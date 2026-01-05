Este domingo 4 de enero se vivió una salvación en MasterChef Celebrity (Telefe). El jurado del certamen de cocina decidió que un participante recibiera el delantal blanco, lo que los salva de la gala de eliminación. Se trata del Chino Leunis, quien anoche subió al balcón.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. En esta ocasión, Maru Botana ocupó el lugar de Betular para definir cuáles fueron los mejores platos.

Maru Botana fue la jurado invitada de MasterChef Celebrity este domingo 4 de enero Telefe

Quién subió al balcón en MasterChef Celebrity ayer, domingo 4 de enero

Con Maru Botana de jurado invitada, la gala de última chance de este domingo arrancó con un desafío: los participantes tuvieron que poner el cuerpo en el “Mercado extremo”. Se trata de uno de los clásicos del programa, en el cual se ponen varios obstáculos que los concursantes deben sortear para conseguir los ingredientes para su preparación, como pelotas inflables y una pileta helada. Cada uno tuvo 2.30 minutos para elegir ingredientes obligatorios, romper una caja sorpresa con un elemento desconocido y preparar un plato libre.

En ese contexto, aumentaron los rumores del romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, aunque la modelo asegura que se quieren mucho, pero que son “solo compañeros”. Sin embargo, cuando fue el turno de Anderson para en el Mercado extremo, ella se asustó y temía por lastimarse. “Ian rescatame”, exclamó. Sin dudarlo, el youtuber entró y la cargó a Evangelina para sacarla.

El gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity

Los tres mejores platos de la noche fueron los del Chino Leunis, Evangelina Anderson e Ian Lucas. En ese sentido, Germán Martitegui señaló que el plato de Anderson “no alcanzó” y le entregó el delantal negro. Es así que en el mano a mano quedaron Leunis y Lucas.

En ese sentido, Martitegui le preguntó al cantante si, en caso de ser salvado, le daría el lugar a Anderson en el balcón. “No sé si Germán me está salvando, me está casando o me está mandando a la gala de eliminación”, reflexionó Ian, pero no dudó en constatar que sí. En ese sentido, el jurado señaló que “el reglamento lo prohíbe” y le entregó el delantal negro. “Hasta que la eliminación los separe”, comentó Wanda. Fue así que el Chino Leunis logró subir al balcón y salvarse de la gala de eliminación. De esa forma, se unió a Emilia Attias, Claudia Villafañe, “Cachete” Sierra, Andy Chango, La Joaqui y Susana Roccasalvo.

Los mejores platos de la noche fueron el del Chino Leunis y el de Ian Lucas Captura

Quienes quedaron con delantal negro y enfrentarán la gala de eliminación son:

Evangelina Anderson.

Ian Lucas.

Sofi Martínez.

La Reini Gonet.

El Turco Hunsaín

Miguel Ángel Rodríguez.

Marixa Balli.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Momi Giardina , conductora y comediante, fue la última en irse del certamen.

, conductora y comediante, fue la última en irse del certamen. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity Instagram

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.