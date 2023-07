Martita y Felipe Fort revelaron qué hacen en la empresa familiar: “Comemos por la fábrica”

escuchar

En una entrevista, Martita y Felipe Fort hablaron sobre sus vidas. Durante un fragmento de la charla, los mellizos, hijos de Ricardo Fort, se refirieron a su rol en la fábrica de chocolates, actualmente administrada por sus tíos Jorge y Eduardo Fort. En su testimonio, relataron que visitan el lugar ocasionalmente y que no se involucran en las tareas diarias.

Durante los últimos años, y especialmente desde su fallecimiento, el empresario chocolatero generó mucho cariño en sus fanáticos. En ese contexto, su vida privada de alto perfil mediático y lo que le ocurre a sus hijos, Felipe y Marta, da qué hablar entre los usuarios de las redes.

Con 19 años, en el último tiempo ambos comenzaron a aparecer más frecuentemente en medios y redes. A pesar de esto, todavía existen misterios alrededor de sus vidas. Por ese motivo, existe interés en saber de ellos y qué hacen de su rutina.

En esta ocasión, ambos visitaron Soñé que volaba, el programa que conduce Migue Granados en el canal de streaming Olga. Durante la charla, ambos entrevistados fueron consultados por su rol en la fábrica de chocolates Felfort y no dudaron en su respuesta.

Martita y Felipe Fort revelaron qué hacen en la empresa de su familia

“Te voy a ser sincero: no es que trabajamos ahí haciendo cálculos en planillas de Excel con una computadora”, comenzó Felipe luego de la consulta. En esa misma línea, Martita intervino y aseguró que se acercan con la intención de observar cómo se maneja la fábrica: “Tratamos de aprender y de hacer presencia. Mínimo saber lo que pasa”.

En esa misma línea, el joven volvió a tomar la palabra y contó que cuando concurre al lugar charla con sus tíos sobre los pedidos de la gente que lee en redes sociales. En este fragmento, se dio una curiosidad en el diálogo que sostuvieron ambos.

Mientras su hermano respondía sobre el tema, Martita Fort acotó que en octubre realizarían un curso en Alemania para aprender a administrar una empresa chocolatera. Sin embargo, Felipe le aclaró que será en noviembre y la corrigió sobre el propósito del viaje, que en realidad es para aprender a preparar chocolate artesanal.

A continuación, el conductor le preguntó a Felipe si tenía interés en el progreso de la fábrica. Ante la pregunta, el joven de 19 años respondió con firmeza: “Sí, porque es familiar. La empresa me gusta y tiene una buena historia. Es como una casa”. “Honestamente, nosotros comemos por la fábrica”, agregó Marta.

Marta y Felipe, los hijos de Ricardo Fort

Más allá de su cercanía con la empresa familiar, la joven remarcó que tiene deseos de hacer su propio camino y de que su nombre se destaque más allá de su padre y del emprendimiento de chocolates: “Quisiera hacer mis cosas como mediática y como modelo. Ser famosa por otro lado. Me gusta la fama, que vaya a una entrevista y no me pregunten por el Marroc gigante”.

Sobre esto último, manifestó su deseo de seguir ligada a la empresa, pero construir su popularidad por otro lado. “Quiero tener un historial aparte. Me gustaría seguir ocupándome de la fábrica, pero hacer un equilibrio”, expresó.

LA NACION