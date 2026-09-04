A 12 años de la muerte de Gustavo Cerati: de su último show en Caracas a su internación y los emotivos mensajes de su familia

Este viernes 4 de septiembre se cumplen 12 años de la muerte de Gustavo Cerati. El líder de Soda Stereo, que hoy tendría 67 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) tras dar un show en Venezuela y estuvo cuatro años en coma. Su legado se mantuvo vigente a través de su banda, de sus fanáticos y de canciones que se convirtieron en himnos y hasta fueron interpretadas por artistas internacionales que visitaron la Argentina. En un nuevo aniversario de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de fotos y mensajes para recordar su arte y sus últimos años de vida. Su familia, en tanto, le dedicó conmovedores posteos y emotivas palabras.

Así fue el último show de Gustavo Cerati

El sábado 15 de mayo de 2010, Cerati se presentó en el campus de la Universidad Simón Bolívar en Caracas en el marco de la gira Fuerza Natural, título del que sería su último disco lanzado en 2009. Fue una noche memorable en la que se mezclaron los clásicos de siempre con su nuevo material discográfico. Sin embargo, cuando bajó del escenario, sus compañeros advirtieron que algo no estaba bien.

Cerati dio su último show el sábado 15 de mayo de 2010; tras bajarse del escenario, se descompensó como consecuencia de un ACV (Foto: CNN)

Instantes después, Gustavo, que en ese momento tenía 55 años, se descompensó en su camarín como consecuencia de un ACV y lo que siguió fue una verdadera película de terror. “No paraba de sonar el teléfono y me escriben el manager y el asistente desesperados, pidiéndome que fuera para allá. Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto. Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas. Y me encontré con lo que quedaba de él, por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, nos acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo”, reveló su entonces pareja Chloé Bello en Urbana Play en 2022. Ella tenía previsto ir a Londres, pero logró llegar a tiempo al lado de su amor.

Solo dos semanas después, la pareja, que había comenzado su relación solo cinco meses antes, tenía planeado casarse en Marruecos. “Tengo el vestido colgado en casa”, reveló la modelo en el programa Que alguien le avise (La casa streaming) en abril.

Un coma de cuatro años

El músico fue internado de urgencia en el Centro Médico Docente La Trinidad de Caracas. Allí se realizó el tratamiento inicial. A través de un comunicado, su familia les agradeció a todas las personas de Caracas por ayudarlos a “sobrellevar una situación tan difícil”.

El cantante fue trasladado a Buenos Aires y el 7 de junio de 2010 ingresó al sector de cuidados intensivos del Instituto Fleni en el barrio porteño de Belgrano, desde donde comunicaron que sufría un “daño severo en hemisferio cerebral izquierdo y tronco cerebral” y que el cuadro no era favorable.

Cerati murió el 4 de septiembre de 2014 como consecuencia de un paro cardíaco luego de cuatro años en coma Archivo

A cinco meses de la internación, el 25 de octubre fue trasladado a la Clínica Alcla, un centro de menor complejidad, donde permaneció en coma hasta su muerte el 4 de septiembre de 2014 como consecuencia de un paro cardíaco. El médico Gustavo Barbalace, director de la clínica, informó en conferencia de prensa que el paro se produjo entre las 9 y las 10 de aquella mañana. “Lamentablemente, no pudimos revertirlo”, expresó.

Los emotivos mensajes de su familia a 12 años de su muerte

Este viernes, en el décimo cuarto aniversario de la muerte del intérprete de “Persiana americana”, su familia lo recordó con conmovedores posteos en las redes sociales. Benito, su hijo mayor, fruto de su relación con Cecilia Amenábar, compartió en sus historias de Instagram un dibujo de Gustavo con la frase “Siempre es hoy”, el emoji de dos manos formando un corazón y la canción “Vivo”. Por su parte, su hija menor, Lisa, agregó una tierna postal de ella y su hermano de pequeños haciendo un show casero con su padre con el emoji de un corazón rojo.

Benito Cerati recordó a su padre en sus redes sociales (Foto: Instagram @benitocerati)

El posteo de Lisa Cerati en el aniversario de la muerte de su padre (Foto: Instagram @lisacerati)

Por otro lado, su hermana Laura publicó en su feed una foto del músico de pequeño con guantes y una capa de superhéroe y escribió: “Hoy con esta hermosa foto te recuerdo jugando a ser un ‘superhéroe’”. Chloé Bello, en tanto, eligió una foto de ambos y expresó: “12 años sin ti”. Asimismo, desde Soda Stereo lo homenajearon con fotos que marcaron distintos hitos de su carrera.

La tierna imagen que compartió la hermana de Gustavo Cerati (Foto: Instagram @laura_cerati)

Chloé Bello recordó a Gustavo Cerati a 12 años de su muerte (Foto: Instagram @bellochloe)