La semana comenzó turbulenta para Constanza Romero y Alexis “Cone” Quiroga, quienes protagonizaron un enfrentamiento en la pista del Bailando 2023 (América) y no precisamente con sus performances, sino por la difusión de un video que muestra al exhermanito besándose con una chica que no es del medio artístico. Con acusaciones de infidelidad cruzadas, la posible reconciliación que les deseó Marcelo Tinelli quedó ve cada vez más lejos.

Coti y Cone conformaron una de las parejas más queridas de la última emisión de Gran Hermano (Telefe). Y cuando parecía que la relación fuera de la casa estaba más consolidada, anunciaron su separación sin mencionar claramente los motivos de la decisión. Sin embargo, ambos se mostraron positivos en pensar una reconciliación, y eso podría suceder en la pista del Bailando, ya que ambos son participantes y comparten tiempo y experiencias en el estudio.

Filtraron un video de Cone Quiroga besándose con una chica

Sin embargo, a tan solo una semana del comienzo del show, los exhermanitos protagonizan una polémica inesperada. El lunes por la noche, ambos fueron invitados al programa tras la difusión de un video en el que Alexis se ve muy cariñoso con una chica, que claramente no era Coti. El detalle incide en que la joven asegura que aquel video fue filmado el 20 de agosto, momento en el que ambos se frecuentaban y estaban intentando retomar su noviazgo.

Con Marcelo Tinelli como mediador, la expareja tuvo un fuerte ida y vuelta en el que ambos se mostraron muy incómodos y doloridos. “No voy a negar algo que está en evidencia. No estábamos de novios, estábamos en comunicación. Queríamos retomar la relación”, fueron las palabras de Quiroga, mientras en pantalla grande se repetía reiteradamente el video en cuestión.

Filtraron un video de Alexis "Cone" Quiroga a los besos con una chica

Rápidamente, Coti tomó la palabra desde el estudio de streaming del ciclo: “A mí me duele mucho este tema, pero no voy a permitir que se digan mentiras. Estábamos juntos, pero él no quería contarlo a los medios y ahora entiendo el por qué”. Por su parte, el exhermanito aseguró ambos cometieron errores, pero que solo de él hay material y remarcó que en un acto de desesperación le negó a su exnovia que él era el de las imágenes.

Los dos participantes dejaron en claro que una posible reconciliación, por ahora, quedó descartada. Ante las cámaras de Desayuno Americano (América), el acusado de infiel sostuvo su postura. “Pasó lo que no tenía que pasar. En un boliche de Córdoba, un poco excedido de copas, se me fueron las cosas de la mano. Un beso inoportuno, me toca pagarlo hoy”, asumió y aseguró que no estaba de novio cuando esto sucedió, aunque entendía que Coti lo hubiera tomado como “un engaño”.

Alexis "Cone" Quiroga habló de una infidelidad de Coti Romero: "Ella me contó"

Respecto del error por parte de su exnovia, al que se refirió en la entrevista, indicó que se trata de un encuentro amoroso que ella mantuvo con un joven. “Yo me enteré y ella tuvo los ovarios que no tuve yo y me dijo que sí”, reveló y aseguró que es muy difícil que puedan retomar su vínculo.

Por supuesto, que Coti hizo su descargo ante las cámaras y se mostró muy conmovida por lo sucedido en la pista. “Él perfectamente sabe cómo son las cosas y por algo me siguió escribiendo, pidiéndome perdón y diciéndome que no era él”, destacó y aseguró que ya no cree nada de lo que él pueda llegar a decir.

Coti Romero habló tras la difusión del video de su exnovio: "Él sabe cómo son las cosas"

Además, la joven se remontó a un rumor que surgió a principios de julio, puntualmente luego de la gala de la entrega de los Martín Fierro, cuando Cone fue captado saliendo de la fiesta post celebración junto a Karina “la Princesita”. En ese entonces, se deslizó la posibilidad de que ellos hubiesen tenido un encuentro amoroso. “Varias personas me lo dijeron. Yo no lo creía, no lo quería creer”, aseguró y reabrió la polémica acerca de lo que sucedió aquella noche.