Noruega se suma al escudo nuclear de Francia y Europa acelera su rearme estratégico

PARÍS.- Noruega se unió oficialmente esta semana a la “disuasión nuclear avanzada” propuesta por Francia, marcando un hito fundamental en la cooperación militar europea y reforzando lo que bien podría calificarse de “nueva era”. Este acuerdo, firmado en París con la presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, se enmarca en una dinámica de refuerzo de la seguridad colectiva frente a las amenazas externas, especialmente ante el aumento de las tensiones con Rusia.

“Junto con otros nueve países europeos, Noruega participará en su iniciativa sobre cómo las armas nucleares francesas pueden contribuir a la seguridad y la disuasión en Europa”, declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, el martes en París, junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

"El mayor arsenal nuclear de Rusia se encuentra en el Alto Norte, a pocos kilómetros de Noruega. (…) Tomamos esta decisión ante el masivo rearme de Rusia —también en el ámbito nuclear— y porque Moscú está librando una guerra total contra otro país europeo (Ucrania)”, agregó, añadiendo que Noruega seguirá dependiendo principalmente de la OTAN para su seguridad.

Francia, única potencia nuclear de la Unión Europea desde el Brexit, posee aproximadamente 290 armas nucleares, lo que la convierte en la cuarta potencia atómica del mundo, por detrás de Rusia, Estados Unidos y China. Tradicionalmente, la disuasión nuclear francesa se basaba en una estrategia nacional autónoma que garantizaba la seguridad del país sin depender de la OTAN o de Estados Unidos. Sin embargo, ante la evolución del panorama geopolítico —la guerra en Ucrania, las crecientes tensiones con Moscú y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense en Europa—, Emmanuel Macron anunció en marzo de 2026, desde la base estratégica de Ile-Longue (Bretaña), una reestructuración de la doctrina francesa.

Los ministros de Defensa de Noruega y Francia firman el acuerdo en París Christophe Petit Tesson - Pool EPA

Ese nuevo enfoque, bautizado como “disuasión nuclear avanzada”, tiene como objetivo vincular a aliados europeos voluntarios a la protección que ofrece el arsenal francés, sin que ello implique compartir la decisión final de utilizar las armas. Inicialmente, ocho países se habían sumado a esta iniciativa: Gran Bretaña, Alemania, Polonia, Holanda, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. Noruega, miembro de la OTAN pero no de la UE, se convierte así en el noveno socio en unirse a este dispositivo, abriendo el camino a otros posibles candidatos como Finlandia, los países bálticos o Rumania.

Tres pilares

Pero, ¿en qué consiste esa “protección nuclear”? A diferencia de un “paraguas nuclear” clásico —donde un país (como Estados Unidos dentro de la OTAN) garantiza una protección automática a sus aliados—, la “disuasión avanzada” francesa se apoya en tres pilares:

Una cooperación estratégica reforzada. Noruega, socio geográfico clave en el norte de Europa, aportará un valor añadido a la disuasión francesa, especialmente debido a su posición estratégica frente a Rusia. Ambos países también han firmado un acuerdo que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión, reforzando así su compromiso recíproco.

Macron y Gahr Store dieron una conferencia de prensa conjunta tras el acuerdo Christophe Petit Tesson - Pool EPA

Una integración operativa, mediante la cual los países socios podrán participar en ejercicios nucleares franceses, compartir inteligencia estratégica y acceder a mecanismos de consulta en situaciones de crisis. Según Heloise Fayet, especialista del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), esta cooperación podría incluir “la creación de un grupo de coordinación nuclear” y “el despliegue temporal de elementos estratégicos” en territorio aliado.

Y, por último, un diálogo ampliado sobre la seguridad europea. Francia abre así un diálogo con sus aliados más cercanos sobre cómo su arsenal puede contribuir a la seguridad colectiva del continente. Jonas Gahr Store subrayó que Noruega desea sumarse a este proceso “junto con socios como Polonia, Gran Bretaña, Alemania y los países nórdicos”. No obstante, la decisión final de emplear las armas nucleares sigue siendo exclusivamente francesa, un principio innegociable para París.

Macron habla con los medios tras el acuerdo Christophe Petit Tesson - Pool EPA

Miembro de la OTAN, Noruega no cuenta, sin embargo, automáticamente con la protección nuclear de Estados Unidos dentro de la Alianza. En efecto, la organización se basa en un sistema de reparto nuclear en el que las armas estadounidenses se despliegan en suelo de ciertos aliados —como Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía—, pero únicamente con su consentimiento explícito y bajo control norteamericano. Noruega siempre se negó a albergar armas nucleares en su territorio, incluso en tiempos de paz, y nunca ha participado en ese mecanismo de reparto nuclear de la organización atlántica.

Por esa razón, sumándose a la disuasión francesa, Oslo diversifica sus garantías de seguridad y refuerza su posición frente a Rusia, con la que comparte una frontera terrestre en el Ártico. Además, esta alianza responde al deseo europeo de alcanzar la autonomía estratégica, en un momento en que Estados Unidos parece estar cada vez más centrado en otros escenarios, como China o Medio Oriente.

Para Francia, este acuerdo es de gran importancia simbólica y estratégica: demuestra que su doctrina puede atraer a países fuera de la UE y confirma su papel de líder militar en Europa. De hecho, Emmanuel Macron calificó este paso como el “motor de una cooperación muy ambiciosa” entre ambas naciones.

El premier noruego Jonas Gahr Store Christophe Petit Tesson - Pool EPA

En todo caso, los líderes comprometidos en este nuevo proyecto insisten en que, a pesar de su ambición, esta “disuasión avanzada” no sustituye a la OTAN. Estados Unidos sigue siendo el principal garante de la seguridad nuclear europea, y Francia repite que esto no supone una transferencia de soberanía. Por otra parte, algunos países, como Finlandia o los Estados bálticos, observan esta iniciativa con cautela, por temor a que se diluya su protección estadounidense o a que se generen tensiones con Moscú.

El interrogante ahora es si otros países seguirán el ejemplo de Noruega y si esta nueva dinámica será suficiente para materializar la autonomía estratégica europea, un objetivo que Emmanuel Macron lleva años reclamando.