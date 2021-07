Yoani Sánchez: “Este pueblo ya no aguanta más”

La rabia predomina en los pedidos de libertad de los cientos de miles de cubanos que se manifestaron en las movilizaciones históricas contra el gobierno, al igual que en todo el testimonio de Yoani Sánchez, directora del medio cubano 14 y medio, quien reportó y analizó el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en La Habana.

“Ni la censura, ni el miedo, ni las detenciones, ni los golpes, ni el lavado constante de cerebro han logrado quitar esa pequeña llamita libertaria que habita dentro de todo ser humano y que por mucho tiempo ha estado dormida en esta lista”, señaló la filóloga y periodista a través de un audio difundido a varios medios de comunicación.

Si bien las protestas que se expandieron a lo largo y ancho de la isla sorprendieron al mundo, Sánchez aseguró que “esto se veía venir”.

“La frustración en este país lleva incubándose mucho tiempo. No solamente es la pandemia y todas estas restricciones impuestas por el coronavirus, las dificultades para alimentarse, para adquirir el mínimo producto básico que se hacen cada vez más difíciles. No solamente esto, es que la desesperanza ha llevado a un punto muy elevado. La falta de un sueño, la desesperanza, el no poder planificar ni siquiera el día después”, señaló.

Como una puzzle se va armando pieza a pieza lo ocurrido este 11 de julio en #Cuba #11JCuba, van saliendo más videos de protestas, de heridos y de golpes, se va componiendo un mosaico donde unos reclaman y otros los intentan callar. @14ymedio pic.twitter.com/2cDE1Eg9hx — Yoani Sánchez 🇨🇺 (@yoanisanchez) July 12, 2021

Las imágenes difundidas que llegaron desde Cuba ubicaron a los jóvenes como los impulsores de las protestas al grito de “Libertad”, “Patria y Vida” y “Abajo la dictadura”.

“¿Qué queda para la gente joven en este país?”, se preguntó Sánchez. “Emigrar, lanzarse en una balsa al estrecho de Florida. Aquí no pueden dar frutos porque no hay expectativas, no hay posibilidad alguna de llevar a cabo sueños, de prosperar, de que uno con un trabajo decente pueda tener una vida decente”.

“Usted mira las imágenes y hay también personas mayores, pero muchos muchos jóvenes. Esa generación que ha crecido adoctrinada, con el cerebro lavado en las escuelas. Sin embargo, ayer demostró que no les han podido recortar las ansias de libertad”, aseguró.

“Están respondiendo de la peor manera”

Durante la jornada de ayer, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, llamó a sus simpatizantes a salir a las calles y defender la revolución “al precio que sea necesario”.

#crónica "En mis 53 años nunca he visto nada igual en Santiago, este es el principio del fin de la tiranía en Cuba" https://t.co/q6aMHmSXl6 pic.twitter.com/2CcBvYZSRn — 14ymedio (@14ymedio) July 12, 2021

El mandatario “hizo lo peor que puede hacer un presidente. Dijo que la orden de combate estaba dada y llamó a los comunistas a defender las calles. Señoras y señores, eso es una responsabilidad muy grande, la que ha contraído este señor que nadie ha votado en las urnas para ser presidente de este país, porque está llamando nada más y nada menos que a la guerra civil”, sentenció la directora.

“El oficialismo está respondiendo de la peor manera. La responsabilidad cuando se gobierna un país se trata de conciliar, pero en lugar de eso le han agregado leña al fuego”, dijo.

Sánchez asegura que las autoridades no esperaban esta movilización histórica, que a su criterio, “desbordó totalmente al Maleconazo” de 1994 por tener un volumen de gente mucho mayor y por su estructura de movilización organizada.

“Ya se oía ese sonido de la frustración cívica, pero como viven [los funcionarios] aislados del mundo (…) no se dieron cuenta de lo que estaba latiendo en el alma cubana, en el corazón de esta isla”, mencionó.

El acceso a internet prácticamente cortado en todas partes. Publicar una letra es un suplicio, pero continuaremos reportando desde las páginas del diario @14ymedio Siga estos días históricos a través de los ojos del periodismo independiente cubano: https://t.co/TsY8qlD18w pic.twitter.com/kRWKM8PmnB — Yoani Sánchez 🇨🇺 (@yoanisanchez) July 12, 2021

La activista cubana advirtió que esta mañana la isla se encontraba militarizada y que varios disidentes del régimen y periodistas independientes estaban siendo vigilados por operativos policiales que les evitaban salir de sus hogares.

Para Sánchez, las protestas implicaron “una jornada histórica e inédita que ha dejado claro que este pueblo ya no aguanta más. Hay un punto de no retorno en que le hemos mostrado a la Plaza de la revolución, al régimen y al oficialismo de esta isla que no somos mansos, que a nosotros dentro nos laten las ansias de libertad”.

LA NACION