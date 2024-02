escuchar

Luego de sus tradicionales programas en Mar del Plata, La Noche de Mirtha (eltrece) volvió a su emisión normal y tuvo una auténtica “mesaza” este sábado por la noche. Sin embargo, entre tantas figuras del país, un curioso diálogo con la chef, Jimena Monteverde, no pasó desapercibido entre el público. Mientras estaba presentando el plato a los comensales, Mirtha Legrand le hizo una curiosa pregunta que la incomodó.

Mirtha Legrand regresó de la pandemia a la televisión con la energía para hacer su tradicional programa que pasó de almuerzo a cena. En reiteradas oportunidades, remarcó que el trabajo le da vida, por eso que cada sábado se muestra contenta interactuando con sus invitados y el público.

La entrada de La Noche de Mirtha a base de crema de ricota y palta. Captura: Eltrece

En esta oportunidad, la “Chiqui” recibió al conductor y modelo Horacio Cabak; al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; al sobreviviente de la Masacre de Flores, Matías Bagnato; y a la periodista, Silvia Fernández Barrio. Sin embargo, todos los flashes se lo llevó la chef del programa, Jimena Monteverde, que siempre da de qué hablar por su corta interacción con la conductora.

Tras presentar a cada uno de los invitados, Mirtha le dio pie a la chef para ingresar a la mesa a presentar los platos. “Qué bonita, qué lindo color que tenés”, manifestó Jimena en relación con el elegante vestido rosa de la conductora. Ella, por su parte, le devolvió los elogios: “Ay, vos qué elegante que estás. Qué figura que tenés”. La cocinera lució una chaqueta de chef blanca con algunos bordados de flores rosadas en las mangas.

La decoración a cargo del equipo de Jimena Monteverde. Captura: Eltrece

Mirtha, fiel a su estilo, pidió al camarógrafo que hiciera un plano detalle de la decoración que había hecho el equipo de la chef en la mesa y que se trataba de la figura de una rosa con una servilleta. “Esas cosas hay que mostrarlas”, le aseguró a Horacio Cabak, quien manifestó sentirse culpable al desarmarla para utilizarla. Luego, Jimena contó que de entrada había una crema de ricota y palta, de primer plato una pasta rellena de remolacha y queso azul, con una crema de salvia. Y de postre una margarita rellena con una crema de vainilla y limón.

Sin embargo, cuando finalizó su comentario, Mirtha Legrand la sorprendió con una pregunta: “¿A quién querés más a Juana (Viale) o a mí?”. Resulta que Jimena Monteverde comenzó a hacer los platos para el programa Almorzando con Juana (eltrece) en la pandemia y nunca más abandonó su puesto. En este contexto, la chef, que miró a la cámara con una sonrisa, le respondió: “No, Mirtha, a vos”. La “Chiqui” le tomó la mano y en tono irónico le contestó: “Vos me mentís, vos me mentís”.

Por último, la conductora pidió un fuerte aplauso y Jimena se retiró de la mesa para que los invitados degusten de sus exquisitos platos. El programa, debido a la conformación de la mesa, tuvo muchos momentos en los que se habló de la política y de la realidad del país a nivel nacional. Pero también hubo espacio para las historias personales de cada uno de ellos, siendo una cena con mucho contenido.