Zaira Nara sorprendió con un nuevo emprendimiento: “Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea”

Al igual que su hermana, Zaira Nara no solo se desenvuelve en una sola profesión, sino que incursiona en varios rubros. Además de su trabajo sobre las pasarelas, la modelo no solo se animó a la conducción o a tener su línea de maquillajes, sino que ahora mostró una nueva arista de su lado empresarial al lanzar su propia yerba mate.

Alba Nueva, la yerba de Zaira Nara (Foto: Instagram/@zaira.nara)

Mediante un video en su cuenta de Instagram, en la que acumula 8.2 millones de seguidores, la joven de 36 años mostró cómo se prepara el primer mate del día con Alba Nueva, su producto fabricado en Misiones, el cual ya se puede adquirir en algunos comercios o en Mercado Libre. ”El mate es uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad. Lo tomo sola, lo comparto con amigos, con mis hijos, con mi familia, lo comparto hasta con desconocidos", expresó en el clip en el que se la vio en bikini, casi lista para disfrutar del sol.

Y continuó: “Es un ritual chiquito, cotidiano, pero lleno de sentido. Y un día pensé: ¿Cómo algo que me hace tan bien no lo voy a hacer de la mejor manera posible? ¿Cómo no compartirlo con toda la gente que me sigue? Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea de tener mi propia yerba. Me junté con amigos que saben muchísimo del tema —de esos que están en el rubro hace años— y les conté el sueño”.

Zaira Nara anunció su nuevo emprendimiento en sus redes sociales (Foto: Instagram/@zaira.nara)

En ese sentido, comentó que trabajó en el proyecto por años. “Desde entonces, vengo trabajando en silencio, aprendiendo y armando todo con mucho amor. Hoy, mientras me hago un mate, quiero contarles que ese proyecto ya está tomando forma. La idea era contárselos un poco más adelante, pero la verdad… este sueño ya es una realidad. Y quiero empezar a compartirlo, así como me gusta compartir un mate: espontáneamente, sin pensarlo tanto", señaló y completó: “Estoy feliz de que lo empiecen a conocer. Se viene algo muy especial...”.

La noticia revolucionó a sus fanáticos, quienes no tardaron en felicitarla por la buena nueva. “Na, amo Fuerte! ¡Qué maravilla ser tan emprendedora!“; ”Transmitís algo increíble, Zai. Magnética y hermosa. Tengo que probar tu yerba. ¡Te amo!“; ”¡Yo quiero! ¿La puedo conseguir en Uruguay???" y “La compré en Córdoba, me encantó, pero no la conseguí más. Por fi que repongan”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Algunos de los comentarios que recibió de sus fanáticos (Foto: Instagram/@zaira.nara)

Una vez que eligió contar los detalles, Zaira emprendió un viaje a Uruguay, donde se mostró a través de sus stories en algunas de las reuniones sobre la marca. Según la descripción de Alba Nueva, es “una yerba mate auténtica, curada con tiempo y cosechada con respeto. Estacionada naturalmente y libre de humo”.

Zaira Nara se mostró muy comprometida con el proyecto (Foto: Instagram/@zaira.nara)

En lo que respecta a los paquetes, los que se ofrecen son de medio kilo y tanto las dos variedades tienen el mismo precio: cada uno cuesta $3400 y también se presenta la opción del bolsón de diez a $34.000.

Cabe destacar que Zaira consolida su faceta como empresaria desde 2019. Es dueña de su propia marca de cosméticos, Zaira Beauty, que vende en Argentina y Uruguay. Además, tiene una línea de indumentaria deportiva y colaboró en una cápsula de ropa con la marca uruguaya Caro Criado.