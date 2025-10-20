Zelensky se abre a una cumbre trilateral con Trump y Putin en Budapest, pero cuestiona el rol de Hungría

KIEV.– La posibilidad de un encuentro a tres bandas entre Donald Trump, Vladimir Putin y Volodimir Zelensky cobró fuerza este lunes, cuando el presidente ucraniano declaró que estaría dispuesto a sumarse a la cumbre prevista entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia en Budapest, siempre que sea invitado.

“Si me invitan a Budapest, si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunamos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo”, dijo Zelensky ante los periodistas.

Volodimir Zelensky en una conferencia de prensa el 20 de octubre con periodistas HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

El anuncio del líder ucraniano llega en un momento de intensas negociaciones diplomáticas y tras días de tensiones con la Casa Blanca. La eventual trilateral en Hungría, impulsada por Trump como parte de su promesa de poner fin “rápidamente” a la guerra en Ucrania, sería la continuación de la cumbre bilateral que el mandatario estadounidense mantuvo con Putin en agosto en Alaska. En esa ocasión, ambos acordaron, según fuentes diplomáticas, “abrir un canal de trabajo” para buscar un acuerdo que conduzca a un alto el fuego estable.

Zelensky, sin embargo, cuestionó con dureza la elección de la sede. “Budapest no es el mejor lugar para la reunión”, dijo, al recordar que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, “bloquea a Ucrania en todos los ámbitos”. Consideró que “no creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania pueda hacer algo positivo o aportar una contribución equilibrada”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el premier húngaro Viktor Orban EVAN VUCCI - POOL

Hungría, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, se convirtió en el principal aliado de Putin en el bloque europeo y bloqueó repetidamente sanciones contra Moscú y ayuda financiera a Kiev. Orban, que en julio visitó Moscú sin autorización del Consejo Europeo, se mostró abiertamente crítico del envío de armas a Ucrania y aboga por un “acuerdo inmediato” con Rusia.

La reunión en Budapest, según confirmó Trump la semana pasada, se realizará “en las próximas dos semanas”. El presidente estadounidense afirmó que buscará “terminar con esta guerra absurda”, aunque su postura hacia Kiev parece haberse endurecido desde su retorno a la Casa Blanca.

“Trump y Putin tienen un acuerdo que forjaron en Alaska”

El viernes pasado, Zelensky visitó Washington y fue recibido por Trump en la Casa Blanca. Durante la tensa reunión, el mandatario ucraniano insistió en que su país no cederá territorios y que “presionar a la víctima no es el enfoque correcto”. Trump, en cambio, lo instó a “detener las hostilidades”, y según versiones recogidas por The Guardian y Reuters, llegó a advertirle que Putin “destruiría Ucrania” si no aceptaba las condiciones rusas para la paz.

El ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ofreció una interpretación inquietante sobre esa dinámica. “Trump y Putin tienen un acuerdo que forjaron en Alaska, y Trump tiene el encargo de hacer que el acuerdo sea aceptado o impuesto a Zelensky”, afirmó en el Foro Internacional ‘World in Progress’, en Barcelona. Según Borrell, el republicano “no lo hizo cuando Zelensky fue a la Casa Blanca en agosto porque estaba rodeado de europeos que lo apoyaban, pero en la última reunión parece haberlo hecho”.

🎙️ #WIPBcn2025 | Josep Borrell: "En mi opinión Trump y Putin tienen un acuerdo y Trump tiene el encargo de hacer que ese acuerdo sea aceptado o impuesto a Zelenski"https://t.co/zE3RW63cZk pic.twitter.com/0YKUTMqIge — Cadena SER (@La_SER) October 20, 2025

De acuerdo con el Financial Times, el encuentro entre ambos líderes se convirtió por momentos en un “intercambio de gritos”, con Trump “maldiciendo constantemente”. Poco después, el mandatario estadounidense insinuó ante periodistas que la solución pasaría por congelar el conflicto “donde está ahora”, con las líneas de combate actuales como base. “Está dividido ahora mismo. Pueden dejarlo así y negociar algo más adelante”, dijo Trump.

Zelensky, por su parte, reiteró que “la posición de Ucrania no ha cambiado”. En conferencia de prensa en Kiev, insistió: “No vamos a regalarle la victoria a los rusos”. Además, anunció que su país necesita 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot para repeler la creciente ofensiva aérea rusa, y sugirió que podrían financiarse con los activos rusos congelados en Occidente. “Necesitamos estos 25 sistemas, y deben adquirirse con esos fondos”, reclamó.

Continúa la ofensiva

Mientras tanto, los ataques rusos continúan intensificándose. Según medios ucranianos, Moscú lanzó anoche tres misiles balísticos y 60 drones de distintos tipos. La defensa aérea logró interceptar 38 de ellos, pero una persona murió y otras cinco resultaron heridas en la región de Járkov.

Las condiciones de Rusia para un acuerdo de paz siguen siendo inaceptables para Kiev: el Kremlin exige la retirada de las fuerzas ucranianas del Donbass y la aceptación de la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, proclamadas rusas en 2022.

“La integridad territorial es un valor que debemos defender, porque si cedemos estos territorios, enviaremos el mensaje de que solo hay que usar la fuerza para conseguir lo que se quiere”, advirtió la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, en Bruselas.

Agencias AFP y ANSA