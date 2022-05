Agustina Cherri reveló el repugnante y aterrador regalo que le hizo un fan: “Fue lo más bizarro”

Los famosos suelen vivir situaciones incómodas con sus seguidores. Desde extrañas dedicatorias hasta encuentros inoportunos forman parte de la vida cotidiana de los artistas, músicos e influencers. La actriz Agustina Cherri forma parte de este selecto grupo y en su paso por el programa PH: Podemos Hablar (Telefe) reveló cuál fue el obsequio más extraño que recibió por parte de un fan. “Me asusté”, aseguró.

La actriz, que comenzó su recorrido profesional cuando tenía 6 años, experimentó cientos de vivencias, pero destacó una muy peculiar cuando el conductor Andy Kusnetzoff pidió -en uno de los segmentos del ciclo- que avanzaran al punto de encuentro aquellos que vivieron una situación bizarra con alguno de sus fans.

El asqueroso regalo que le hizo un fan a Agustina Cherri

Con ese escenario, la actriz de La 1-5/18 recordó su paso por la icónica novela Chiquititas (1995) y comentó que para aquel entonces vivió dos momentos incómodos. El primero, tiene relación con un regalo que recibió. El segundo, con un tatuaje que se hizo uno de sus fanáticos.

La historia inicial tiene como protagonista a un joven que todos los años se acercaba hasta el exterior de los estudios en los que Cherri grababa la aclamada producción. ¿El motivo principal? Quería darle un peculiar obsequio. “Había uno que día por día me mandaba algo en una especie de agenda. A fin de año iba a la puerta de Teleinde, donde grabábamos, y me dejaba eso”, introdujo ante la mirada de los invitados, entre los que se encontraba Rusherking, Antonio Birabent, Lío Pecoraro y Cristina Pérez.

A continuación, la actriz reveló que era lo que había en el interior de aquellas cajas e inmediatamente generó sorpresa en los presentes. “Como tenía uñas muy largas, se las cortaba y me daba un collar con sus uñas, en la agenda y en la caja”, recordó con cierto rechazo.

Por su parte, el conductor le preguntó si en aquel entonces no optó por llamar a la Policía para dar aviso del mismo. Sin embargo, Cherri respondió que nunca lo hizo y que el hombre en cuestión le envió el mismo obsequio durante cuatro años seguidos. “Un miedo… él era educado y respetuoso, pero me dejaba el collar de uñas en la puerta de Teleinde. Eso fue lo más, lo más bizarro”, aseguró.

Agustina Cherri en los 90, durante la época de Chiquititas Pinterest

La segunda situación que aún recuerda Agustina de su etapa en la novela infantil, tiene relación con un tatuaje que plasmó en su cuerpo uno de su seguidores. Se trata de un joven que ilustró el rostro de “Mili”, personaje que ella interpretaba en la icónica ficción. “Se tatuó mi cara en su brazo. Pero no la de Agustina, sino la cara del personaje, Mili, la chiquitita con dos rodetitos”, explicó.

Hacia el final de su relato, expresó que en su momento la actitud del seguidor le pareció un tanto extraña y que su padre era el encargado de retirar las cajas. “Horrible el tatuaje, no estaba bueno tampoco, le mando disculpas pero eso fue lo más bizarro”, concluyó.

Más allá de los recuerdos incómodos, en otra arista del ciclo la artista demostró sus dotes como actriz y protagonizó una hilarante escena con otros de los invitados. Todo surgió cuando el conductor le pidió que simule una discusión con Antonio Birabent, y ella no tuvo inconvenientes en cumplir con la tarea.

La consigna era que el actor le haga una consulta incómoda y que Cherri reaccione con enojo. “La pregunta es… ¿fuiste novia de Rodrigo?”, fue la pregunta que le realizó Birabent y le dio pie a que la actriz haga lo suyo.

PH: por qué Agustina Cherri se levantó de la mesa y abandonó el programa

“Siempre en la intimidad, siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece porque tengo una pareja en este momento, me pones en una situación incómoda, tengo chicos. Muna está mirando el programa, tengo una familia, hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta, estoy ca… de hambre, no es tu culpa (dijo mientras miraba al conductor), es esta gente que traés, chau chicos”, expresó y se paró de su silla.

Su actuación se llevó los aplausos de los presentes y fue el propio Kusnetzoff quien la llenó de elogios. “Sos muy buena, ¿no les digo que hace lo que quiere?”, manifestó el periodista.