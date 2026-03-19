Gran Hermano: quiénes quedaron nominados este miércoles 18 de marzo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche muy curiosa donde apenas 12 participantes pudieron pasar por el confesionario y nominar, aunque una dura sanción por parte de la producción determinó que los 24 hermanitos quedaran en placa. Así, será otra semana decisiva con voto positivo del público, que hará que se vaya de la casa el jugador menos querido.

Todos los participantes quedaron nominados tras la sanción de Gran Hermano Captura Telefe

Para este miércoles 18 de marzo, los participantes estuvieron divididos a la hora de ir al confesionario a nominar, ya que 11 fueron convocados para hacerlo por el líder de la semana, Manuel “Manu” Ibero, mientras que todos los demás se quedaron sin la posibilidad de participar. Es importante remarcar que Jessica “La Maciel” Maciel no tuvo la chance de emitir su voto porque entró como reemplazo de la expulsada Carmiña Masi y tiene información del exterior. Así, el orden de nominaciones fue el siguiente:

Andrea del Boca: 2 a Zilli y 1 a Danelik .

y . Brian Sarmiento: 2 a Eduardo y 1 a Juanicar .

y . Franco Poggio: 2 a Sol y 1 a Emanuel .

y . Kennys Palacios: 2 a Danelik y 1 a Emanuel .

y . Lola Tomaszeusky: 2 a Emanuel y 1 a Sol .

y . Lola “Lolo” Poggio (espontánea): 3 a Emanuel y 2 a Sol .

y . Jenny Mavinga: 2 a Brian y 1 a Emanuel .

y . Martín Rodríguez: 2 a Juanicar y 1 a Andrea .

y . Manuel “Manu” Ibero: 2 a Eduardo y 1 a Emanuel .

y . Nazareno Pompei (beneficio del eliminado): 3 a Emanuel , 2 a Zilli y 1 a Danelik .

, y . Yanina Zilli: 2 a Dani y 1 a Yipio .

y . Franco Zunino: 2 a Dani y 1 a Emanuel.

De esta manera, la placa había quedado conformada con nueve nominados: Emanuel Di Gioia (13), Solange “Sol” Abraham (5), Eduardo Carrera (4), Yanina Zilli (4), Danelik Galazan (4), Daniela “Dani” de Lucía (4), Juani “Juanicar” Caruso (3) y Brian Sarmiento (2), además de la fulminada Cinzia Francischiello. En este sentido, las que se habían salvado eran Andrea del Boca (1) y Yisela “Yipio” Pintos (1). Sin embargo, todo cambió tras una contundente sanción.

Gran Hermano expuso que hubo complot antes de las votaciones

Luego de lo que fue la visita de Ca7riel & Paco Amoroso a la casa más famosa del país, el Big Bro se comunicó con los participantes tras notar un descomunal complot y los sancionó a todos. De esta manera, los votos quedaron anulados de forma inmediata, las nominaciones mencionadas dejaron de tener efecto y los 24 jugadores pasaron a estar en placa en una nueva semana de voto positivo, incluido el líder que perdió sus beneficios.