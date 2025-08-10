Las imágenes del soñado cumpleaños de Anita y el reencuentro de Pampita y Roberto García Moritán

Ana García Moritán celebró este fin de semana su cumpleaños número cuatro rodeada de sus seres queridos, amigos del jardín de infantes al que asiste y muchos famosos cercanos a su entorno. La fiesta fue celebrada en un salón de eventos ubicado en Punta Carrasco con capacidad para 300 invitados. La temática elegida fue de la película infantil furor del momento, Lilo y Stitch.

El cumpleaños de Ana García Moritán fue con temática de Lilo y Stitch (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Para este día tan especial, Anita decidió vestirse como una princesa, con un vestido de tul violeta y lleno de brillos plateados. Además, completó el outfit con una tiara rosa y zapatitos de vestir a juego. En todas las fotos compartidas por su madre en su cuenta de Instagram se la pudo ver feliz al pasar tiempo de calidad con sus hermanos mayores, Bautista, Benicio y Beltrán.

Ana García Moritán junto a su mamá, Carolina Ardohain, en el festejo de su cumpleaños número cuatro (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pero los videos que llamaron más la atención del público fueron aquellos en los que se pudo ver a Pampita junto a Roberto García Moritán. Al momento de cantarle el “Feliz cumpleaños”, los padres se acercaron a la mesa en la que fue colocada la torta de tres pisos recubierta de fondant y con decoración de Lilo y Stitch. Juntos abrazaron a su hija y le entonaron bien fuerte el famoso sencillo, rodeados de los aplausos de los presentes.

Pampita y Roberto García Moritán celebraron juntos el cumpleaños de su hija, Anita

Este reencuentro público se da a casi un año de que la modelo y el empresario gastronómico hayan decidido ponerle punto final a la relación. Incluso, Carolina Ardohain le permitió a Roberto asistir al cumpleaños acompañado de su nueva pareja, la modelo y periodista deportiva, Priscila Crivocapich. Por su parte, Pampita estuvo rodeada del afecto de sus mejores amigas y sus familiares, a un mes de su separación del polista Martín Pepa.

La soñada decoración de cumpleaños de Ana García Moritán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El evento tuvo gran cantidad de juegos para los niños, incluidos inflables para saltar, mesa de stickers y maquilladoras, toboganes, animación y DJ en vivo. Como souvenir, todos los niños podían llevarse una lonchera “mágica” de la película de Disney. En un sector externo del salón, los invitados también podían dejarle a la familia y a Anita sus buenos deseos en pequeñas tarjetas de colores.

Pampita compartió los mejores momentos del cumpleaños de su hija Ana

Una de las amigas famosas con las que Anita también tuvo su reencuentro fue con Sarah, la hija de Barby Franco. Las niñas y sus madres, quienes también son amigas, posaron sonrientes junto a los animadores disfrazados de la fiesta. Pero, quienes no asistieron a este festejo, a diferencia de oportunidades previas, fueron los hijos de la China Suárez con Benjamín Vicuña, Magnolia y Amancio, quienes a pesar de no ser hermanos directos de Anita, comparten a Bautista, Beltrán y Benicio. El motivo sería que, este mismo sábado, los niños llegaron al país después de un agotador viaje desde Turquía.