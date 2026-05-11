Así es el nuevo departamento de Sofía Gonet: inodoro inteligente, lavarropas de lujo y una sala de streaming

Sofía Gonet se encuentra en un camino de sanación, según dijo, luego de la separación polémica de Homero Pettinato. Para ello, emprendió una mudanza que la ubicó en un departamento con detalles que podrían considerarse un lujo. En esta faceta, la influencer hizo un house tour por cada rincón y explicó cómo quiere darle utilidad a los espacios.

“La Reini” compartió con sus seguidores de TikTok un video en el que abrió las puertas de su nuevo hogar. Se trata de una propiedad con dos habitaciones, un baño en suite, un toilette, un comedor y cocina integrados y dos balcones con vistas a la calle. El mismo está en el piso intermedio de un edificio.

Gonet adelantó que una de sus habitaciones estará destinada a una sala de streaming (Fuente: Tiktok)

Lo primero que mostró fue la cocina. La heladera está cubierta por madera que simula ser un mueble más y combina a la perfección con las alacenas y el bajo mesada. El horno y las hornallas están empotrados. “Acá voy a estar haciendo mis recetas y presentando mis dotes culinarios”, adelantó con entusiasmo la subcampeona de MasterChef Celebrity.

Luego avanzó hacia una de las habitaciones, la más pequeña. Piensa convertirla en una oficina y una sala de streaming. “Tengo ganas de streamear desde casa y este va a ser el lugar”, anunció Gonet.

“Acá tenemos el baño”, dijo la ex MasterChef Celebrity. Acto seguido, indicó cuál era el inodoro y destacó que se trata de uno inteligente; además de reproducir música, la tapa se levanta cuando un individuo enciende la luz. Según enseñó, el toilette, que será para las visitas, también tiene un inodoro de esas características.

Sofi Gonet dijo que tiene un inodoro inteligente que reproduce listas de Spotify (Fuente: Tiktok)

Antes de terminar con su recorrido, mostró el balcón principal que conecta con el living. Ya en él señaló que no le gustan las redes de protección que se cuelgan en los límites, pero justificó: “Voy a tener que usar sí o sí una porque les juro que mi perro Dolce pasa por acá”. Al mismo tiempo, indicó el segundo balcón que pertenece a la habitación principal.

El departamento de Gonet cuenta con dos balcones con vista hacia la calle (Fuente: Tiktok)

Nuevamente en el baño y ya con su mamá, La Reini dijo: “Es un departamento inteligente”. Por su parte, la progenitora presentó un control remoto para manejar las funciones del baño y dijo: “Tiene botones para el agua, el aire y la lista de Spotify. Lo presionás y te canta tus canciones favoritas”.

“¿Cuál va a ser tu playlist?”, consultó Gonet con intriga y su mamá respondió: “Algún tango seguramente”. Después de esa sección, se dirigieron al lavadero y contaron que el lavarropas también tiene una pantalla digital para controlar el proceso.

La lavadora del nuevo departamento tiene pantalla táctil (Fuente: Tiktok)

La razón por la que se mudó Sofía Gonet

La influencer fue clara desde el inicio y explicó que eligió cambiar de apartamento por dos razones particulares. La primera se debe a que tenía un vecino “psicópata” que, de acuerdo a su testimonio, quiso matar a sus perros y a ella.

“En segundo lugar, estoy en un proceso de sanación, de cambiar todas las energías. Así que dije: ‘¿sábés qué? A la mier*a todo, cambio las energías del departamento y me mudo”, remarcó.

Al cierre del video, insistió en que una diseñadora la ayudará con la decoración del interior de su casa para acomodar los muebles acorde al estilo; incluso adelantó que enviará a hacer unos nuevos. “Vamos a mostrar todo el proceso hasta que lo tengamos terminado”, sostuvo Gonet.