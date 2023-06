El desconsolado llanto de Karina Mazzocco al recordar un episodio que vivió con Gustavo Cerati: “Fue triste”

escuchar

Karina Mazzocco vive un gran momento a nivel profesional, afianzada como una de las conductoras del momento. Con picardía, busca ahondar en los temas de la actualidad de la farándula argentina, de la que es parte debido a que en sus comienzos en el medio fue modelo y actriz. Y fue al hablar de aquella época cuando decidió contar por primera vez un momento que vivió con Gustavo Cerati, que aún le genera tristeza, y el cual le sirve para reflexionar a diario.

Invitada a Al Dente (América), Karina Mazzocco se unió a la premisa del ciclo conducido por Fernando Dente de musicalizar los momentos más importantes de su vida. Luego de hacerlo con la historia de amor con su esposo y sus comienzos en el medio, la última canción seleccionada fue una de Gustavo Cerati por un motivo muy especial.

Karina Mazzocco recordó a Gustavo Cerati (Captura video)

“Fui muy fan de Soda Stereo, al punto de ir a verlos a los boliches”, precisó al mencionar a la banda de rock que la acompañó desde su adolescencia hasta la actualidad. Acto seguido, le dijo al conductor que iba a revelar una anécdota que vivió con Gustavo Cerati la cual le sirve para reflexionar sobre el amor, la admiración y expresar los sentimientos.

“Hace muchos años, un día en Punta del Este nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, tenían a su hija Blanca, era otra época, y nos invitaron a un asado en su casa. Entramos y estaba Gustavo Cerati sentado en una silla. En ese momento estaba de novio con Leonora Balcarce”, relató al tiempo que señaló que ella ya era una figura de renombre y que por un momento se sintió como una adolescente con el póster de su ídolo colgado en su habitación, pero que no quería ir a “cholulear” al cantante.

”¡No saben cómo me arrepiento! Yo tenía que agradecerle tanta felicidad que me dio y no lo hice”, expresó e inmediatamente rompió en llanto, muy conmovida con el recuerdo.

Karina Mazzocco rompió en llanto al recordar a Gustavo Cerati

Poco tiempo después de aquel encuentro, en el que decidió mantener la distancia con para no molestarlo, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular luego de un show en Caracas, Venezuela, y permaneció en coma durante cuatro años. Murió el 4 de septiembre del 2014.

Por supuesto que el desenlace de lo sucedido al ídolo musical fue inesperado y, como a muchos fans, impactó fuertemente en Mazzoco, que a diario se arrepiente de no haberse acercado a Cerati cuando pudo.

“¡Qué tonta! Uno tiene que decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivocó, cuando admira. Como una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Mi hijo ahora canta todas sus canciones”, reflexionó, sin poder calmar su llanto.

La conductora le recomendó al público expresar sus sentimientos, algo que ella no hizo frente a Gustavo Cerati (Captura video)

En un momento dado, la conductora miró a cámara y le dejó un mensaje al público: “No se queden con nada, la vida pasa y no sabemos cuando no estamos más. Hay que entregar el amor a quien nos lo despertó. Cerati es parte de mi vida y yo no ssaludé a quien me generó tantos momentos de felicidad”.

“Nosotros que hablamos tanto de desencuentros familiares, a veces una se queda con el orgullo y no dice ‘me equivoqué, estuve mal’ o decirle a alguien ‘me hiciste feliz, con tu guitarra, con tus acordes y con tus canciones le pusiste música a mi vida’. Nunca me acerqué ese día y creo que nunca lo miré de frente. No lo iba a invadir”.

