25 años sin René Favaloro: el día que lloró en el living de Susana Giménez al ver a los pacientes a los que les salvó la vida

El 29 de julio del 2000, René Favaloro se quitó la vida de un disparo al corazón tras no poder costear la enorme deuda económica de la fundación que presidía. Unos años antes, en 1996, el cardiocirujano estuvo invitado al programa de Susana Giménez y allí vivió un emotivo momento cuando, en un momento dado de la entrevista, se reencontró con sus expacientes.

El trabajo y la carrera de Favaloro despertaron la admiración de muchos, entre ellos Susana Giménez, quien hace casi tres décadas lo entrevistó en su programa y le dio una sorpresa al aire al presentar en el estudio a muchos de los pacientes a los que les salvó la vida.

La sorpresa que recibió René Favaloro en el programa de Susana Giménez

El encuentro tuvo lugar el 3 de diciembre de 1996. Allí, sentados en el living, la conductora le expresó: “Tenemos una sorpresa. Como es el Día del Médico, vamos a presentar a un grupo de hombres y mujeres que, sabiendo que venía usted, quisieron saludarlo”. Ante el asombro de Favaloro, Giménez agregó: “Son gente que vive por usted doctor”.

Acto seguido, comenzó mencionar, por nombre, apellido y año de la intervención, a un grupo de expacientes de Favaloro que ingresaron al estudio y provocaron las lágrimas del doctor.

Susana Giménez entrevistó a René Favaloro en 1996 (Foto: captura de pantalla)

Después del emotivo momento, Giménez anunció que Jairo le quería dedicar un tema. Junto a Juan Falú en la guitarra, interpretaron “Gracias a la vida”. Antes de finalizar el programa, notablemente emocionado, Favaloro miró a la conductora y le manifestó: “Yo le agradezco en el alma, porque toda esa gente que está ahí representa muchos años de trabajo”. Entre lágrimas, se fundieron en un abrazo.

La carrera de René Favaloro

Este martes 29 de julio se cumplen 25 años de la muerte de René Favaloro, médico y cardiocirujano argentino, quien obtuvo reconocimiento a nivel mundial por haber creado el bypass coronario. Nacido el 12 de julio de 1923 en una casa humilde de La Plata, cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

René Favaloro se quitó la vida el 29 de julio del 2000 (Imagen de archivo)

Una vez recibido, decidió ejercer como médico rural en Jacinto Arauz, en La Pampa. Se desempeñó en ese rol durante 12 años, donde ayudó a la comunidad del pueblo y luchó contra la desnutrición. En la década de 1960 viajó a la Cleveland Clinic, en los Estados Unidos, donde se especializó en cirugía cardiovascular. Fue allí donde desarrolló la técnica del bypass aortocoronario.

En 1971 regresó a la Argentina para crear un centro de excelencia médica similar al de Cleveland. En 1975 fundó la Fundación Favaloro, una institución dedicada a la atención médica, la investigación y la docencia que aún sigue vigente. A pesar de sus logros y su dedicación, se enfrentó a grandes dificultades financieras y a la falta de apoyo institucional para su fundación.

René Favaloro en su fundación en 1999 Archivo - LA NACION

El 29 de julio del 2000, agobiado por las deudas, tomó la decisión de quitarse la vida de un disparo en el corazón. Tenía 77 años. Horas antes, había dejado una carta para dar los motivos de su decisión.

“Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento como decía Don Ata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable. El cirujano vive con la muerte, con ella me voy de la mano. Solo espero no se haga de este acto una comedia”, manifestó. A su vez, apuntó contra una “manga de corruptos que viven a costa de los obreros” y de la cual se negaba a formar parte.

“La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir ‘no hay camas disponibles’. Nuestro juramento médico lo impide. Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales (...) Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica”, remarcó en un extracto de la carta que se dio a conocer después de su fallecimiento.