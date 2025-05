Gran Hermano 2025 (Telefe) tendrá una noche de eliminación que muchas personas quieren sintonizar. Es por eso que se preguntan a qué hora arranca este lunes 26 de mayo. Hoy se pueden ir Eugenia, Katia, Lourdes, Luz o Selva. A partir de las 21.45 se podrán encontrar los distintos programas de este reality.

Este lunes habrá un nuevo eliminado, ya que las galas de eliminaciones se están desdoblando entre el domingo y el primer día de la semana. Ayer por la noche se salvaron dos participantes: Juan Pablo y Tato, que bajaron de la placa y quedaron entre los ocho mejores, de cara a la final de Gran Hermano 2025. Esta noche, en cambio, se sabrá quién deberá dejar la casa... y sí o sí será una mujer.

Quién se va de Gran Hermano

Vale recordar que Santiago del Moro, conductor del programa, anunció una modificación en la gala de eliminación, en la que habrá una sorpresa para los jugadores. Según explicó, los participantes emitieron su voto como si fuera una placa negativa, pero, finalmente, esta será positiva el domingo y lunes, sin que ellos se enteren.

A qué hora arranca Gran Hermano hoy

El programa arranca este lunes 26 de mayo a las 21.45 por Telefe.

Vale destacar que a las 21.45 comienza Espiando la casa, mientras que, la trasmisión oficial a cargo de Santiago del Moro donde se dará la gala de eliminación, arranca a las 22.15.

Cómo ver Gran Hermano en vivo

El reality se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, es a través de distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir las galas del reality de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.

En tanto, es posible ver la transmisión en vivo a través de la plataforma Pluto TV, que ofrece televisión y streaming gratis. Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa de más de ocho horas diarias en vivo, por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, se puede ver la transmisión por 24 horas a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los participantes durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.

Gran Hermano 2025: quién se va de la casa este lunes 26 de mayo

El primer salvado de la noche ayer fue Juan Pablo, quien no pudo esconder su alegría: “Gracias gente”, comenzó y no se detuvo. “No me lo esperaba, me lo esperaba mañana, estoy feliz”. Luego, Santiago del Moro recordó que “Devi” está entre los ocho mejores del programa, con Sandra y Ulises, y el participante siguió agradeciendo con entusiasmo al público: “No sé qué vio la gente en mí y estoy agradecido, no es de careta”. Finalmente, remarcó por qué la gente, a su parecer, le tiene aprecio y cómo podría llegar a la final. Se refirió a su estilo de juego, diferenciándose de otros participantes, aclarando que lo suyo es la verdad y la buena fe. Particularmente, lo mencionó en una noche donde Sandra manipuló a la casa para que Lourdes asumiera la culpa de dichos suyos. Juan Pablo finalizó diciendo que él se mantendría siempre en su “caminito”.

El segundo salvado de la noche, fue Tato. “Te felicito”, le dijo Santiago del Moro, quien agregó: “Estás entre los ocho mejores”. Tato, al estilo de Juan Pablo, agradeció, sorprendido, pero, fiel a su estilo, no fue tan efusivo en su saludo a la gente como sí el primer eliminado.

Es importante destacar que, en esta etapa, el voto es positivo. Eso quiere decir que quien saque más votos se quedará en la casa y quien reciba menos será eliminado.

¿Cuándo es la final de Gran Hermano?

Después de una gran cantidad de meses de espera, peleas internas, llantos, baile y risas, Gran Hermano 2025 llega a su fin en junio. Aunque la fecha no se encuentra confirmada por la producción, Santiago del Moro anunció los días tentativos en los que podría desarrollarse. “La gran final será entre el 21 y 25 (de junio), no más del 27”, aseguró.

¿Cómo votar en Gran Hermano?

Quienes quieran votar en Gran Hermano deberán seguir los siguientes pasos:

