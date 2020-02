El dúo se llevó el galardón a Mejor Artista Novel, pero poco tiempo después fueron obligados a devolverlo Fuente: Archivo

Milli Vanilli era el nombre de un dúo musical alemán integrado por los jóvenes y bellos Rob Pilatus y Fav Morgan, que a finales de los años 80 rompían todos los ránkings de canciones en los Estados Unidos y Europa. Además, ganaban en febrero de 1990 un Grammy como artista revelación y se autoproclamaban más talentosos que Mick Jagger, Bob Dylan y Elvis Presley juntos. Su carisma y popularidad no paraban de crecer en una época donde la música pop atravesaba la era de oro del videoclip.

Pero había un pequeño problema. Ellos no cantaban sus propias canciones, lo cual quedó expuesto ante el gran público en el momento de mayor apogeo de su carrera, en el fatídico instante en que se les rayó el playback mientras interpretaban de su tema más trascendente, "Girl you know It's true" (Nena, sabés que es verdad) y tuvieron que interrumpir su show.

El papelón fue en noviembre de 1989 durante un concierto para la cadena MTV en Connecticut. Entonces se empezaba a sospechar que los dos Milli Vanilli sólo ponían sobre el escenario sus agraciados cuerpos y sus lindos rostros, pero las voces eran de otros, verdaderos cantantes. Sin embargo, continuaron trabajando con éxito hasta que un año más tarde su propio productor confesó que los dos muchachos no cantaban sus canciones. Eran un verdadero fraude.

Y fue la primera vez en la historia que un grupo musical debió devolver un Grammy.

Un productor para una gran estafa

La estafa musical de los dos galanes pseudo cantantes no fue organizada por ellos solos. Detrás hubo un productor que contempló la idea de hacer negocio con la buena presencia de ambos muchachos, que habían ganado fama en la noche de Múnich por la audacia de su indumentaria y sus looks pelilargos.

""Vivíamos con otros dos músicos en Múnich, no teníamos nada para comer y éramos infelices. Queríamos ser estrellas. De repente, un tío nos dio una oportunidad y la agarramos", contó tiempo después del fraude el propio Pilatus en una entrevista en el New York Times.

Aquel tío era Frank Farian, un cantante y productor que les ofreció a los dos jóvenes salir de su situación de hambre poniéndolos en las tapas de unos discos que fueron grabados previamente por unos ignotos Charles Shaw, John Davis y Brad Howell, cantantes con escaso carisma y una imagen poco ganadora para el superficial mercado de la música de los ochenta.

El productor había hecho antes un éxito con un grupo llamado Boney M, una banda de música disco que alcanzó gran repercusión en los 70. Pero a diferencia de los Milli Vanilli, aquella banda sí era real y estaba conformada por cantantes verdaderos.

Con aquel suceso sobre sus espaldas, Farian se engolosinó y se jugó todo por Pilatus y Morgan. "Era una idea loca, pensé que solo sonaría en discotecas y que no pasaría nada. Nunca pensé que serían un hit, pero para entonces ya era demasiado tarde y me daba vergüenza aclarar la verdad", confesó el productor alemán en una entrevista en Los Ángeles Times, cuando la estafa había sido descubierta.

"Pilatus y Morgan son dos impostores"

Milli Vanilli subía en los ránkings europeos y su tema "Girl you know It's true" trepó al primer lugar de los temas más escuchados en los Estados Unidos en el año 1989. Pero algo empezaba a hacer agua cuando los dos jóvenes "intérpretes" eran entrevistados para medios estadounidenses y apenas podían chapucear algunas frases en inglés.

Era raro que su pronunciación en las canciones -con letras en idioma británico- difería bastante de sus parlamentos en las entrevistas. Además, cuando ocurrió el incidente del playback en los MTV, en lugar de pedir disculpas y seguir -no era infrecuente que los artistas hicieran mímica de las canciones-, se fueron corriendo avergonzados del escenario.

Pero lo que pudo terminar de desmoronar la pantomima de los dos cantantes fue el hecho de que el que realmente interpretaba los temas del dúo rompió el silencio. Charles Shaw estaba harto de cantar para que la gloria se lo llevaran los dos morochos carilindos. En una entrevista en el diario Newsday de Nueva York, aseguró: "Yo soy el verdadero solista del grupo. Pilatus y Morgan son solo dos impostores".

La hecatombe definitva

Pero por poco veraz que parezca, luego de todos estos incidentes, el éxito de Milli Vanilli no disminuía ni un poco. Los discos se seguían vendiendo como pan caliente y a comienzos de 1990 la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos les entregó el Grammy a Mejor Nuevo Artista.

La hecatombe definitiva se dio cuando, convencidos de que podían ser más de lo que eran, Pilatus y Morgan le exigieron a su productor Farian que en su tercer disco fueran ellos los que cantaran, y que no haya más imposturas.

Farian sabía que esa iniciativa sería la ruina del dúo y de él también, y demolido por la presión, terminó confesando en rueda de prensa el secreto a voces que encerraba la banda. Lo hizo en una conferencia de prensa en noviembre del 90. Poco tiempo más tarde, el grupo cayó en desgracia: le retiraron el Grammy y su sello discográfico los echó y descatalogó su disco.

Luego de eso, el productor aleman tuvo el detalle de grabarles un disco, ya con el nombre del dúo Rob y Fav. El long play, titulado The Moment of Truth - El momento de la verdad- fue, como era de esperarse, un estrepitoso fracaso.

Unos años después, aparentemente acorralado por la depresión, Rob Pilatus apareció muerto en una habitación de hotel en Frankfurt. Había mezclado pastillas con alcohol. Morvan, en tanto, pudo sacar su propia disco en 2003, pero se dedicó luego a trabajar como Dj en eventos.

Fue a fines de febrero, exactamente 30 años atrás, cuando el dúo Milli Vanilli recibió su Grammy a Mejor artista revelación o mejor artista novel en el Shrini Auditorium de Los Ángeles. Meses después, el fraude de Morgan y Pilatus terminaría siendo descubierto y la dimensión de su estafa sigue resonando en la memoria de todos como resuena todavía "Baby, you know It's true", el tema musical que marcó su éxito y su ruina.