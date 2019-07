A 60 años de su estreno, vuelven Los Picapiedras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 12:45

¡Yabba Dabba Doo! La familia de la Edad de Piedra favorita de todos, Los Picapiedras, podría estar de vuelta. Parece que la comedia animada tendrá una reversión que apuntaría a los adultos, sus verdaderos fanáticos.

Aún no se conocen fechas ni cómo será lanzada esta reversión. Un destino potencial es la próxima plataforma de transmisión de WarnerMedia, HBO Max. Ya se había hablado de otro regreso de la mano del creador de Family Guy Set MacFarlane en 2011 para la red Fox que no avanzó.

Los Picapiedras, la producción de Hanna-Barbera, fue la primera comedia animada de primetime. Antes de los Simpsons, también fue el show más largo en la categoría en horario estelar en la historia de la televisión. Se emitió en ABC desde 1960 hasta 1966, produciendo 166 episodios, y generó más de 12 series animadas.

Los Picapiedras también engendraron una serie de especiales animados, la obra teatral The Man Called Flintstone en 1966, cinco películas de televisión animadas, una producción en vivo en Universal Studios Hollywood y películas de acción en vivo The Flintstones en 1994 y The Flintstones en Viva Rock Vegas en 2000 con John Goodman en el papel principal. También hay dos parques de diversiones con el tema de los Picapiedras (en Custer, Dakota del Sur y Valle, Arizona), una franquicia de cómics, una marca de cereales, una marca de vitaminas y, por supuesto, un sinfín de merchandising.