron un 5,7% interanual en el último mes del año.

Un perro robot interactúa con un visitante en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Nanning, en Nanning, capital de la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China Lu Boan - XinHua

Este superávit anual es el más grande de la historia mundial, incluso bajo el ajuste por inflación. Para dimensionar esta escala, el pico de superávit de Japón en 1993 fue de 96.000 millones de dólares (unos 214.000 millones a valor actual), mientras que el de Alemania en 2017 alcanzó los 364.000 millones de dólares de hoy.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central Xie Huanchi - XinHua

La cifra china actual es casi cinco veces superior a la japonesa y tres veces la alemana.

Diversificación de destinos

La estrategia de Pekín para enfrentar los aranceles de Trump se centró en la diversificación de destinos.

Mientras que las ventas a Estados Unidos cayeron un 20%, los envíos hacia África se dispararon un 26%. De igual forma, las exportaciones hacia el sudeste asiático crecieron un 13%, las dirigidas a la Unión Europea un 8% y las destinadas a América Latina un 7%.

Lei Jun, cofundador y director ejecutivo de Xiaomi, habla durante el lanzamiento del automóvil SUV Xiaomi YU7 en Pekín el 22 de mayo de 2025 ADEK BERRY - AFP

Analistas señalaron que muchas empresas chinas eluden las restricciones estadounidenses al enviar productos a través de terceros países en el sudeste asiático, donde se realiza un ensamblaje final antes de entrar a territorio norteamericano.

Entre los productos con mayor éxito destacan los chips de computadora, los dispositivos electrónicos y los materiales para su fabricación.

Asimismo, el sector de los automóviles mostró un incremento notable en sus ventas externas durante el año pasado. Esta “avalancha” de bienes baratos hacia los mercados internacionales generó inquietud en diversas naciones que temen por el futuro de su industria local ante la competencia china.

Containers en el puerto de Qingdao STR� - AFP�

Sin embargo, detrás de la fortaleza exportadora se esconde una debilidad interna profunda. El estancamiento de las importaciones refleja la fragilidad de la demanda doméstica en China.

La prolongada crisis del sector inmobiliario, que estalló en 2021, eliminó gran parte de los ahorros de las familias chinas, lo que limitó su capacidad de consumo. A esto se suma un proceso de deflación causado por el exceso de capacidad de las fábricas y la falta de confianza del consumidor local.

Grúas de construcción se ven ante edificios residenciales en Beijing, el lunes 16 de junio de 2025. (AP Foto/Andy Wong) Andy Wong - AP

El gobierno chino impulsó una política de autosuficiencia industrial para reemplazar productos extranjeros por nacionales. Esta estrategia, sumada a una moneda débil (el renminbi), hizo que las manufacturas locales resulten extremadamente económicas para el resto del mundo, mientras que los bienes importados son cada vez más caros para los ciudadanos chinos.

Aunque las autoridades implementaron programas de subsidios para incentivar el recambio de electrodomésticos y vehículos, el impacto de estas medidas fue limitado.

Una bandera nacional china ondea junto a un edificio residencial en Beijing, el lunes 16 de junio de 2025. (AP Foto/Andy Wong) Andy Wong - AP

El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su directora Kristalina Georgieva, pidió a Pekín que solucione sus desequilibrios económicos.

La funcionaria advirtió que China es “demasiado grande” para basar su crecimiento solo en las ventas al exterior y que persistir en este modelo puede aumentar las tensiones comerciales globales.

Países como Indonesia y la India ya tomaron medidas con aranceles específicos para proteger sus sectores productivos.

Imagen nocturna de containers en el puerto de Qingdao -STR� - AFP�

Por otro lado, el viceministro de aduanas de China, Wang Jun, atribuyó parte de la caída de las importaciones a los controles de exportación de alta tecnología impuestos por otros países, bajo una supuesta “politización” del comercio.

No obstante, admitió que el panorama para 2026 es “severo y complejo”. Los economistas de BNP Paribas y Natixis prevén que las exportaciones sigan como el motor principal de la economía, aunque con un ritmo de crecimiento menor, cercano al 3% para el próximo año. A pesar de los conflictos geopolíticos, se espera que el superávit de Beijing se mantenga por encima de la marca del billón de dólares en el corto plazo.

Agencia AP y diario The New York Times