A 17 años de Camp Rock: Demi Lovato cantó con los Jonas Brothers y revolucionó a sus fans

En medio de la gira que lleva a cabo la banda de los Jonas Brothers en el marco del Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, Joe, Nick y Kevin Jonas invitaron al escenario a Demi Lovato para rememorar algunos de los éxitos de la película Camp Rock. A 17 años del estreno del film de Disney, el domingo 10 de agosto, los artistas se subieron al escenario y revolucionaron a sus fans con temas como “This is me” y “Wouldn’t change a thing”.

Los cuatro revivieron la nostalgia de aquellos que ya tienen casi 30 años y que recuerdan cómo la saga del largometraje dio nacimiento a dos de ellos como estrellas de la música -Joe y Demi, protagonistas del film-, con un foco orientado al público juvenil.

Joe Jonas y Demi Lovato minutos antes de cantar juntos en el escenario

El encuentro tuvo lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y uno de los momentos más vibrantes de la noche fue cuando Lovato y Joe Jonas interpretaron la canción que los identificó en la película, "This is me", donde la entonces protagonista, Mitchie, le dedicó ese tema a Shane, para establecer la relación. Allí le aseguró que era el hombre que había buscado toda su vida y la letra sirvió para soltarse y demostrar que podía y quería cantar.

Previo a la presentación ante el público, Joe Jonas y Demi Lovato se mostraron juntos en un video de Instagram que subió el cantante a su cuenta. Allí caminaron en dirección al escenario mientras simularon la interpretación de “Wouldn’t Change a Thing”.

Así entraba Demi Lovato al show de los Jonas Brothers

El espectáculo no solo movilizó a los espectadores en la tribuna, sino que en las redes sociales los fanáticos del film subieron fotos, videos y hasta mensajes en alusión a la pareja de Lovato y Joe.

Cabe remarcar que los dos se conocieron en 2007 durante el rodaje de Camp Rock. Recién en 2010 se confirmó que tenían un noviazgo, aunque fue fugaz y decidieron dejar el romance de lado. Pese a ello, en diferentes entrevistas que ofrecieron a la prensa, aseguraron que tenían una buena relación de amistad, al igual que Demi Lovato con el resto de los Jonas Brothers.

Los Jonas Brothers iniciaron su gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, en Nueva Jersey (Fuente: X/@JonasBrosBros)

La sintonía, el carisma y el entendimiento de los cuatro artistas quedaron en claro con la performance que llevaron a cabo ante miles de personas, que se sorprendieron con este regalo en la apertura de la gira por los Estados Unidos que harán los tres hermanos.

Cabe remarcar que el reencuentro del Jonas Brothers y Demi Lovato reavivó el entusiasmo de muchos por querer verlos otra vez en una secuela de Camp Rock. Si bien solo se hicieron dos películas, el concierto del domingo 10 de agosto sirvió para que muchos apuesten a que podría anunciarse una tercera entrega. De momento, ninguno de los implicados habló al respecto ni Disney mencionó que se esté preparando un proyecto.

Demi Lovato y Joe Jonas revivieron This is me, de la película Camp Rock, la cual marcó la relación de los personajes que interpretaron (Fuente: X/@jonasbrosbros)

Sobre Camp Rock, la primera parte se entrenó en 2008 y se trató de una taquilla para Disney Channel, ya que en el día del lanzamiento en las salas de cine, acumuló cerca de nueve millones de espectadores, convirtiéndose en la tercera más vista en la historia de la compañía, detrás de High School Musical 2 y Los hechiceros de Waverly Place: La película. En 2010 llegó la secuela y con ese, el final de la franquicia que ya había reclutado a miles de fans al rededor del mundo.