Quién gana la final de Gran Hermano 2026 hoy, según las encuestas

Este miércoles se lleva a cabo la final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que tiene como contrincantes a Solange “Sol” Abraham y a Gisela “Yipio” Pintos. Después de más de 200 días de emisión del reality, en las redes sociales los usuarios no tardaron en plasmar sus vaticinios acerca de quién se posicionará en el podio. Enterate qué dicen las encuestas.

Quién gana Gran Hermano 2026

Después de la edición de Gran Hermano 2007, donde Marianela Mirra resultó ganadora, nuevamente el programa premiará a otra mujer. En las encuestas que se desarrollaron en la plataforma de X y que carecen de un apoyo oficial por parte de la producción de Telefe, los usuarios dieron a conocer quién tiene mayor intención de voto.

En las encuestas de X, Yipio aparece como la favorita del público (Fuente: X)

En la mayoría de los casos, aunque por poca diferencia, Yipio es la que mayor apoyo del público tiene, por lo que podría consagrarse como la ganadora de Gran Hermano. De acuerdo a las preferencias de la gente, la uruguaya se quedaría con el podio del reality con más del 50%. En algunas consultas populares en la red social antes mencionada aparece con el 54%, 55% y hasta el 70%.

La encuestas en X dan ganadora a Yipio (Fuente: X)

Mientras tanto, Abraham figura con un 47% y un 45%. Solo una encuesta la posicionó como ganadora con el 68%. En cada sondeo participaron entre 1000 y 6000 personas con posibilidad de un voto por cuenta.

Una encuensta en particular dio a Sol como ganadora (Fuente: X)

Los premios que entregará Gran Hermano tras la final

Después de la salida de Charlotte Caniggia, el martes 15 las jugadoras recibieron durante algunas horas a sus familiares y así rompieron el aislamiento definitivo. Esta estrategia del programa suele repetirse en cada edición y es para que las competidoras sientan el apoyo antes de la gala final.

Entre llantos, risas y abrazos, Yipio y Sol le dieron la bienvenida a su círculo cercano, algo que las movilizó desde el principio y que, al quedarse otra vez en soledad, se percibió la angustia de la despedida.

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 14 de septiembre

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. El segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, y el tercer puesto 10 millones de pesos.

Según informó Santiago del Moro, los premios se entregarán un día después de la final en la Noche de las Campeonas. Además, adelantó que habrá regalos especiales para el resto de los jugadores de la temporada.

Gran Hermano confirmó la fecha de la final en sus redes sociales Instagram (@granhermanoar)

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la Noche de Campeonas, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo. La expectativa crece en el público ante la cercanía de la decisión que determinará a la nueva campeona de Gran Hermano, tras lo que fue la consagración de Santiago “Tato” Algorta en la edición anterior.