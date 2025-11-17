Un ataque en el puerto ucraniano de Odessa provocó incendios y golpeó a un petrolero turco

KIEV.- Un ataque ruso contra la región meridional ucraniana de Odessa provocó incendios en instalaciones portuarias y de infraestructuras energéticas, informaron el lunes los servicios de emergencia, un día después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky firmara un acuerdo para importar gas natural licuado de Estados Unidos a través de la zona.

Rusia también atacó el sector energético en las regiones de Kharkiv, Sumy, Chernígov y Donetsk, según informó el ministerio de Energía, como parte de una estrategia más amplia del Kremlin de golpear la infraestructura crucial de Kiev antes del invierno.

El ataque en Odessa dañó el equipamiento portuario y varias embarcaciones civiles atracadas en los muelles, escribió en Telegram el vice primer ministro de Restauración, Oleksii Kuleba.

Un petrolero con bandera turca, el MT Orinda, fue alcanzado por un dron durante la descarga de gas licuado en el puerto de Izmail, informó la Dirección de Asuntos Marítimos de Turquía. Los 16 tripulantes a bordo evacuaron y nadie resultó herido, se indicó.

The Ukrainian-French Forum on Joint Drone Production in Paris – President of France @EmmanuelMacron and I took part in it together. We discussed potential avenues for joint drone production – the creation of joint enterprises and investment opportunities.



I provided a detailed… pic.twitter.com/MKRufOVLNx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2025

El ataque a la región dejó sin electricidad a 36.500 hogares, según informó el lunes la empresa energética privada ucraniana DTEK. Unos 32.500 hogares seguían sin electricidad por la mañana.

En paralelo, Ucrania firmó el lunes una carta de intención para comprar hasta 100 aviones de combate Rafale, drones, sistemas de defensa aérea y otros equipos clave de Francia durante los próximos 10 años, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad a largo plazo del país.

Los ataques del Kremlin

Rusia ha utilizado drones, misiles y artillería para golpear repetidamente la región, especialmente sus puertos del Mar Negro, desde su invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años. No hubo comentarios de Rusia el lunes.

Izmail se encuentra en un estuario del Mar Negro y es uno de varios puertos vitales para las importaciones y exportaciones ucranianas. Con Rusia también apuntando a la infraestructura energética de Ucrania, Zelensky está tratando de asegurar importaciones de gas y otras energías que puedan ayudar a su país a enfrentar el invierno.

Foto proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania tras un ataque ruso en Balaklia, en la región de Járkov, Ucrania, el lunes 17 de noviembre de 2025

Zelensky estuvo el domingo en una visita oficial a Grecia. El gas natural licuado de Estados Unidos fluirá hacia Odessa a través de tuberías desde el puerto griego del norte de Alexandroupolis a partir de enero.

En otras partes de Ucrania, misiles rusos mataron a tres personas e hirieron a otras 11 en Balakliya, en la región nororiental de Kharkiv, en un ataque nocturno. Cuatro niñas de 12, 14, 15 y 17 años se encontraban entre los heridos, declararon las autoridades.

Foto proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania tras un ataque ruso en Balaklia, en la región de Járkov, Ucrania, el lunes 17 de noviembre de 2025 Ukrainian Emergency Service�

Drones y artillería rusos también mataron a dos personas e hirieron a otras dos en un ataque diurno en Nikopol, en la región central de Dnipropetrovsk, el lunes. El ataque alcanzó bloques de edificios, locales y un salón de belleza, señaló el jefe regional de la administración militar, Vladyslav Haivanenko.

Las Naciones Unidas dicen que los ataques rusos han matado a más de 12.000 civiles ucranianos durante la guerra.

Rusia disparó dos misiles balísticos Iskander-M y 128 drones de ataque y señuelo en todo el país durante la noche, informó la fuerza aérea de Ucrania.

Foto proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania tras un ataque ruso en Balaklia, en la región de Járkov, Ucrania, el lunes 17 de noviembre de 2025 Ukrainian Emergency Service�

Las defensas aéreas rusas derribaron 36 drones ucranianos durante la noche, sostuvo el Ministerio de Defensa de Rusia, mientras Ucrania intenta contraatacar la red eléctrica de Rusia.

Un ataque de drones ucranianos dañó una subestación eléctrica en la región rusa de Ulyanovsk, escribió el gobernador Aleksey Russkikh en las redes sociales, añadiendo que no se reportaron víctimas y que los suministros de energía locales funcionaban con normalidad.

Acuerdo con Francia

Zelensky, quien firmó el documento para la compra de equipamiento militar con el presidente francés Emmanuel Macron, calificó al mismo como “un acuerdo histórico” en una conferencia de prensa conjunta en el palacio presidencial del Elíseo este lunes. La carta es un compromiso preliminar de Ucrania que expresa su interés en comprar una serie de equipos de defensa franceses.

“En primer lugar, Ucrania podrá recibir 100 aviones de combate Rafale y radares franceses muy potentes: ocho sistemas de defensa aérea SAMP/T, cada uno con seis sistemas de lanzamiento”, declaró Zelensky. “Este es un acuerdo estratégico que funcionará durante 10 años, comenzando el próximo año”.

Macron elogió “un nuevo paso adelante” en la relación entre Francia y Ucrania.

Indicó que el acuerdo del lunes incluye los cazas de última generación de Francia con armamento completo, así como programas de entrenamiento y producción asociados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la base aérea de Villacoublay, cerca de París, el 17 de noviembre de 2025 CHRISTOPHE ENA� - POOL�

El Rafale es el caza más avanzado de Francia, un avión de combate polivalente de alta tecnología con ala en delta, conocido por su maniobrabilidad y eficiencia. Ha sido desplegado en las operaciones militares extranjeras del país, incluyendo en el Oriente Medio y África, y tiene un costo estimado de más de 100 millones de dólares por avión.

La carta de intención también incluye la adquisición de drones e interceptores de drones, bombas guiadas y los sistemas tierra-aire de próxima generación SAMP/T, con las primeras entregas esperadas en los próximos tres años, señaló Macron.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la base aérea de Villacoublay, cerca de París, el 17 de noviembre de 2025 CHRISTOPHE ENA� - POOL�

El jefe del Estado Mayor francés, el general de la Fuerza Aérea Fabien Mandon, dijo este mes a los senadores franceses que el SAMP/T de fabricación europea que Francia proporcionó a Ucrania está demostrando ser más efectivo que las baterías Patriot fabricadas en Estados Unidos contra misiles rusos.

No se proporcionó un cronograma para la entrega de los primeros Rafales.

