Luego del fallecimiento de Silvina Luna y de la posterior marcha que se realizó en el domicilio de Aníbal Lotocki por parte de las víctimas, el cirujano tomó la decisión de mudarse de casa. Así lo confirmó Ángel de Brito en LAM (América) este martes, a la vez que enseñó el chat del grupo de WhatsApp de los vecinos del barrio cerrado a donde se instalará, quienes manifestaron su disconformidad con el arribo del cirujano.

Aníbal Lotocki se muda a un barrio cerrado y los vecinos están molestos

Antes del deceso de Luna, circuló en los medios el rumor de que Lotocki se marcharía de su casa en Vicente López y se alejaría a una zona mucho más privada. Con la muerte de la actriz, esta versión se convirtió en realidad y se confirmó que el cirujano se instalaría en un barrio cerrado en Pilar.

“Esta es la casa que ya señó Aníbal”, indicó De Brito al tiempo que la producción compartió las imágenes de la propiedad. “Ya está generando mucho odio entre los vecinos. Ya hay escándalo en el grupo de vecinos porque se enteraron de esta posibilidad y empezaron a ver qué podían hacer si tenían el recurso del derecho de admisión para poder rechazarlo”, contó Maite Peñoñori y agregó: “Tienen un estatuto que no queda muy claro que puedan rechazar el ingreso de él al country. Estaban viendo si podían agregar que alguien con antecedentes penales no pueda estar, pero, tampoco podés tener un papel que diga: ‘Que no entre Lotocki’”.

Ante aquella intriga, Yanina Latorre explicó cómo sería el sistema que rige en esos complejos habitacionales. “Cuando vos señás, queda la seña hasta ver que vayan a la reunión de consorcio o asamblea y decidan entre los vecinos si lo aceptan o no. Si es que está en el estatuto”.

Así es por dentro la casa que alquilaría Lotocki (Fuente: Captura de Video/América TV)

“El barrio se llama Parque Peró, en Del Viso. Se encuentra en la exruta 8. Esta es una casa de estilo racionalista, muy moderna. Obviamente, todos se sorprendieron cuando lo vieron llegar. Fue Majo [María José Favarón] quien señó la casa y la visita la hizo la esposa con Lotocki. Es una casa de dos dormitorios, cómodos, diseño moderno…etc.”, completó De Brito.

Luego de las postales de la propiedad, el conductor de LAM mostró las capturas del chat de vecinos y sus polémicos mensajes acerca del inminente desembarco de Lotocki a la urbanización. “‘¿Qué les modifica a ustedes que se mude al barrio? Mientras no se operen o inyecten con él’, ‘Que pague las expensas’, dice otro”, leyó el periodista. Entre los más picantes, resaltaron: “Garc*** hay en todos lados, sobre todo en los barrios cerrados” y “No creo que dure mucho en el barrio. Si viene, unos añitos va a tener que estar en las sombras”.

“Los vecinos no van a estar cómodos por la presión mediática, una Pamela Sosa que te va a gritar a la entrada, un escrache”, insistió Latorre, acerca del cambio de vida de los residentes tras la llegada del cirujano.

Luego del polémico y hasta divertido intercambio entre los vecinos del complejo, De Brito detalló que se trata de “un barrio semicerrado. Por eso no debe tener ningún estatuto”. La diferencia con un country, según explicaron, sería que en el primero no hay una reserva de admisión y en el segundo sí, además de otros servicios como los espacios compartidos, entre ellos: pileta, gimnasio, escuela, etc.

Antes de finalizar con el tema, el conductor informó, gracias a un comunicado que recibió en directo por aparte de Mercedes Ninci, que Aníbal Lotocki ya estaría embargado por cinco millones de pesos en la causa Zárate. Se lo impuso la Cámara de Apelaciones para obtener la libertad.