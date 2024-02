escuchar

Silvia Fernández Barrio pasó por la mesa de Mirtha Legrand y habló de todo. Estudiosa y memoriosa, la conductora del programa del prime time de los sábados de eltrece recordó, en medio de la cena, el día que la periodista pasó más de 20 horas presa en Salta por tenencia de drogas. “Yo consumí, pero no tenía nada que ver con un narcotraficante”, confesó.

Todo comenzó cuando, luego de recordar uno de los episodios más tristes de su carrera, cuando en plena cobertura del atentado a la Embajada de Israel, en 1992, le tocaron la cola, reaccionó y luego pasaron el momento al aire, Mirtha le preguntó por qué, a mediados de los 90, se mudó a Salta. “Porque me separé, porque estaba muy dolida, porque quería salir de la fama. Me estaba haciendo muy mal”, explicó. “¿Y te mezclaron en un tema de drogas?”, recordó entonces la conductora. “Me mezclaron en un tema de drogas espantoso”, acentuó la periodista, y repasó aquel mal trago.

En enero de 1996, Fernández Barrio pasó detenida poco más de 20 horas por presunta tenencia de drogas. “Yo llamé al otro día a una conferencia de prensa y nunca sabré qué pasó”, señaló. En su relato, Fernández Barrio recordó que el día anterior había ido a Cafayate con amigos y había sacado fotos. “Cuando vuelvo al auto, me encuentro con la puerta abierta. Dije ´qué raro´, pero como tengo un déficit de atención muy importante no le di importancia. Al día siguiente, salimos a pasear con las dos yeguas que tenía en ese momento y habían puesto carteles que decían ´Silvia narcotraficante´”. detalló.

La periodista contó que en ese momento estaba trabajando en canal 11, que sus amigos se ocuparon de tapar esos carteles y que si bien estaba con sus hijos y todo fue “desagradable”, no le dio mayor importancia. Hasta que, cuando fue al noticiero, se encontró en el auto con “dos rollitos de fotos de los que se usaban antes”. “Agarré uno y lo metí en la cartera. El otro siguió rodando en el auto. Voy al noticiero y, cuando vuelvo, veo una camioneta atrás. Se baja la policía, me dice ´esto es un allanamiento, usted está acusada de esto, vamos a revisar el auto´, y en ese momento pensé en los dos rollitos”.

Mirtha Legrand con sus invitados de la noche: Horacio Cabak, Martín Menem, Silvina Fernández Barrio y Matías Bagnato

Lo que sucedió luego fue un allanamiento que la dejó marcada para toda la vida. “La Policía agarró mi bolso y sacó un rollito. No recuerdo si era el rollito de la cartera o el del auto, pero en uno había marihuana y en el otro cocaína. Allanan mi casa, no encuentran nada. Yo vivía en la casa de la mamá del que era el escribano del gobierno. Y en la casa había un placard que estaba todo cerrado. Durante el allanamiento les dije ´eso no lo abran porque es del escribano´, y no lo abrieron. ¿Vos creés que en un allanamiento no vas a abrir un placard?”, se preguntó, desconfiada.

“¿Y por qué te allanaron la casa?”, consultó la conductora, sin terminar de entender el relato. “Porque dijeron que yo pertenecía a una banda de narcotraficantes”, respondió Fernández Barrio. “Pero vos declaraste en algún momento que consumías drogas”, recordó Legrand en medio del relato. “La verdad, lo he hecho .Unos cuando de mi época lo han hecho. Pero no tenía nada que ver con un narcotraficante, con una banda ”, aclaró. “Le dije que sí, he consumido, pero la verdad es que no tengo nada que ver con una banda. Ellos me decían que tenía que ver con una chica a la que le compraba”, explicó. “Por suerte salí libre de culpa y cargo de todo, pero fue uno de los peores momentos de mi vida”, cerró.

Una deuda con Mirtha

“Yo creo que tu carrera me la debés a mí”, disparó Mirtha sin vueltas luego de escuchar la historia de Fernández Barrio. “Absolutamente. Y lo dije hoy. Si señores”, respondió la periodista muy enfática. Luego de tocar la campanita, la conductora repasó: “Silvia Fernández Barrio era la secretaria de Carlos Montero, que era el director artístico de Argentina Televisora Color, ATC. Yo estaba contratada, trabajaba ahí, hacíamos los almuerzos”, rememoró la Chiqui. “Yo tenía que explicar a la Secretaría de información pública por qué le pagábamos tanto a Mirtha”, acotó la periodista. “¿Pagaban mucho? No lo suficiente”, retrucó la diva, y siguió con su historia.

“Un día entro a la oficina de Montero y la veo a Silvia, que era y sigue siendo una preciosa mujer. Y le digo ´pero Carlos, esta mujer tiene que estar al aire, no detrás de cámara´. Al día siguiente le hicieron una prueba y desde ese momento fue conductora de 60 minutos, que fue un noticiero famosísimo”, completó Legrand.

