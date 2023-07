A qué se dedica Cecilia Amenábar, el gran amor de Gustavo Cerati y madre de sus hijos

escuchar

El 4 de septiembre de 2014 es una fecha que quedará marcada por siempre en los fanáticos del rock nacional. Ese día, a sus 55 años y a raíz de un paro cardiorrespiratorio, murió Gustavo Cerati. En 2010 había sufrido un Accidente cerebrovascular (ACV) del cual nunca pudo recuperarse. Sin embargo, pese a su partida física, su imagen y sus canciones marcaron un antes y un después en la industria musical y es hasta hoy que permanecen vigentes. El cantante tuvo varios amores en su vida. Uno de los más importantes, sin dudas, fue el que compartió con la modelo Cecilia Amenábar, con quien tuvo a sus dos hijos.

Benito de bebé en brazos de su madre, Cecilia Amenábar, y papá Gustavo: “Lo tuve 16 años de mi vida al lado todo el tiempo”. Gentileza familia Cerati - Archivo

Gustavo y Cecilia se conocieron en 1988 en una conferencia de prensa de Soda Stereo en Chile. Él venía de separarse de la modelo Belén Edwards tras un año de matrimonio. Se enamoraron y el 19 de mayo de 1993 se casaron por civil en Santiago de Chile. El 25 de junio de ese mismo año, en tanto, hicieron la ceremonia religiosa en la iglesia Los Misioneros de Pedro de Valdivia Norte.

Fue uno de los amores más recordados del rock nacional. Ella fue su pilar, su ‘musa inspiradora’ y quien lo acompañó en su primer viaje como solista que tuvo como destino final el disco Amor amarillo, de 1993. Cerati y Amenábar tuvieron dos hijos: Benito (29) y Lisa (27). Si bien formaron una gran familia, el amor de la pareja se terminó y en 2002 se separaron. Sin embargo, luego del ACV del cantante, la exmodelo se instaló en Buenos Aires y estuvo junto a sus hijos y a su “gran amor” en todo momento.

La foto que compartió Lisa Cerati por el cumpleaños de su madre (Foto: Instagram @lisacerati)

Con 52 años cumplidos el 5 de abril, Amenábar mantiene su vida alejada de las cámaras pero conectada al arte. Es DJ y directora de videoclips y si bien no es activa en sus redes sociales, para sus cumpleaños, su hija menor comparte algunas fotos suyas en Instagram para saludarla. Incluso supo publicar postales de cuando era modelo y también de ella junto a su padre.

Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar estuvieron casados entre 1993 y 2002 (Foto: Instagram @lisacerati)

Cecilia Amenábar el gran amor de Cerati (Foto: Instagram @lisacerati)

El desconsolado llanto de Karina Mazzocco al recordar un episodio que vivió con Gustavo Cerati

Es hasta el día de hoy que Soda Stereo continúa siendo una de las bandas de rock más emblemáticas de todos los tiempos y el recuerdo de su vocalista permanece intacto. En una reciente entrevista con Fernando Dente en Noche al Dente (América), Karina Mazzocco se quebró en llanto al relatar un episodio con Cerati.

“Hace muchos años, un día en Punta del Este nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, tenían a su hija Blanca, era otra época, y nos invitaron a un asado en su casa. Entramos y estaba Gustavo Cerati sentado en una silla. En ese momento estaba de novio con Leonora Balcarce”, sostuvo y comentó que aunque ya era una personalidad destacada, se sintió una adolescente con el póster colgado en la pared y no quiso “cholulear” al cantante: “¡No saben cómo me arrepiento! Yo tenía que agradecerle tanta felicidad que me dio y no lo hice”, expresó e inmediatamente rompió en llanto, muy conmovida con el recuerdo.

Karina Mazzocco rompió en llanto al recordar a Gustavo Cerati

