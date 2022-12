Franco, el hijo de Romina Yan, emocionó a Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Dedicación”

escuchar

Con profunda felicidad, Cris Morena y Gustavo Yankelevich celebraron el gran logro de su nieto mayor, Franco Yan, quien se graduó de la escuela de actuación en Londres. El joven, que tiene el arte en los genes, siguió los pasos artísticos tanto de sus abuelos como de su madre, Romina Yan. Desde hace varios años comenzó a formarse y recientemente estrenó la obra Los puentes de Madison, en España. Los productores gritaron su orgullo a los cuatro vientos y le dedicaron emotivas palabras en las redes.

Franco es el hijo mayor de Romina Yan y Darío Giordano y tiene dos hermanos menores, Valentín y Azul. Creció rodeado de arte y siempre supo que quería seguir ese camino. Fue así como adoptó el apellido artístico de su madre, armó las valijas y hace unos años se mudó a Londres para estudiar en la Royal Central School of Speech and Drama. Esta semana completó sus estudios y recibió los aplausos de toda su familia.

Franco es el hijo mayor de Romina Yan, quien falleció el 28 de septiembre de 2010 (Foto: Instagram @franyan_)

La abuela orgullosa no dudó en dedicarle unas palabras y hacer pública su felicidad de ver a su nieto recibir el diploma. “Fran, el día soñado llegó con todo, y ahí estás, presente, con tu sonrisa dulce, viviendo tantas emociones y recuerdos profundos. Tu corazón repleto de alegría y valor, por tus logros apasionados, que te acompañarán el resto de tu preciosa vida”, fueron sus primeras palabras.

En la misma línea, continuó: “Hoy Los puentes de Madison en Madrid, tu graduación como actor, después de cuatro años viviendo y estudiando en Londres en la Royal Central School, tu camino anterior en Buenos Aires, con tantos maestros de canto, guitarra, piano, violín, teatro musical, componiendo bellas canciones, escribiendo historias, y más, en lindos espacios de aprendizaje y sueños. Cuántos logros llevas dentro tuyo, entregando y recibiendo, para contar y vibrar en estos momentos tan especiales de tu vida. Te admiro por tu pasión, amor, talento, dedicación firme, y sobre todo por seguir siempre a tu corazón”.

La felicidad de Cris Morena tras la graduación de su nieto mayor (Foto: Instagram @bycrismorena)

Para cerrar, recordó a su hija, que sin dudas estaría orgullosa de ver a su primogénito cumplir su sueño. “Allí donde estés, estará tu corazón, como dijo tu mamá ‘¡somos lo que soñamos!’. Allí está ella, siempre a tu lado. Abrazada a vos, te amo tanto”, firmó la “Abu titi”.

Por su parte, Gustavo Yankelevich también hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la alegría de la familia. “¡Orgullo total! Franco, mi nieto mayor, se graduó en Royal Central School of Speech and Drama después de tres años de estudiar y vivir en Londres. Me da una inmensa felicidad que lo haya logrado. Lo admiro y amo profundamente. ¡Felicitaciones!”, escribió y acompañó sus palabras con una foto suya junto al hijo mayor de Romina, quien vistió la toga y el birrete de graduación.

Gustavo Yankelevich compartió su orgullo por la graduación de su nieto (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios y saludos. María Del Cerro, Marcela Kloosterboer, Facundo Arana y Gabriel Corrado, entre otras personalidades, felicitaron a ambos por el logro. Por su parte, el graduado también le agradeció a su abuelo por las palabras: “Lo que más agradezco es que lo pudimos celebrar y compartir juntos. Vos más que nadie sabes todo lo que costó y estuviste ahí siempre. ¡Gracias!”.

