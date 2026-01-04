Evangelina Anderson encontró un perro en medio de la ruta y tuvo un gesto que emocionó a todos

La solidaridad puede aparecer en los momentos más inesperados, incluso al costado de una ruta. Eso fue lo que vivieron la modelo argentina Evangelina Anderson y su amiga, la periodista Majo Martino, durante un viaje en auto por la zona de Punta del Este, en Uruguay, cuando se encontraron con un perro perdido y decidieron intervenir para ayudarlo a volver con su familia. El encuentro quedó grabado en las historias de Instagram de la integrante de Sálvese quien pueda (América) y emocionó a todos en las redes sociales.

El episodio ocurrió mientras ambas circulaban en auto por una ruta cercana al balneario esteño, uno de los destinos más elegidos por las celebridades argentinas para pasar el fin de año y la temporada de verano. En medio del trayecto, advirtieron la presencia de un perro solo, visiblemente desorientado, que caminaba peligrosamente cerca del asfalto. Sin dudarlo, Evangelina y Majo frenaron el vehículo y se acercaron para ver en qué estado se encontraba el animal.

El perro estaba extraviado en la ruta en plena madrugada (Foto: @evangelinaanderson)

Las amigas llamaron insistentemente al perro para que entrara al auto ante la lluvia que caía en la madrugada. “Está lloviendo. Vení, vení. Vení. Subámoslo porque está perdido”, le dijo Anderson a su compañera, que se bajó del coche para que el perrito tuviera más confianza. Finalmente, el perro extraviado entró y se acomodó en los pies del asiento del acompañante.

Luego de que Majo volviera al auto, se dio uno de los momentos más hilarantes de este particular encuentro. “¿Estás grabando? ¿Estás grabando?”, le preguntó la periodista a Evangelina, que registraba la escena con su celular. “Otra que Nicole Neumann”, bromeó Martino al rescatar el perro, en referencia al conocido cariño que tiene la modelo por los animales.

Según se vio en el video, el perro no mostraba signos de agresividad, aunque sí estaba asustado por el constante paso de autos. Tras comprobar que no estaba herido, decidieron devolverlo a su hogar. La clave para resolver la situación estuvo en un pequeño detalle: el animal llevaba collar y una chapita identificatoria. “Tiene chapita. Se llama Ramón y tiene número de teléfono”, dijo Anderson al comprobar el collar del perro, que ya estaba muy tranquilo adentro del auto.

El final feliz para la historia del perro perdido

Los datos en el collar del perro permitieron iniciar rápidamente la búsqueda de su dueño. A partir de ese dato, llamaron al celular hasta dar con el propietario en plena madrugada. “Ramón te prometo que te vamos a volver con tu familia”, le dijo Evangelina al perro y precisó que la mascota pertenecía a la seguridad de una casa de la zona.

En pocas horas, el reencuentro se concretó. El perro regresó sano y salvo con su dueño, quien agradeció profundamente el gesto de ambas. Para Evangelina Anderson y Majo Martino, el final feliz fue motivo de alivio y emoción, y decidieron compartir la experiencia como una forma de generar conciencia sobre la importancia de ayudar a los animales extraviados.

El perro pudo reencontrarse con su familia gracias a la intervención de Evangelina y Majo (Foto: @evangelinaanderson)

El episodio no tardó en replicarse en redes sociales, donde seguidores de ambas celebraron la actitud solidaria y destacaron la importancia de la identificación en las mascotas. Evangelina, que viene de un año muy movido por su separación de Martín Demichelis y su participación en Masterchef Celebrity, volvió a mostrar su compromiso con causas vinculadas al bienestar animal, al igual que Majo Martino, que es una reconocida fanática de los perros.

Más allá de sus carreras como celebridades argentinas, en esta ocasión Evangelina y Majo fueron protagonistas de una historia cotidiana que puso en primer plano la empatía y la responsabilidad, al detenerse en medio de la ruta, ayudar a salvar una vida y permitir que el perro perdido pudiera reencontrarse con su familia.