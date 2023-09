escuchar

Santiago Maratea revivió sus inicios en las diferentes colectas solidarias que promovió en el pasado y de las que aún realiza. En diálogo con Desayuno Americano (América), este miércoles el influencer describió cómo genera la confianza en la gente para que donen dinero y aporten a sus causas. “En la primera colecta pedí $10 y en la última $4000″, señaló. A su vez, le preguntaron si le interesaba meterse en política y fue contundente.

Santi Maratea contó cómo se gana la confianza de la gente para sus colectas

Maratea es uno de los influencers más reconocidos en nuestro país, gracias a las constantes campañas que promueve a través de sus perfiles de redes sociales, en los que su objetivo primordial es ayudar a quienes más lo necesitan. Desde personas hasta organizaciones civiles y deportivas, como fue el caso de la donación para la deuda al Club Independiente de Avellaneda.

En el sillón de Desayuno Americano, Pamela Sosa le remarcó: “Vos tenés algo que es la confianza. La gente te cree”. A lo que Maratea respondió: “Sí, pero eso se construye. En la primera colecta que yo hice pedí $10. En la última pedí $4000. Entonces, esa confianza se va construyendo, porque el que aportó $10, no arriesgó tanto, pero por ahí sabe que en la última colecta, si pone $4000, va a saber que es lo mismo que poner $10″.

“Pero lo sabías que lo ibas a lograr. Porque hoy, con el diario del lunes, decís que la confianza se construye, ¿pero sabías que ibas a lograr tanto? ¿La primera vez sabías que ibas a lograr tanto? ¿Cómo lo elegís?”, consultó David.

“La primera eran dos ambulancias. Era grande, pero lo pudimos conseguir. Luego fue la casa de las víctimas de la trata. Y la tercera fue Emmita, que fueron dos millones de dólares”, mencionó Maratea al tiempo que Paulo Vilouta interrumpió: “Más allá de la confianza, tenés algo. Un don, un magnetismo, algo. Todo el mundo hace cosas y no todo el mundo puede lograr juntar dinero en cantidades”.

“Lo agradezco. Si tengo eso, la verdad lo agradezco. Pero, yo siempre pienso que, si cualquiera de nosotros tiene un nieto, un sobrino o un hijo, por ejemplo, con la enfermedad de Emmita, consigue los dos millones de dólares”, contestó el influencer.

Luego de ello, especuló con su posibilidad de meterse en la política y fue tajante: “No me gustaría meterme. Con mi equipo trabajamos para que no se nos peguen los políticos, para no vincularnos con ellos. Porque también es una situación incómoda que te inviten a tomar un café y ver cómo decirle que no y que no se ofenda”.

Santiago Maratea inició su carrera como actor y con el tiempo abandonó aquella profesión para volcarse de lleno a su trabajo en las redes sociales. Gracias al revuelo que causó con su primera campaña benéfica, su imagen alcanzó un nivel de veracidad importante en donde cada argentino depositó su confianza para apoyar causas que se creen justas.

Durante la entrevista que concedió a Desayuno Americano, Maratea se definió como influencer. “Me honra muchísimo. Creo que es el mejor trabajo que uno puede tener entre los 20 y los 30 años. Y sobre todo, en todo el mundo lo entienden. Sí me pasa que ahora, cuando me invitan a dar una charla, me mencionan como influencer y presidente de mi fundación: D&D. Pero sigo poniendo influencer”, cerró.