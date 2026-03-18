Así está Matilda, la hija de Heath Ledger y Michelle Williams: el sorprendente parecido físico con su padre

A sus 21 años, Matilda Ledger, hija del fallecido actor Heath Ledger y Michelle Williams, vuelve a llamar la atención por el impactante parecido físico con su padre, que se puede apreciar en una serie de imágenes que la muestran recientemente caminando por las calles de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

Las fotografías, captadas en el día de ayer mientras tomaba un café, volvieron a poner el foco sobre el presente personal de la joven y reavivaron el interés por su historia y el legado del recordado actor.

Matilda Ledger fue vista tomando un café ayer por la mañana en Brooklyn Instar Images/The Grosby Group

El parecido con el artista australiano es notable y en las imágenes queda a la vista que heredó de él su color de pelo, sus ojos y la forma del rostro.

Ledger fue una de las figuras más destacadas del cine a fines de los años 90 y principios de los 2000, con una carrera que incluyó títulos emblemáticos como Batman: el caballero de la noche y Secreto en la montaña.

El actor australiano tenía 28 años cuando fue encontrado muerto por una sobredosis accidental de atidepresivos y pastillas para dormir The Grosby Group

El intérprete que supo encarnar a una de las versiones más aclamadas del Guasón murió el 22 de enero de 2008, cuando apenas tenía 28 años. El artista fue encontrado sin vida en su departamento ubicado en el Soho de Manhattan y la noticia conmocionó al mundo entero.

La autopsia determinó que había fallecido de manera accidental a causa de una sobredosis por la combinación de varias drogas, entre ellas oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam y doxilamina, de acuerdo con el informe forense difundido en ese momento.

Ledger tenía tan solo dos años cuando murió su padre; hoy tiene 21 Instar Images/The Grosby Group

Su hija tenía entonces dos años. Matilda nació el 28 de octubre de 2005 en Nueva York, fruto de la relación entre Ledger y Williams, quienes se conocieron durante el rodaje de Secreto en la montaña y rápidamente iniciaron un vínculo que trascendió la ficción.

La pequeña creció con un perfil bajo que su mamá se encargó de preservar desde la infancia. Sin embargo, cada una de sus escasas apariciones públicas ha generado repercusión, especialmente por el sorprendente parecido con su padre.

La joven heredó de su papá el color de pelo, sus ojos y la forma de su rostro Instar Images/The Grosby Group

“Matilda es adorable, muy observadora y sabia”, declaró el propio Ledger en diciembre de 2005 a la revista InTouch. “Michelle y yo la queremos muchísimo. Convertirme en padre supera todas mis expectativas, es la experiencia más extraordinaria que he vivido, es maravillosa”, llegó a expresar antes de su muerte.

Ledger y Williams se separaron en septiembre de 2007, pocos meses antes de la muerte del actor, aunque mantuvieron una relación de respeto centrada en la crianza de su hija.

Michelle Williams y Matilda, en 2013, años después de la muerte del actor, en las calles de Nueva York NCP/Star Max - FilmMagic

Matilda tuvo una infancia marcada por la ausencia de su papá, aunque rodeada del afecto y la contención de su entorno cercano. Entre las figuras que acompañaron su crecimiento se encuentran su padrino, Jake Gyllenhaal, y su madrina, Busy Philipps, quien habló en varias ocasiones sobre el vínculo con Williams. “Soy extremadamente protectora con Michelle y su hija”, afirmó en 2018 en una entrevista con The Cut, y agregaba: “Ella es mi mejor amiga y, en cierto modo, mi familia”.

Williams y Ledger, con su bebé a los pocos meses de nacer, en el año 2006 PhotoNews International Inc. - Getty Images AsiaPac

Heredera de una fortuna

Antes del nacimiento de Matilda, Heath Ledger redactó un testamento en el que designaba como beneficiarios a sus padres y a sus hermanas.

Sin embargo, tras su fallecimiento, la familia decidió ceder la totalidad de la herencia a Matilda. “No hay ningún reclamo. Nuestra familia le ha regalado todo a ella”, aseguró Kim Ledger, padre del actor, al referirse a la decisión, según la información compartida en el año 2024 por Stephen Gaghan en un episodio del podcast Revisionist History.

Según trascendió en ese momento, el patrimonio del intérprete rondaba los 20 millones de dólares. A esa cifra, se debería sumar la donación de los sueldos que Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law cobraron por el rodaje de la película El imaginario mundo del Doctor Parnassus, que Heath no pudo terminar.