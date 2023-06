Zelensky desmintió la versión de Lula sobre la reunión frustrada durante la cumbre del G-7 en Japón

escuchar

RIO DE JANEIRO.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que “definitivamente” no fue por su culpa que la reunión bilateral prevista con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva se frustró el mes pasado, durante la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, en la que ambos participaron como invitados. El mandatario ucraniano hizo este comentario durante una entrevista con siete medios de comunicación latinoamericanos, según consignó Folha de S. Paulo.

Según Zelensky, “Lula quiere ser original” con su idea de crear un club de paz para negociar la guerra en Ucrania y no respaldar explícitamente la creación de un tribunal especial internacional para juzgar los crímenes de agresión rusos.

Zelensky señaló que, de antemano, Lula debería responder a preguntas muy simples, como si “los asesinos deben ser condenados y encarcelados”. El presidente ucraniano confía en que Lula condenará a los rusos, pero también le reprochó: “¿Encontrará tiempo para responder a esta pregunta? No encontró tiempo para reunirse conmigo, pero quizás tenga tiempo para responder a esta pregunta”.

Cuando se le preguntó si deseaba tener una reunión bilateral con Lula y sobre la razón por la cual no se encontraron en Hiroshima, Zelensky negó la versión brasileña de que él no se presentó a la hora acordada. En ese momento, la comitiva brasileña afirmó que el equipo ucraniano había pedido cambiar la hora del encuentro en tres ocasiones antes de dejar de responder a los mensajes.

Sinto que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz agora. Parece que os dois estão convencidos que alguém vai ganhar. Mas somente a paz vai fazer com que não morram mais pessoas. Brasil, China, Índia e Indonésia são alguns países empenhados em construir a paz. Todos nós… — Lula (@LulaOficial) May 21, 2023

“Decían que no habíamos intentado ni hecho esfuerzos para encontrarnos con él, eso no es verdad. No son personas serias, de sustancia, las que están diciendo eso”, dijo Zelensky, antes de afirmar que “algo salió mal en el G-7, no quiero entrar en detalles, pero definitivamente no fue por nuestra causa que no funcionó” y que, para tener una conversación, “se necesita voluntad”.

Sin embargo, el presidente ucraniano reafirmó su deseo de reunirse con su contraparte brasileña, en medio de su intento de obtener apoyo en América Latina y en un Sur Global que se ha mantenido al margen de la avalancha de sanciones occidentales y al envío de armas a Ucrania. La dependencia económica de Rusia y el temor a una escalada del conflicto para la economía mundial, en particular, generan preocupación, al igual que la percepción de que la guerra es principalmente un problema europeo.

Según Zelensky, Lula ha sido invitado “varias veces” a visitar Ucrania, y hubo contacto entre ambos equipos durante el viaje del líder del Partido de los Trabajadores a España y Portugal en abril, ocasión en la que, según el presidente ucraniano, sería propicia porque la “distancia era menor y tal vez él podría encontrar tiempo”. El asesor especial de la Presidencia, Celso Amorim, estuvo en Kiev hace menos de un mes, después de visitar Moscú en abril.

“Es importante que la gran potencia, el representante de América Latina, Brasil, esté involucrado y al mismo nivel que otros países en la discusión de la fórmula de la paz”, afirmó Zelensky. “Los brasileños pueden tener sus propios puntos de vista sobre cuál debería ser el camino hacia la paz. Está bien, estamos dialogando, somos civilizados. Pero necesitamos conversar”.

Zelensky también afirmó en la entrevista que está dispuesto a viajar a América del Sur para pedir el apoyo de los países de la región en la guerra, que podría traducirse en la entrega de armas o, al menos, en que respalden “la fórmula de paz, apoyar a la gente, hablar de lo humanitario”, entre otros aspectos.

“Estoy dispuesto, he pedido reuniones a casi todos los países de la región. Estoy dispuesto a ir; quiero hablar con ellos. Su pueblo, su sociedad confía en sus dirigentes. Y, si hablo con ellos, podré contarles en detalle quién es (el presidente ruso, Vladimir) Putin, que no es tan grande”, añadió Zelensky.

Respecto de la postura de la Argentina frente al conflicto, Zelensky respondió: “La Argentina apoyó nuestra resolución en las Naciones Unidas; estamos muy agradecidos por ello”.

Por otro lado, el mandatario ucraniano admitió que, luego de la disolución de la Unión Soviética (1991), los países que surgieron como naciones independientes “hemos perdido algunos lazos poderosos con representantes de América Latina”.

