La foto de Verónica Lozano que habría incomodado a Susana Giménez tras los Martín Fierro de la Moda

La gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 no solo estuvo marcada por estilismos impactantes y premios destacados, sino también por un momento que dio que hablar puertas adentro del evento. Resulta que una simple foto desató un clima incómodo entre Verónica Lozano y Susana Giménez, y reavivó una historia de tensiones que, hasta ahora, se mantenía en silencio.

El episodio tuvo lugar en plena ceremonia, cuando la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) se acercó para capturar una imagen junto a la diva y su hija, Mercedes Sarrabayrouse. La foto, que en principio reflejaba un momento relajado y cercano, fue compartida por Lozano en sus historias de Instagram con un mensaje breve: “Con Su y Mecha”; el cual acompañó por dos corazones. Pero lo que para muchos pasó como una simple postal de la velada, al parecer no fue bien recibido por Susana, lo que generó cierta incomodidad.

La foto que compartió Vero Lozano que habría indignado a Susana Giménez (Captura: Instagram @verolozanovl)

Según se dio a conocer en A la Tarde (América TV), la publicación de la imagen no habría caído bien en el entorno de Giménez. El malestar no estaría ligado tanto a la foto en sí, sino a cómo se produjo todo. De acuerdo con lo que detalló Santiago Sposato, la toma habría sido realizada por alguien cercano a Verónica Lozano, sin una coordinación previa ni un consentimiento explícito para su difusión, un aspecto que habría incomodado a la diva, conocida por manejar con cuidado su exposición pública.

En ese contexto, el trasfondo entre ambas vuelve a cobrar relevancia. Cabe destacar que Lozano mantiene desde hace años una relación con Jorge “Corcho” Rodríguez, expareja histórica de Susana, lo que siempre sumó cierta tensión implícita en cada cruce público. Si bien nunca hubo enfrentamientos abiertos, ese antecedente vuelve a aparecer y, según trascendió, el gesto de compartir la imagen habría sido interpretado como una intromisión. “No se sintió cuidada”, aseguraron en el programa sobre la reacción de la conductora.