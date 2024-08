A 29 años de Chiquititas, Cris Morena y Agustina Cherri compartieron fotos inéditas y emocionaron a todos

Escuchar

Si hay una historia que supo insertarse en el corazón del público, esa sin dudas fue Chiquititas. Corría 1995 cuando Cris Morena abrió las puertas del hogar Rincón de luz y comenzó a contar un cuento para grandes y chicos que atravesó a varias generaciones. Esta semana, justamente, se cumplieron 29 años del estreno del programa y algunos de sus protagonistas lo recordaron a través de sus redes sociales. Una de ellas fue Agustina Cherri, quien supo ser una de las estrellas infantiles protagonistas. La actriz hizo un especial posteo y conmovió a más de uno.

El 14 de agosto de 1995 se estrenó en la pantalla de Telefe la primera temporada de Chiquititas con Romina Yan, Gabriel Corrado y Fernán Miras como protagonistas, Hilda Bernard y Natalia Lobo como villanas y un elenco infantil - juvenil encabezado por Agustina Cherri, Guido Kaczka, Daniella Mastricchio y Michelle Meeus. Fue todo un éxito, con siete temporadas, discos, shows en el teatro y un importante apoyo del público.

Agustina Cherri compartió un emotivo posteo para recordar su paso por Chiquititas (Foto: Instagram @agustinacherriok)

Al cumplirse 29 años del estreno de la novela, Agustina Cherri, quien inició en el proyecto como una niña y se convirtió en una de las máximas referentes del mundo de Cris Morena, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video que llenó a todos de emoción y nostalgia. Se trató de un clip que contenía varios recuerdos de Chiquititas: la primera fue una foto del elenco pegada en un cuaderno con varios mensajes escritos a mano a su alrededor.

Por otro lado, mostró varias fotos del backstage y de los shows en el teatro que se tomaron a lo largo de los años y que tenía guardadas en su casa. Por último, agregó un pequeño fragmento del número de apertura de la primera temporada de Chiquititas, que se grabó, justamente, hace 29 años. Musicalizó el video con “Recordar”, una de las canciones más conocidas del programa.

La actriz compartió varias fotos de las primeras temporadas de Chiquititas (Foto: Captura de video / Instagram @agustinacherriok)

“Hoy hace 29 años que nacía Chiquititas, quien hubiera imaginado que nos marcaría la vida para siempre”, reflexionó Cherri. “La infancia en una palabra. Los recuerdos más lindos. La unión eterna. Los quiere, Mili”, cerró. En lugar de firmar con su nombre, lo hizo con el de su personaje.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios. “Me emociona muchísimo. Sos puro brillo Agus. Te quiero tanto”, expresó Cris Morena. Benjamín Rojas, otro ex Chiquititas, expresó: “¡Qué locura. Veo esto y no lo puedo creer. Qué lindo haber sido parte!”. Asimismo, Celeste Cid, quien también formó parte de la historia, comentó: “Tuve un flashback de las escaleras del Rex, el subsuelo, los espejos y las luces ahí brillando y los mini sanguchitos que no parábamos de comer. Te amo Agustiniti”.

Algunas de las fotos: Cris Morena y Romina Yan y Romina, Hilda Bernard y Agustina Cherri (Foto: Captura de video / Instagram @agustinacherriok)

Otros ex Chiquititas también se emocionaron con el posteo. “Tantos lindos recuerdos”, indicó Jimena Piccolo, mientras que Georgina Mollo sumó: “Ay, me quedé sin palabras”. A su vez, Michelle Meeus, comentó: “¡Qué emoción ver fotos que no sabía que teníamos! Gracias”, mientras que Santiago Stieben respondió con el emoji de un corazón.

El posteo de Cris Morena por los 29 años de Chiquititas: “Nos enseñó a creer en los milagros”

La creadora del fenómeno infantil juvenil también compartió un posteo en redes sociales para conmemorar un nuevo aniversario de su programa. “Hoy hace 29 años estrenábamos Chiquititas. Hace casi tres décadas, Chiquititas nació con el deseo de llenar los corazones de chicos y grandes, con amor, esperanza y canciones que se quedarían para siempre”, manifestó Cris Morena.

Cris Morena celebró en redes sociales los 29 años de Chiquititas (Foto: Instagram @bycrismorena)

“Este viaje nos enseñó a creer en los milagros, a encontrar la luz en la oscuridad y a valorar el poder de la unión. Hoy, quiero recordar y agradecer a todos los que hicieron posible este mundo de fantasía y realidad”, continuó y cerró: “Gracias a ustedes, los que crecieron con nosotros, los que rieron y lloraron con nuestras historias, los que todavía cantan nuestras canciones. Chiquititas es eterno… ¡A sentir, chufachí, a soñar, chufacha, a creer, chufache, a cantar, chufacha! Siempre Chiquititas”.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video especial, musicalizado con “Recordar” que contó con la voz en off de su hija, Romina Yan (fallecida en 2010) quien fue la primera protagonista de la historia: “En este hogar pasamos toda nuestra infancia, y lo guardamos en el corazón. Y seguimos adelante, juntos en el viaje de la vida”.

Sumó varias fotos de Chiquititas y algunas escenas. Particularmente se destacó una de Romina Yan y Facundo Arana junto a los niños del hogar, en la que la actriz decía: “Vamos a dejar nuestro libro de la vida acá, para quien lo necesite. El tiempo es nuestro, está en nuestras almas. Es nuestro tiempo de darnos cuerda, darnos cuerda para ser felices”.

La publicación generó una profunda emoción entre el público que creció viendo el programa en televisión y también entre los actores que formaron parte de los proyectos de Cris Morena. Entre los mensajes se destacaron los de Benjamín Rojas, Diego Mesaglio, Solange Verina, Santiago Stieben, Natalia Melcon y Daniella Mastricchio.

LA NACION