La historia de amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: un chat “falso”, una familia de fierro y una crisis insalvable

“Estoy separada, lo confirmo”. Con esas palabras, Evangelina Anderson (42) le puso fin a lo que ya prácticamente era un secreto a voces y que llevaba semanas haciéndose eco. Luego de que en LAM (América TV) aseguraran que su relación con Martín Demichelis (44) estaba terminada, ella misma lo confirmó e hizo énfasis en que la prioridad son sus tres hijos.

Parecían ser una de las parejas más consolidadas del ambiente del deporte y el espectáculo. Supieron afrontar la distancia, las mudanzas, los cambios de rumbo de sus carreras y formaron una gran familia. Sin embargo, hace 10 meses empezaron a abrirse algunas grietas que, si bien intentaron arreglarse, finalmente no lograron cerrarse. De esta manera finalizaron una historia de amor que nació hace 18 años cuando él la vio y quedó embelesado. Ella dejó todo por amor y abandonó Buenos Aires para mudarse a Múnich y empezar a recorrer la vida juntos.

Tras 18 años juntos, Demichelis y Anderson confirmaron la separación (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

El primer encuentro, los chats “falsos” y una mundanza a Alemania

Los orígenes de la relación de Demichelis y Anderson se remontan al verano de 2007. Según el propio exfutbolista, todo comenzó de una manera increíble. Él llevaba tiempo siguiendo sus pasos hasta que se enteró de que durante las vacaciones ella iba a trabajar en una obra de teatro en Villa Carlos Paz, Córdoba. Aprovechó la cercanía con Justiniano Posse, de donde es oriundo, y fue a buscarla. “Fui a ver la obra de teatro y me quedé deslumbrado. Aprovechando la situación, un gran amigo que estaba vacacionando en Carlos Paz empezó a mensajearme de un teléfono desconocido haciéndose pasar por ella. A los tres días me acerqué personalmente, convencido de que estaba hablando con ella”, reconoció el exfutbolista cuando se sentó junto a su pareja en el living de Susana Giménez un año después de conocerse.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conocieron en Carlos Paz en 2007 (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Se cruzaron un par de veces, pero ella lo ignoraba completamente, puesto que no sabía que el amigo de él se estaba haciendo pasar por ella. Al mismo tiempo, Demichelis también desconocía esto, por lo cual estaba confundido con su actitud. Una vez que supo la verdad, se acercó y se animó a hablarle personalmente. ¿Cómo fue la primera conversación? Le contó lo que hizo su amigo, pero ella en un principio no le creyó hasta que le mostró los mensajes y empezó a “creerle el cuento”.

En 2008 la modelo se fue a vivir a Alemania embarazada de su primer hijo (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

“¡Encima me tenía agendada como ‘Eva’ y no era yo!”, aseguró la modelo. Charla va, historia viene y no se separaron más. Por aquel entonces él jugaba para el Bayer Múnich y ella se lucía en el Bailando por un sueño. Sin embargo, con 23 años, la relación la puso en una disyuntiva: ¿seguir a distancia o arriesgarse por amor y mudarse a Alemania? Si bien eligió la segunda opción, no viajó sola, sino con su hijo, que ya estaba en camino. Se convirtieron en padres de Bastián el 3 de mayo de 2009.

El 3 de mayo de 2009 Demichelis y Anderson le dieron la bienvenida a Bastián (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

La experiencia en Munich no fue del todo placentera para la modelo, quien, lejos de su familia, se encontró con una cultura y un idioma que desconocía por completo. Sin embargo, todo cambió en 2010 cuando se mudaron a España, luego de que Demichelis firmara con el Málaga, en parte para que su familia estuviera mejor y más cómoda. Ahí ella hizo un clic. “Dije: “Dios me da esta oportunidad de aprender idiomas, conocer culturas y costumbres diferentes. Es algo maravilloso y soy una bendecida, tengo que aprovechar esto”, le admitió a la revista ¡Hola! Argentina en 2024. A partir de ahí arrancó y no paró más: hizo cursos de oratoria, se perfeccionó en disciplinas artísticas, se recibió de maestra de inglés en Inglaterra y de profesora de yoga en Alemania. “Le saqué jugo a la vida y me hice amigos por todos lados”, admitió.

Familia de tres, mudanza y casamiento

Mientras vivían en España, la pareja agrandó la familia. El 18 de enero de 2013 nació su hija Lola, y ese año se mudaron a Inglaterra para que Demichelis jugara para el Manchester City. Si bien en el medio afrontaron una fuerte crisis, pudieron salvar la pareja y el 11 de julio de 2015, después de siete años juntos, decidieron formalizar la relación y pasaron por el Registro Civil en Buenos Aires. Después hicieron un íntimo festejo para 80 personas en Pilar y para el año siguiente programaron una ceremonia religiosa en Europa. ¿La luna de miel? En Marbella.

El 11 de julio de 2015 Demichelis y Anderson se casaron en Buenos Aires junto a sus dos hijos Gerardo Viercovich - LA NACION

En 2017, la familia de cuatro se convirtió en una de cinco con la llegada de Emma el 21 de febrero. Tras jugar para Espanyol y Málaga, y con una medalla de subcampeón mundial, ese año Demichelis colgó los botines. Vivieron en Marbella hasta 2020, cuando él asumió como director técnico en las inferiores de Bayer Múnich. Dos años después volvieron a verse en una dicotomía, porque al exfutbolista le llegó la propuesta de dirigir a River Plate, el club en el que se inició. Decidió aceptar la oferta, por lo que mientras él regresó a Buenos Aires, Anderson se quedó en Alemania organizando la mudanza. Cuando terminó voló a casa para reunirse con su marido y reencontrarse con su familia.

Con la llegada de Emma en 2017, completaron la familia (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

La nueva vida en Buenos Aires

Anderson reconoció que si bien mudarse a Buenos Aires fue una decisión tomada en familia, también tuvo sus reparos. “A mí me daban miedo muchas cosas de volver, sobre todo la inseguridad. Después, viviendo acá, lamentablemente te acostumbrás. También tenía miedo por el desarraigo de los chicos, ellos tienen otra manera de vivir y no sabía si iban a amoldarse al país. Cuando uno vive lejos, tus amigos se convierten en tu familia, y para mí era muy fuerte dejar todo eso. Tampoco fue un no rotundo de mi parte, jamás le iba a pinchar a Martín su sueño de estar en River. Me fui por amor sin dudarlo y volví por amor”, admitió.

Pero de a poco las cosas se acomodaron. Mientras Demichelis trabajaba en Núñez, Anderson retomó su carrera de modelo y asumió como jurada en Los 8 escalones (eltrece). Las niñas empezaron el colegio y formaron un nuevo grupo de amigas, incluidas Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Además, Bastián comenzó a jugar en las inferiores de River Plate, donde se hizo íntimo amigo de Valentino López, el hijo mayor de la mediática y Maxi López. El buen vínculo entre sus hijos hizo que Anderson y Nara dejaran atrás las diferencias del pasado y se mostraron juntas en las actividades de sus niños y hasta intercambiaron amistosos comentarios en las redes sociales.

Anderson y sus tres hijos Lola, Emma y Bastián acompañaron a Demichelis en su etapa como DT de River (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Las cosas en River no resultaron del todo bien para Demichelis, quien en agosto de 2024 fue desvinculado del club. El teléfono sonó desde México y recibió la oferta para dirigir a Rayados de Monterrey. Su esposa decidió acompañarlo junto a sus dos hijas, mientras que su primogénito se quedó en Buenos Aires para continuar con su carrera deportiva.

Crisis, rumores de infidelidad y categóricas desmentidas

A la pareja le estalló el escándalo en octubre de 2024. En LAM aseguraron que estaban separados y que él le habría sido infiel con una azafata de una aerolínea que conoció durante un viaje con River. Sorpresivamente, Anderson desmintió la ruptura. Desde México subió a Instagram una foto de las manos de ambos entrelazadas y escribió: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina hay un límite”.

Sin embargo, a pesar de sus intenciones, no pudo acallar el ruido alrededor de su relación. Según contaron en el programa de Ángel de Brito, en 2023 Demichelis se habría enterado de que tenía un hijo de una relación de la adolescencia que mantuvo en su Justiniano Posse natal. “Él no sabía nada. Fue un romance de su adolescencia. Lo fue a buscar y se hizo el análisis. El resultado dio que era su hijo”, dijo Yanina Latorre.

Según dijeron en LAM, Demichelis tuvo un hijo llamado Facundo, fruto de una relación de la adolescencia; el joven dijo que en 2019 se enteró de que el exfutbolista era su padre

“El chico se llama Facundo, con otro apellido porque lo crió otro padre. Él se portó bien, lo reconoció enseguida y ella lo aceptó perfecto. De a poquito lo empezó a presentar a su familia. Si bien en River lo sabían todos, ambos no querían que se hiciera público”, indicó Latorre. Los rumores de la supuesta paternidad de Demichelis comenzaron en 2012. En el pasado, él se pronunció al respecto y dijo que Patricia del Bianco, con quien mantuvo una relación de cuatro meses cuando él tenía 15 años y ella 19, le había negado que fuera hijo suyo.

En medio de la polémica, Facundo Bono rompió el silencio y aseguró que en 2019 se enteró de que era hijo de Demichelis. También contó que estaba en contacto con él, al igual que con sus hermanos y con Evangelina Anderson. Si bien ni el director técnico ni su esposa se pronunciaron al respecto, aparecieron imágenes de los seis en la cancha de River.

La separación definitiva

Durante los últimos diez meses, Evangelina Anderson y Martín Demichelis se mostraron juntos y enamorados. Vacacionaron en familia, compartieron momentos con amigos en México y ella le demostró su incondicionalidad cuando lo echaron de Rayados de Monterrey. Sin embargo, en las últimas semanas volvieron a hacerse eco los rumores de separación a pesar de que regresaron juntos a Buenos Aires. El martes 12 de agosto, Pepe Ochoa dijo que además de vivir en casas separadas e informar la situación familiar en el colegio de sus hijos, ella hasta habría iniciado el proceso de borrarse el tatuaje que compartía con su esposo.

Durante los últimos meses Anderson y Demichelis se mostraron juntos pero este mes se confirmó la separación

Por otro lado, el panelista también dio detalles del posible motivo de ruptura: una supuesta tercera en discordia. “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él en México. No es modelo, hay fotos de ella, es DJ”, sostuvo y agregó: “Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico. Mediáticamente, Evangelina y Martín negaban la separación, pero Demichelis le metió los cuernos a Evangelina con esta chica. Ella es argentina, pero se fue a México y resulta que ella es amiga de muchos amigos míos. Ella es Stephie Moreno”.

Finalmente, Anderson le puso fin a las especulaciones y confirmó que hace bastante están separados. “Estoy muy bien, estamos muy bien”, le dijo el miércoles a la prensa. “No voy a dar detalles porque hay una familia, hay tres chicos. Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, sostuvo y confirmó que se quedará de manera permanente en Buenos Aires.

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis

“Mi prioridad son mis hijos, su paz y estabilidad. Tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y el trabajo. 18 años es mucho tiempo, tampoco voy a decir ‘estoy saltando en una pata’ por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante”, enfatizó. También negó los rumores de terceros en discordia y aseguró que se lleva bien con Demichelis y que están en contacto. Aunque evitó ahondar en detalles, dio a entender que ya comenzaron con el proceso de divorcio, por lo que, todo parecería indicar que esta vez ya no hay vuelta atrás.