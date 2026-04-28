El ICE quintuplicó los arrestos de cubanos en la era Trump: la decisión del Uscis detrás del salto

Un informe del Cato Institute advierte que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) redujo de forma drástica la aprobación de green cards y, con ello, dejó expuestos a miles de migrantes a ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre los casos aparece el de los cubanos: los arrestos de ciudadanos de la isla crecieron un 463%, una suba que el estudio vincula directamente con la paralización de los trámites migratorios.

Por qué el Uscis redujo la entrega de green cards y cómo impacta en los migrantes

Según el análisis de David J. Bier para el Cato Institute, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) suspendió o ralentizó el procesamiento de numerosas solicitudes de residencia permanente legal, lo que afectó a refugiados, beneficiarios de parole, asilados y hasta familiares directos de ciudadanos estadounidenses.

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La residencia permanente, conocida como green card, suele ser el paso que permite a quienes ya están en Estados Unidos consolidar su situación migratoria y evitar procesos de detención o deportación.

Sin embargo, el informe sostiene que Uscis redujo aproximadamente a la mitad la entrega de estas residencias durante el último año. El recorte no fue uniforme. Aunque los solicitantes por empleo sufrieron menos impacto, las mayores pérdidas se concentraron en las categorías humanitarias:

Asilados.

Refugiados.

Cubanos.

Otras personas bajo protección especial, como víctimas de delitos.

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Para los cubanos, el impacto fue todavía más severo. Bier señala que Uscis avanzó específicamente sobre quienes habían ingresado mediante los programas de parole para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

A fines de febrero de 2025, la agencia suspendió todas las solicitudes migratorias vinculadas a estos ingresos, entre los que se incluían:

Residencia permanente.

Temporary Protected Status (TPS).

Permisos de trabajo.

Otros beneficios migratorios.

Además, canceló el parole que sostenía su permanencia legal inicial.

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En el caso de los cubanos, muchos podían acceder a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act), una normativa histórica que permite solicitar la green card tras cumplir ciertos requisitos de permanencia.

En diciembre de 2025, Uscis profundizó la medida y suspendió prácticamente todo el trabajo sobre ajustes de estatus y otros beneficios para cubanos, junto con otras 18 nacionalidades, cifra que luego se amplió a 40.

Según el Cato Institute, esta política ayudó a que los arrestos de cubanos por parte de ICE aumentaran un 463%, es decir, se multiplicaran más de cinco veces.

Uno de los casos citados es el de José Miguel Suri Hernández, quien había ingresado legalmente mediante parole en 2024. En marzo de 2026 estaba detenido, pese a reunir las condiciones para beneficiarse con la Ley de Ajuste Cubano y tener una solicitud pendiente. Según el informe, la única razón de su encarcelamiento era que Uscis llevaba siete meses sin procesar su expediente.

Green cards para familiares de ciudadanos: la nueva caída que detectó el informe

Uno de los grupos afectados fue el de los inmigrantes patrocinados por familiares, especialmente cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Tras una breve caída luego de la asunción presidencial, el sistema mostró un repunte.

Desde julio de 2025 hasta enero de 2026, las aprobaciones de green cards para esta categoría cayeron un 54%. Además, las cifras de enero de este año quedaron 22% por debajo del mismo mes del año pasado.

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El informe atribuye esta baja a varios factores. Entre ellos:

Una reducción de alrededor del 10% del personal total de Uscis durante 2025.

La reasignación de recursos hacia una nueva división de control migratorio en septiembre de 2025.

El aumento de entrevistas para patrocinadores familiares desde agosto de 2025.

La incorporación de “factores específicos por país” para evaluar solicitudes desde noviembre de 2025.

La suspensión total del procesamiento de green cards para 19 países en diciembre de 2025, ampliada a 40 países en enero de 2026.

Estas demoras permitieron que ICE arrestara a personas con solicitudes pendientes. Incluso cuando la ley permite ajustar el estatus migratorio aunque la visa temporal haya vencido, eso no impide su detención mientras espera.