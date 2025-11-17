Zelensky firma un acuerdo con Macron para comprar hasta 100 de los más avanzados aviones de combate franceses

KIEV.- Ucrania firmó el lunes una carta de intención para comprar hasta 100 aviones de combate Rafale, drones, sistemas de defensa aérea y otros equipos clave de Francia durante los próximos 10 años, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad a largo plazo del país.

Zelensky, quien firmó el documento junto al presidente francés Emmanuel Macron, lo calificó como “un acuerdo histórico” en una conferencia de prensa conjunta en el palacio presidencial del Elíseo este lunes. La carta es un compromiso preliminar de Ucrania que expresa su interés en comprar una serie de equipos de defensa franceses.

“En primer lugar, Ucrania podrá recibir 100 aviones de combate Rafale y radares franceses muy potentes: ocho sistemas de defensa aérea SAMP/T, cada uno con seis sistemas de lanzamiento”, declaró Zelensky. “Este es un acuerdo estratégico que funcionará durante 10 años, comenzando el próximo año”.

Macron elogió “un nuevo paso adelante” en la relación entre Francia y Ucrania e indicó que el acuerdo incluye los cazas de última generación de Francia con armamento completo, así como programas de entrenamiento y producción asociados.

Los aviones de combate Rafale

El Rafale es el caza más avanzado de Francia, un avión de combate polivalente de alta tecnología con ala en delta, conocido por su maniobrabilidad y eficiencia. Ha sido desplegado en las operaciones militares extranjeras del país, incluyendo Medio Oriente y África, y tiene un costo estimado de más de 100 millones de dólares por avión.

La carta de intención firmada por los mandatarios también incluye la adquisición de drones e interceptores de drones, bombas guiadas y los sistemas tierra-aire de próxima generación SAMP/T, con las primeras entregas esperadas en los próximos tres años, señaló Macron.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodmir Zelensky, en la base aérea de Villacoublay, cerca de París, el 17 de noviembre de 2025 CHRISTOPHE ENA� - POOL�

El jefe del Estado Mayor francés, el general de la Fuerza Aérea Fabien Mandon, dijo este mes a los senadores franceses que el SAMP/T de fabricación europea que Francia proporcionó a Ucrania está demostrando ser más efectivo que las baterías Patriot fabricadas en Estados Unidos contra los misiles rusos.

No se proporcionó un cronograma para la entrega de los primeros Rafales.

Un funcionario del gobierno francés apuntó que entrenar a un piloto de Rafale lleva al menos tres años. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema, dijo que Francia es capaz de producir y acelerar la producción de Rafales y no necesitará usar los aviones de combate actualmente en servicio para suministrar a Ucrania. Agregó que el acuerdo con Ucrania no desviará la entrega de Rafales a otros clientes extranjeros.

Fortaleciendo las defensas de Ucrania

Zelensky, en su novena visita a París desde la invasión rusa de febrero de 2022, busca fortalecer las defensas de Ucrania mientras el país enfrenta otro invierno bajo el bombardeo de su infraestructura energética y otros objetivos.

El lunes, los servicios de emergencia ucranianos informaron de una serie de ataques rusos en la región meridional ucraniana de Odessa un día después de que el presidente ucraniano firmara un acuerdo para importar gas natural licuado de Estados Unidos a través de la zona.

Odesa

Otras partes del país como Kharkiv, Sumy, Chernígov y Donetsk, también fueron atacadas por el Kremlin, provocando incendios en instalaciones portuarias y alcanzando un buque petrolero con bandera turca.

El MT Orinda fue atacado por un dron durante la descarga de gas licuado en el puerto de Izmail, en Odessa, según informó la Dirección de Asuntos Marítimos de Turquía. Los 16 tripulantes a bordo evacuaron y nadie resultó herido, se indicó.

En otras partes de Ucrania, misiles rusos mataron a tres personas e hirieron a otras 11 en Balakliya, en la región nororiental de Kharkiv, en un ataque nocturno. Cuatro niñas de 12, 14, 15 y 17 años se encontraban entre los heridos, declararon las autoridades.

Foto proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania tras un ataque ruso en Balaklia, en la región de Kharkiv, Ucrania, el lunes 17 de noviembre de 2025 Ukrainian Emergency Service�

Drones y artillería rusos también mataron a dos personas e hirieron a otras dos en un ataque diurno en Nikopol, en la región central de Dnipropetrovsk, el lunes. El ataque alcanzó bloques de edificios, locales y un salón de belleza, señaló el jefe regional de la administración militar, Vladyslav Haivanenko.

El mes pasado, Ucrania y Suecia firmaron un acuerdo para explorar la posibilidad de que Ucrania compre hasta 150 aviones de combate Gripen de fabricación sueca durante la próxima década o más. Ucrania ya ha recibido F-16 de fabricación estadounidense y Mirages franceses.

“Puedo decirles que esta es una flota muy seria que estamos construyendo para Ucrania”, sostuvo Zelensky. “Por ejemplo, aquellos pilotos que tienen práctica con aviones Mirage, sabemos muy bien que no pasarán un año aprendiendo a operar los futuros aviones Rafale, sino que se adaptarán rápidamente a ellos”.

Francia está entre los principales proveedores de asistencia de defensa a Ucrania.

El lunes por la mañana, Macron y Zelensky visitaron una base aérea en las afueras de París. Luego se dirigieron a Mont Valérien, al oeste de París, el cuartel general de una fuerza multinacional apodada la “coalición de los dispuestos” que Francia y Gran Bretaña han estado preparando con más de 30 otras naciones para desplegar en Ucrania para supervisar un eventual alto al fuego.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en el Palacio del Elíseo, en París, el 17 de noviembre de 2025 SARAH MEYSSONNIER� - POOL�

Funcionarios franceses dicen que la fuerza podría desplegarse inmediatamente después de un alto al fuego y estaría estacionada lejos del frente en un esfuerzo por ayudar a disuadir nuevos ataques rusos. El presidente ruso Vladimir Putin ha rechazado hasta ahora los llamados a una tregua mientras sus tropas logran avances lentos en el campo de batalla.

Agencias AP, AFP y Reuters