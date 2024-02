escuchar

El próximo viernes 23 de febrero Mirtha Legrand cumplirá 97 años y la celebración se convertirá en el centro de atención del mundo del espectáculo. Aquel día, muchos famosos compartirán recuerdos con la icónica conductora de la televisión argentina, pero a horas de un nuevo aniversario de su nacimiento, la diva se convirtió en noticia por las fotos desconocidas que sacó a luz.

A través de la cuenta oficial de X de “La Mesaza” publicaron una serie de imágenes retro, en las que se la ve a ‘La Chiqui’ posando con su marido y padre de sus dos hijos, Daniel Tinayre, con quien estuvo casada desde 1946 hasta 1994, año en el que el guionista y director de cine falleció a causa de una hemorragia gastrointestinal.

Las fotos desconocidas de Mirtha Legrand que la diva sacó a la luz (Foto: X/@lamesazaarg)

En cada una de las fotografías se puede ver a la diva de los legendarios almuerzos lucir con elegancia cada uno de aquellos atuendos, algo que la caracteriza hasta en la actualidad.

“Entre tantos recuerdos, encontramos estos momentos inéditos de la vida de @mirthalegrand, en todo su esplendor ¿Cuál es tu favorito? #CumpleMirtha #CumpleañosMirtha #MirthaLegrand”, escribieron como descripción del tuit que tuvo decenas de likes.

En lo que respecta al evento por su cumpleaños, se llevará a cabo en el piso en el que vive Legrand, el cual está ubicado sobre la Avenida del Libertador, y comenzará a las 20:30 horas del mismo viernes. “Serán cincuenta personas como máximo. En la mesa principal, encabezada por la homenajeada, se ubicarán catorce personas, y habrá otras tres mesas más para el resto de los comensales”, dijo el experto en ambientación, Ramiro Arzuaga, en diálogo con LA NACION.

Pero él no estará solo, la abuela de Juana Viale tendrá a sus fieles colaboradores cerca, quienes la acompañan en cada uno de sus programas; su asistente personal, Elvira, su maquilladora Gladys Andrade, el peinador Leo Cosenza y el asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas.

Como si todo eso fuera poco, el mismo día la ciudadana ilustre de Villa Cañas grabará la emisión de La noche de Mirtha (eltrece), que saldrá al día siguiente. Tal como informó este medio, finalizado el rodaje, que comenzará a las 13, la estrella se dirigirá a su domicilio particular, donde descansará y, luego, se preparará para la fiesta nocturna.

Entre los invitados famosos, ya confirmaron su presencia el periodista Jorge Lanata y su esposa, la abogada Elba Marcovecchio; y los responsables de eltrece, Adrián Suar y Pablo Codevilla. También daran el presente el diseñador Gino Bogani, el empresario Martín Cabrales y las propietarias del hotel Costa Galana de Mar del Plata, María del Carmen y Claudia Álvarez Argüelles.

Además, estará el relacionista público y amigo de la diva, Alejandro Veroutis, y sus amigas Coca Calabró, María Teresa Villarruel, Amalia Idoyaga Molina y Susana Reta.

El incómodo comentario de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde

Fiel a su estilo, ‘La Chiqui’ no tiene inconvenientes en expresar lo que piensa al aire. El sábado 17 de febrero, la conductora le hizo un incómodo comentario a Jimena Monteverde al momento de presentar los platos.

La chef contó que de entrada había una crema de ricota y palta, de primer plato una pasta rellena de remolacha y queso azul, con una crema de salvia. Y de postre una margarita rellena con una crema de vainilla y limón. Cuando finalizó con la presentación, Legrand la sorprendió con una pregunta: “¿A quién querés más a Juana (Viale) o a mí?”.

“No, Mirtha, a vos”. La “Chiqui” le tomó la mano y en tono irónico le contestó: “Vos me mentís, vos me mentís”.

Cabe destacar que Monteverde comenzó a cocinar para el programa Almorzando con Juana (eltrece) en la pandemia y nunca más abandonó su puesto. Debido a esto, es que el comentario pícaro de Mirtha la dejó en una situación un poco incómoda.