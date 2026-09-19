Candela Arizaga habló sobre su vínculo con Facundo Moyano: “Yo sí lo cuide, no sé si él me cuidó”

La influencer Candela Arizaga habló el viernes sobre su vínculo con el sindicalista Facundo Moyano mientras la Justicia investiga si ambos mantuvieron un encuentro en un hotel a fines de agosto en medio de la restricción de acercamiento que pesa sobre él por el episodio que protagonizaron el 4 de agosto sobre Avenida del Libertador. La modelo de 23 años aseguró que ya no están en pareja y apuntó: “Yo sí lo cuide, no sé si él me cuidó”.

Al ser consultada sobre si se vio con Moyano desde que rige la restricción de acercamiento, Arizaga se limitó a decir: “Yo prefiero no entrar en detalle con ese tema porque es muy delicado. No voy a hablar de eso”.

Tras eso, le preguntaron sobre su noviazgo con el sindicalista. “No, actualmente no [estoy de novia]”, expresó para luego sumar: “Lo veremos, veremos qué explicaciones tiene y qué pruebas tiene cuando nos volvamos a ver, porque estuve muy mal con todo esto que salió”. Se refirió así a las versiones mediáticas que trascendieron esta semana y que decían que Moyano sostendría en paralelo una relación con otra mujer.

Candela Arizaga Pilar Camacho - Pilar Camacho

“[Si se confirma] sería una enorme decepción, pero bueno, no tengo pruebas, ese es el tema. Pero si eso es cierto, sería un bajón”, marcó; de todos modos insistió en que se levante la restricción de acercamiento para poder hablarse “para poder aclarar todas las dudas”.

“Yo creo que en algún momento, cuando todo esto baje un poquito, voy a salir a aclarar muchas dudas que ustedes tienen. Si esto es cierto, es un garrón, porque yo sí lo cuidé. Él no sé si me cuidó cuando salió en los medios hablando de mí. Yo sí me manejé bien con él. No recibí lo mismo a cambio. Pero no pasa nada. Ya lo solucionaré con él cuando lo vea”, indicó la modelo en diálogo con América TV.

En otro tramo de la entrevista, Arizaga fue consultada si Moyano intentó comunicarse con ella. “Al contrario, me bloqueó en las redes, porque yo cuando vi esto [las versiones de que estaba con otra mujer] reaccioné mal, le dije de todo y bueno, y me bloqueó, pero está bien. Si tampoco me puede responder, es lo mismo. Es un momento que está costando tanto a él como a mí, así que no reaccionamos de la manera correcta”, completó.

El supuesto encuentro

En las últimas horas, la Justicia imputó a Moyano por desobediencia -sumado a los de lesiones leves y privación ilegal de la libertad- ya que para la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación, existen pruebas de que el sindicalista, a pesar de la restricción de acercamiento, se encontró con Arizaga en un apart hotel de Monserrat.

Según publicó LA NACION, fuentes del caso indicaron que al encontrarse en una de las habitaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires, situado en Belgrano al 500, Moyano habría violado las medidas restrictivas.

Facundo Moyano Manuel Cortina

Una encargada del hotel aportó información sobre el alojamiento de Moyano. Estuvo en la habitación 603 desde el 31 de agosto hasta el viernes de la semana pasada. Pero no había registros de la presencia de Arizaga. Sin embargo, la modelo había hecho una publicación en sus historias de Instagram en la que daba cuenta de que estaba en ese hotel.

Por otro lado, el jueves los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina renunciaron a la representación del sindicalista al alegar “desavenencias insalvables” en la estrategia de defensa. Moyano difundió un comunicado donde explicó que él decidió un cambio en su representación legal y designó a los abogados Lucio Darío Saldaño y Alejandro Valle.

El episodio

Moyano fue detenido la mañana del 4 de agosto pasado, después de que él y Arizaga fueran interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en Sucre y Virrey Vértiz, Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400.

Así corrió semidesnuda Candela Arizaga, la mujer de la denuncia contra Facundo Moyano

Tras la audiencia de intimación de los hechos y tras su declaración, Moyano fue excarcelado, pero se le fijó una serie de pautas de conducta que debía cumplir, entre ellas, una restricción de acercamiento a Arizaga.